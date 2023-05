Rustige start van de handelsweek

Beleggers met bankaandelen in hun portefeuille zullen toch een lastige periode hebben gehad. De turbulentie in de VS, getriggerd door enkele omvallende regionale banken, lieten ook hun sporen na bij Europese bankaandelen.

Of alle onrust nu is bezworen, valt te betwijfelen. Veel regionale banken hebben aardig wat exposure naar de Amerikaanse commerciële vastgoedmarkt en daar moet nog flink wat pijn worden genomen.

Echter, ook dat is voor een belangrijk deel een Amerikaans issue. Europese banken staan er dankzij verscherpte regelgeving en toezicht beduidend beter voor. Een sectorvergelijking laat zien dat de CET1-ratio van Europese banken gemiddeld uitkomt op 15,3% (ultimo 2022), terwijl hun Amerikaanse evenknieën niet verder kwamen dan 9,6% (bron: Bloomberg).

Los van de ondergang van het Zwitserse Credit Suisse, valt de schade in Europa dan ook sterk mee, al hebben veel bankaandelen wel een aardige veer moeten laten qua koers. Professionele beleggers als MAN Group zien daarom wel brood in Europese banken.

Dan nog even dit

Waar goud - zie lager - rond een all time high noteert, is de olieprijs de afgelopen tijd flink door het putje gegaan. Het 'zwarte goud' is in enkele weken tijd een kleine 10% gedaald en schommelt rond de $75 voor een vat Brent.

Niet bijster gunstig uiteraard voor de koers van oil majors als Shell. De vrees voor een recessie weegt momenteel (nog) zwaarder dan de sterke onderliggende vraag op de fysieke oliemarkt.

Zo gaf Shell topman Wael Sawan eind vorige week nog te kennen dat de "fysieke oliemarkt aardig krap was." Beleggers kunnen zich ondertussen opmaken voor meer volatiliteit op de oliemarkt. De liquiditeit droogt als gevolg van verkrappende centrale banken op, fundmanagers hebben hun longposities in olie fors (19%) afgebouwd en de oliemarkt komt nu vooral in handen van algo- en momentumtraders.

Dan nog even dit II

Goud is weer terug op de radar bij beleggers, mede getriggerd door aanhoudende onrust rond regionale banken in de VS. Maar dat vertelt niet het gehele verhaal: ook centrale banken wereldwijd opereren aan de aankoopzijde als gevolg van voortdurende geopolitieke spanningen. Het edelmetaal geldt als een 'store of value' en kent - mits het fysiek en in eigen bezit wordt bewaard - geen tegenpartijrisico.

Inmiddels schurkt de goudprijs tegen een all time high aan dat rond de $2.070 ligt. Wat de goudprijs mogelijk wel in de wielen kan rijden, is de rente. Goud rendeert immers niet en de rentes op zowel staatsobligaties als wat bij geldmarktfondsen verkregen kan worden, lonkt.

Damrak

Een relatief rustige start van de week op het Damrak, temeer daar de Londense beurs zijn deuren gesloten hield. En dat was ook terug te zien aan de handelsvolumes. Desondanks was de stemming onder beleggers goed. Meer actie wordt pas later deze week verwacht wanneer de Amerikaanse cpi (woensdag) naar buiten komt.

Ondanks een relatief kalme start van de week waren vielen er wel enkele uitschieters te noteren. Allereerst natuurlijk PostNL dat wat beter presteerde in het eerste kwartaal dan gevreesd. Kendrion liep ook aardig op, beleggers lijken er wel vertrouwen in te hebben dat de Q1-cijfers die morgen voorbeurs naar buiten komen, zullen meevallen. En tot slot Pharming dat al enige tijd bezig is aan een relatief sterke koersperiode.

Verliezers waren er ook, met CM.com op kop. Tijdens de aandeelhoudersvergadering stak opnieuw de vrees de kop op dat het concern met een emissie moet komen en daar zitten beleggers terecht niet op te wachten. Verder stond Galapagos wat onder druk. De Q1-cijfers die donderdagavond naar buiten kwamen werden vrijdag positief ontvangen, maar of daar nu echt veel aanleiding toe was?

De AEX eindigde de eerste handelsdag van de week met een plusje van 0,3% en sloot op een stand van 752,68 punten.

Top drie stijgers/dalers

PostNL

Het is lang geleden dat PostNL de markt eens positief wist te verrassen, maar dat was met meevallende eerstekwartaalcijfers vandaag wel het geval. Daarmee zijn de cijfers overigens nog niet als 'goed' te betitelen.

Een omzetdaling van 3% en een genormaliseerd bedrijfsresultaat dat met 78% daalt zijn bepaald geen cijfers om vrolijk van te worden. Wat wel steeg, was de bedrijfsschuld. Die liep op tot ruim boven de €0,5 miljard en dat kan implicaties geven op het royale dividendbeleid van PostNL.

Brunel

Brunel rapporteerde eind vorige week een vrijwel gelijk gebleven bedrijfsresultaat bij de eerstekwartaalcijfers. Dat zijn beleggers niet gewend van de detacheerder, maar onderliggend was er wel degelijk sprake van een verdere groei.

AMD

Chipmaker AMD is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken. De pc-verkopen stokken en dat raakt de omzet en het resultaat van de Amerikaanse chipper. AMD heeft echter meerdere potjes op het vuur en zal naar verwachting onder andere kunnen profiteren van de stormachtige opkomst van Artificial Intelligence.

