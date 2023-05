"Signify heeft de potentie om in koers te verdubbelen"

Neen Heren, ivm AMG, gelijk Jullie het al zo vaak gezegd hebben : Jullie stellen het wel wat verkeerd voor. Dit bedrijf is niet bepaald cyclisch ( of niet meer bepaald cyclisch)

Op 30 maart heeft, na de presentatie op de Capital Markets Day heeft ook Berenberg zijn taxatie ( na al meer dan 400 mln $ EBIDTA voor dit jaar) zijn verwachting gezet op aub meer dan 500 mln $ voor 2024 ( geloof het of niet, maar bij het draadje van AMG nog na te lezen , 588 mln $ voor 2024 - ( Berenberg dus) )

Die 500 mln EBIDTA voor 2024 had bij het begin van de presentatie de Ceo ook al naar voren geschoven.

( Verleden jaar was het 342 mln $ EBIDTA) - ( Maw hun 5 jarige outlook voor 2027 word dus in 2024 reeds gehaald)

Verder rekent Berenberg er ook op dat na 2025 de EBIDTA gedurig en constant boven die 500 mln $ zich zal ophouden.

Eergisteren ( 3 mei ) heeft de Ceo van dit bedrijf nieuwe 5 jarige outlook afgegeven van 650 mln, of meer EBIDTA binnen de 5 jaar, of eerder.

-- x - Hoezo cyclisch ? - Ja, en met de afgegeven outlook voor dit jaar, en nu dus ook met de 5 jarige pas afgegeven outlook rekenden ze mee, en hielden er rekening mee met de huidige / verlaagde Lithiumprijzen.

Wat Jullie vermoedelijk ook niet zullen geweten hebben, met Jullie bespreking, een uurtje terug is dat AMG niet bepaald afhankelijk is van de huidige Lithiumcarbonaat prijzen ( gezakt van rond de 595.000 yuan, naar rond de 180.000 yuan)

Wat meer van belang is de Spodumeen prijs, en die is maar rond de 18 % gezakt tegenover het begin van het jaar, naast de Lithiumhydroxide prijs, die veel minder gezakt is.

Dus samengevat , De daling van de " Lithiumprijzen " wordt gecompenseerd door al hun uitgevoerde, en nog op handen zijnde uitbreidingen in productie ( klaar in Q3 van dit jaar, Bitterfeld, 1e Lithiumhydroxide productie faciliteit, levert een bijdrage van tussen de 60 mln $ tot 200 mln $ aan de EBIDTA erbij. Er komen in totaal 5 modules erbij !

- x - Hoezo cyclisch ? - We gaan zo richting 2027/2028 naar een EBIDTA van min. 750 mln $.

Te beluisteren in de Conference call van gisteren, bij de jaarvergadering.

Deze 5 jarige afgegeven outlook is gebaseerd op zeer lage Lithium prijzen. Nog een stuk lager dan de momenteel huidige prijzen.

Ze voelen er zich heel comfortabel bij.

Vertelden er verder ook bij : ze konden een hoger cijfer dan die 650 mln afgegeven hebben, maar, ze zijn " very conservative people "



- x - Verder, en nog onlangs in zovele nieuwe, pas verschenen artikels aangehaald in de media : Experten gaan nog steeds uit van tekorten in de Lithium markt. Meer vraag dan aanbod.

Lithium zou er wel genoeg zijn. Geloof ik ook. Maar ook zo vaak aangehaald alom, dat het 5 tot 10 jaar duurt eer een mijn operationeel is. En klaar voor productie en levering.

Bij een steeds groter wordende electrificatie van het wagenpark, wereldwijd zit het met de vraag kant wel OK.

Er is een jacht naar het witte goud aan de gang, door de autofabricanten wordt erbij verteld.

Dus wat betreft prijs van de onderscheiden soorten Lithium, zit wel min of meer in orde. Prijs zie ik niet bepaald meer zakken, komende periode. ( En ook verteld door Ceo, ziet prijs van lithium stijgen in 2e halfjaar) - ( Maar prijzen voor Lithiumcarbonaat van 595.000 yuan gaan we uiteraard niet meer terugzien. Hoefde ook niet)



- En deze fout maakten Jullie ook in bovenstaande podcast. AMG is niet zo gebonden aan die Lithiumcarbonaatprijs ( die jullie blijkbaar ook nog verder zien zakken )

- x - Cyclish ? - zééér risicovol ( in het verleden ook al te vaak aangehaald bij IEX ) , slechts bedoeld voor een minieme fractie van de beleggingsportefeuille. - ? - Hoezo ?

Kunnen Jullie mij 1 aandeel, noemen met dergelijke vooruitzichten, in het middelpunt van de Energie transitie. ( Lithium is er broodnodig voor) ; tesamen met de batterij systemen, die wereldwijd ook gaan uitgerold worden ( alvorens energie op het net ken geplaatst worden ; ( Redox Flow Batteries, en LIVA Batteries ) ; 1 aandeel met dergelijke groei vooruitzichten , en met een dergelijke lage waardering ?

Thema van de Energie transitie / batterijen / opslag / electrische mobiliteit blijft nog wel een 10 tal jaartjes het hoofdthema in media.

400 mln $, of meer EBIDTA voor dit jaar , 500 mln $ voor 2024 ; Met 31,5 mln aandelen geeft dit momenteel een marktkapitalisatie van iets meer dan 1 miljard euro. ( Enkele dagen terug was het zelfs amper 950 mln )

Geeft een marktkapitalisatie / EBIDTA van 2,5 voor dit jaar. Amper 2 voor 2024.

Eigenlijk een fatsoenlijk bedrijf onwaardig.

- Waar lager te vinden ?

Wie biedt minder ?

LR