Het is tussen hoop en vrees voorbeurs en wat is het weer druk

De AEX indicatie op Bevrijdingsdag is +0,2% en kan er anno nu nog óók leve de vrije markten en beurzen vanaf?

We hebben weer cijfers voorbeurs, er is bankeritis in de VS en vanmiddag zijn er Amerikaanse arbeidsmarktcijfers. Nabeurs Wall Street waren er nog deze namen met cijfers, dit waren de koersreacties en zo meer over Apple, ja, Lyft verlaagt de outlook en dat moet je als groeiert anno 2023 gewoon niet doen:

Apple +2,5%

DoorDash +4,9%

Lyft -15,2%

Of interesseren de gewone slotstanden van een paar regionale Amerikaanse banken u misschien meer? De bankencrisis is nog niet over en het geld stroomt nog per strekkende meter naar de geldmarkfondsen. De bovenste twee namen zouden zelfs koortsachtig een koper zoeken volgens de beurstamtam, maar ontkennen dat zelf.

Wordt vervolgd en zo lang als het duurt, zijn onze financials ook risicovol.

First Horizon-33,2%

PacWest Bancorp -50,6%

Western Alliance Bancorp -38,5%

Europese en Amerikaanse staan allemaal zo rond +0,2%

In Azië gebeurt niet zo heel veel, wat plussen en minnen en alles met een nul voor de komma

Alibaba +1,2%

Tencent +1,6%

TSMC +0,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +9,5% (!) op 20,1, da's net boven de officieuze nervositeitsgrens. De BofA MOVE Index (obligaties) doet +4,6% op gewoon algehele zenuwenstand 140,7

De dollar zakt +0,2% naar 1,1039

Goud zakt 0,3%, olie staat +0,8% en crypto wint ruim een procent

De rentes ogen nog wat rommelig:



Het gaat maar door, we moeten de kwartaalrapportages in. Air France-KLM meldt aardige cijfers, maar voordat dit weer een serieuze belegging is, moet er nog héél véél worden gevlogen.



De cijfers van Galapagos nemen we ter kennisgeving aan.



Brunel houdt het héél kort met haar trading update, maar is wel lekker bezig. Aandeel ligt ook goed:



Eurocommercial Properties doet beter, maar is het goed genoeg?



Apple had gisteren meevallende Q2-cijfers, maar in vergelijking met vorig jaar was er wel een omzetdaling. Om aandeelhouders binnenboord te houden - morgen is de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway om iets te noemen - koopt het concern voor - klapt u maar even rustig achterover - $90 miljard extra aandelen in.



Voor deze ene keer hier helemaal Reuters Breaking Views:



Er is één dik agendapunt vandaag, Non-Farm Payrolls, ofwel het Payroll Report, ofwel de maandelijkse Amerikaanse arbeidsmarktcijfers. We gaan zien of die al verslapt, zoals Fed-voorzitter Jerome Powell.



Nog één plaatje en waar komt die drastische (fictieve) winst per aandeel verlaging van de AEX vandaan? Klopt dit eigenlijk wel...? Even onder voorbehoud. Nou ja, ondanks dat de index slecht ligt, wordt die toch duurder. Jammer dan.



Nee, overzee kent dit effect niet. De S&P 500 is wel stevig aan de prijs met de huidige rentes (dividendrendement is 2,1%). De Nasdaq 100 doet zelfs 25 keer de verwachte winst. Is die winstdaling trouwens aan het uitbodemen? Ach, wat weten we altijd pas achteraf.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:18 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Signify

08:08 Licht hogere start AEX voorzien

08:06 Duitse fabrieksorders flink onderuit

07:56 Resultaten Eurocommercial Properties in de lift

07:52 Brunel groeit door

07:31 Berenberg verhoogt koersdoel AkzoNobel

07:29 Omzetgroei en minder verlies voor Air France-KLM

07:19 IMCD wil KOI inlijven

07:05 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:59 Galapagos handhaaft cashburn

06:56 Lichte groeivertraging voor Chinese dienstensector

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 mei Apple verkoopt meer iPhones

04 mei DoorDash verhoogt outlook

04 mei Tegenvallende outlook Lyft

04 mei Wall Street sluit lager

04 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

04 mei AMD in de lift na bericht AI-samenwerking Microsoft

04 mei Air France-KLM voert gesprekken met Apollo over nieuwe investering

04 mei Olieprijs blijft dalen

04 mei Wall Street koerst lager

04 mei Europese beurzen sluiten lager

04 mei Slotcall: Het regent kwartjes, cijfers èn koersafstraffingen

04 mei Kredietverstrekkers GeoJunxion eisen lening niet op

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:15 Air France-KLM - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Eurocommercial - Cijfers eerste kwartaal



13:00 AMC Entertainment - Cijfers eerste kwartaal (VS)



03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - April (Chi)

08:00 Fabrieksorders - Maart (Dld)

08:45 Industriële productie - Maart (Fra)

11:00 Detailhandelsverkopen - Maart (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - April (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Maart (VS)

En dan nog even dit

Jaja, de banken weer:

Wall Street ended lower after PacWest's move to explore strategic options deepened fears about the health of U.S. lenders and hit shares of regional banks as well as JPMorgan Chase, Wells Fargo and other major financial players. More here: https://t.co/0XrjgJI9Go pic.twitter.com/q9R9PPa8BR — Reuters Business (@ReutersBiz) May 5, 2023



En niet alleen die drie al genoemden:



Nog meer banken:

NEW: The US is poised to exempt smaller lenders from kicking in extra money to replenish its Deposit Insurance Fund, and instead will saddle the biggest banks with much of the bill https://t.co/cVqa6KUgXp — Bloomberg Markets (@markets) May 4, 2023



De beurs wordt er ook niet geruster op:

Corporate credit investors are looking to reduce their exposure to risk while issuers are remaining largely on the sidelines as concerns about regional lenders flare up again https://t.co/SNhKYLJ0mJ — Bloomberg Markets (@markets) May 4, 2023



Eén keer raden waar dat vandaan komt en waarom overdrijven we toch altijd weer meteen zo op de markt?

The pile of cash parked at money-market funds climbed to a fresh record in the past week, with total assets reaching an unprecedented $5.31 trillion, as banking concerns rattle global markets https://t.co/wK4iVCVUdA — Bloomberg (@business) May 5, 2023



Bij deze:

Apple's sales beat estimates, indicating that the iPhone is weathering an industrywide downturn better than feared https://t.co/b8Y4yLKn3D — Bloomberg Markets (@markets) May 5, 2023

Maar geen outlook:

Tim Cook wants to be “deliberate and thoughtful” about the flood of new artificial intelligence services being brought to the market.



Here’s what Apple’s CEO had to say on its earnings call https://t.co/UyjzSEk1Dz pic.twitter.com/AYgZoOtDxx — Bloomberg Markets (@markets) May 5, 2023

Morgen:

Buffett set for 59th shareholder marathon as big questions loom https://t.co/fO1i3H8z57 pic.twitter.com/TLbXGTewNS — Reuters Business (@ReutersBiz) May 5, 2023



Veel plezier en succes vandaag.