Banken in de USA. De voorbode van een recessie?



Het uitstaande kapitaal van banken zit voor een gedeelte in lange termijn obligaties. De waarde hiervan verminderd nu de rente stijgt en deze obligaties worden minder waard. Op zich geen probleem. Men laat deze obligaties gewoon uitlopen en de waarde wordt t.z.t. uitgekeerd. Maar als er acuut geld nodig is, dan is dit wel een probleem.

Is dit alleen een probleem voor de kleinere bank? Nee, want ook financieringen lopen gevaar.



De financiering van commercieel vastgoed bijv. loopt gevaar.

Gedurende de corona epidemie werd veel meer overgegaan op thuiswerken en dat is zo gebleven. Hier kan men denken aan percentages van wel 40%. Veel commercieel vastgoed wordt dus overbodig en de vraag droogt op. Ook weegt de stijgende rente zwaar op de waardering van dit vastgoed. Het is daarom niet ondenkbaar dat sommige bedrijven de hogere lasten en verlaagde herwaardering, tot wel 33%, niet kunnen opbrengen.



Bovendien zullen banken op de rem gaan staan om investeringen te financieren. Resultaat is een vertragende economie.



Een olievlek werking ligt hier op de loer.

Een vertragende economie. Toename van faillissementen. Een dreigende loon-prijs spiraal. Kijk bijv. naar de stakingen en de hoge inflatie.



Kortom. Er komt een spannende tijd aan. Dit begint zich ook op de beurs af te tekenen.