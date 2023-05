"Signify heeft de potentie om in koers te verdubbelen"

Het is R-woord is weer gevallen. Fed-voorzitter Jerome Powell verwacht dat de Amerikaanse economie dit jaar in een recessie belandt. Dit in combinatie met het feit dat banken voorzichtiger zijn met geld uitlenen en de dalende inflatie maakt dat de Fed gaat pauzeren.

Christine Lagarde denkt er heel anders over. Zij benadrukt dat de ECB de rente juist verder wil verhogen. De markt gelooft dit echter niet, zo daalde de Duitse korte rente fors na de persconferentie van de ECB. In deze aflevering van de IEX-BeleggersPodcast gaan we het hier onder andere over hebben.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Nog drie kleine Amerikaanse banken staan op omvallen











AB InBev dat sterke Q1-cijfers afleverde, maar in de VS onder vuur ligt











Het aantrekkelijke aandeelhoudersrendement van Shell











ArcelorMittal











AMG











Het Amerikaanse schuldenplafond











Apple houdt zich knap staande











De koersafstraffing van Signify











Wat te doen met €10.000?











Kiek op de grafiek: Nikkei 225

