20 jaar Koets

Maandag 9 mei is het dan zover. Het is dan precies 20 jaar geleden dat mijn eerste column Borgtocht en executie (9 mei 2003) werd geplaatst.

De afspraak was om een half jaartje te schrijven. Ik was “ontdekt” in de koffiekamer. Tien jaar terug heb ik al een feestje gevierd. De laatste tien jaar zijn voorbij gevlogen. De frequentie van mijn columns is wel afgenomen naar om de twee weken.

Ik wil in ieder geval mijn lezers bedanken. Velen hebben regelmatig een reactie geplaatst onder mijn columns. Ik probeer zoveel mogelijk antwoord te geven op de reacties. Vorig jaar ben ik een tijdje flink ziek geweest (zes weken gedeeltelijk verlamd geweest) waardoor ik wat minder actief ben geweest op internet.

Diverse columns hebben aardig wat stof doen opwaaien. Naar aanleiding van het televisieprogramma Radar (2021) kwamen de makelaars in een kwaad daglicht te staan. Radar stond erop dat ik mijn mening gaf over de elf opnames met de geheime camera. De uitzending werd een dag later ook besproken in politiek Den Haag. Hierna is er veel beloofd, maar is er helaas weinig tot niets veranderd.

De best gelezen columns

Hieronder nog diverse columns die veel zijn gelezen.

Deze columns hebben veel teweeg gebracht

Mijn column Geld verdienen met huis verhuren leverde 149 reacties op. Verhuren van koopwoningen is trendy. Helaas zijn diverse banken in Nederland bezig oneigenlijke verhuur te controleren en aan te pakken. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.

Naar aanleiding van mijn eerste column dit jaar - Geen hypotheekrenteaftrek door fout staatssecretaris - zit ik nog te wachten op een antwoord van staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën. Ik heb de column via diverse kanalen doorgezet naar hem met de vraag om duidelijkheid te geven. Nu hebben diverse huizenbezitters over een gedeelte van hun hypotheek geen hypotheekrenteaftrek.

De column Boeterente ontwijken heeft heel wat teweeg gebracht. Banken waren wel op de hoogte maar traden niet op, aangezien het niet zo vaak voorkwam. Naar aanleiding van de columns hebben diverse banken hun voorwaarden gewijzigd. Bovendien zouden hypotheekadviseurs hard worden aangepakt als zij mee zouden werken aan deze constructie.

Hetzelfde was van toepassing bij de column Huis verkopen en terugkopen om een lagere hypotheekrente af te sluiten.

Tot slot mijn column Belastingdienst weet het niet meer. Naar aanleiding van een zeer interessant gesprek met kamerlid Pieter Omtzigt kreeg ik van hem te horen dat de belastingdienst noch staatssecretaris Menno Snel duidelijkheid wilden geven over de berekening voor diverse huizenbezitters. De column zorgde ervoor dat de staatssecretaris een paar maanden later toch met een antwoord kwam.

Zolang er onduidelijkheden zijn in Nederland, zal ik columns blijven schrijven. Het is te hopen dat ik binnen een paar jaar mijn afscheid kan aankondigen op IEX.