Of het aandeel daarmee ook koopwaardig wordt bevonden door de Beleggersdesk, leest u in een uitgebreide analyse van het fonds bij IEX Premium:

Sanofi

Farmaceut Sanofi is volgens de Beleggersdesk geen aandeel waar rare capriolen van hoeven te worden verwacht. En hoewel de omzetgroei over het eerste kwartaal van 5,5% een tikje teleurstelde, zijn de fundamentals van het concern gewoon dik in orde.

Uiteraard dienen beleggers wel naar de waardering van het aandeel te kijken om te beoordelen of het fonds ook koopwaardig is.

Wall Street

Aan de overkant van de plas was Tyson Foods (- 12%) de gebeten hond. De vleesproducent boekte onverwachts verlies over het tweede kwartaal (gebroken boekjaar) en is ook somberder gestemd over de rest van dit jaar. Wel boekten voor de tweede dag op rij de meeste regionale Amerikaanse banken winst, zoals PacWest Bancorp (+ 5,0%) en Western Alliance Bancorp (+ 1,0%).

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq alle drie nagenoeg onveranderd.

Rentes

Ook op de internationale obligatiemarkten deden beleggers het rustig aan. De meeste rentes kropen enkele basispunten omhoog, maar dat is niets vergeleken bij het vuurwerk eerder dit jaar.

Interessant wordt wel om te zien hoe het met een torenhoge staatsschuld kampende Italië om weet te gaan met een tienjaarsrente die duidelijk ruim boven de pijngrens van 4% noteert.



Bron: Reuters

Brede markt

De brede markt gold grotendeels als prijshoudend op deze eerste dag van de week, bitcoin uitgezonderd. De olieprijs is aan een hernieuwde opmars bezig, goud is opnieuw duidelijk tot boven de $2.000-grens gestegen en de VIX kalft wederom wat af.

Het Damrak

ArcelorMittal (+ 2,1%) lijkt nog enig profijt te trekken van betere Q1-cijfers war het staalfonds eind vorige week mee naar buiten kwam

(+ 2,1%) lijkt nog enig profijt te trekken van betere Q1-cijfers war het staalfonds eind vorige week mee naar buiten kwam ABN Amro (+ 1,2%) komt aanstaande woensdag met zijn Q1-resultaten naar buiten en zal vermoedelijk hebben geprofiteerd van hogere rentes

(+ 1,2%) komt aanstaande woensdag met zijn Q1-resultaten naar buiten en zal vermoedelijk hebben geprofiteerd van hogere rentes ING Groep (+ 1,2%) zal een dag later ook met Q1-cijfers komen, de focus zal naast de rente-inkomsten liggen op de hoogte van voorzieningen slechte leningen

(+ 1,2%) zal een dag later ook met Q1-cijfers komen, de focus zal naast de rente-inkomsten liggen op de hoogte van voorzieningen slechte leningen AF-KLM (-%) kreeg vandaag een herhaald koopadvies (koersdoel €2,30) en een herhaald verkoopadvies (koersdoel €1,25) te verwerken

(-%) kreeg vandaag een herhaald koopadvies (koersdoel €2,30) en een herhaald verkoopadvies (koersdoel €1,25) te verwerken OCI (-0,5%) kreeg een duidelijk lager koersdoel toegekend van een Amerikaanse zakenbank in aanloop naar de Q1-resultaten

(-0,5%) kreeg een duidelijk lager koersdoel toegekend van een Amerikaanse zakenbank in aanloop naar de Q1-resultaten SBM Offshore (+ 1,6%) werd opnieuw op de korrel genomen door een journalistiek onderzoeksplatform, maar beleggers toonden zich niet onder de indruk

CM.com (- 3,8%) hield vorige week zijn AvA en diverse professionele partijen spraken de vrees uit dat het fonds met een emissie moet komen.

(- 3,8%) hield vorige week zijn AvA en diverse professionele partijen spraken de vrees uit dat het fonds met een emissie moet komen. Meer details worden bij IEX Premium Pharming (+ 4,0%) weet vrijwel elke dag er wel enkele centjes bij te sprokkelen, wat procentueel wel zoden aan de dijk zet

(+ 4,0%) weet vrijwel elke dag er wel enkele centjes bij te sprokkelen, wat procentueel wel zoden aan de dijk zet PostNL (+ 10,2%) werd beloond voor meevallende Q1-cijfers, maar echt vrolijk oogt een daling van het bedrijfsresultaat van 78% desondanks bepaald niet

(+ 10,2%) werd beloond voor meevallende Q1-cijfers, maar echt vrolijk oogt een daling van het bedrijfsresultaat van 78% desondanks bepaald niet Op de lokale markt is er van enig koersherstel bij Marel (- 3,6%) dat vorige week flink teleurstelde met zijn Q1-cijfers, nog absoluut geen sprake

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 09 mei

00:00 K+S - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

00:00 Fresenius - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

04:00 Handelsbalans - April (Chi)

07:00 OCI - cijfers eerste kwartaal

07:30 Kendrion - cijfers eerste kwartaal

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - April (VS)

13:00 Nikola - Cijfers eerste kwartaal

14:00 Aandeelhoudersvergadering Philips

22:00 Beyond Meat - Cijfers eerste kwartaal