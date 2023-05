Zie Wolters vallen! Groei doet het weer beter dan waarde: draait de markt?

De all-time high-reeks van Wolters Kluwer (officieus is dit het saaiste AEX-aandeel) was al heel bijzonder, maar zelden dat we een heet fonds zo van een klif hebben zien vallen als nu.

Hetzelfde geldt voor peer RELX en... onwillekeurig vraagt u zich dan misschien ook af of we soms op de bodem van de cyclus en de top van de waarde-aandelen zitten.



Een weekje dalen, is het niet véél te vroeg om nu al een draai te vermoeden? Ja, maar er gaat nooit een bel, zoemer, alarm of wekker af als de markt draait. Dus is het zoeken naar signalen. De pauzerende Fed is er één. De economie ook, zelfs de Fed meed gisteren niet meer zorgvuldig het begrip recessie bij het rentebesluit. Het viel gewoon.

U weet het, doorgaans wacht de beurs niet op het echte einde van een bust of boom, maar loopt er zoveel maanden tot een jaar op vooruit. Het zou ook niet voor het eerst zijn dat in de donkerste dagen van een bear market en een recessie de meest risicovolle aandelen beginnen te lopen en de waardefondsen juist gaan underperformen.

Voor een bréééder beeld ziet u hier de S&P 500 Waarde- en de S&P 500 Groei-index. In 2020 en 2021 was de laatste de grote winnaar, hoewel de meest extremistische, koersgewelddadige en winstweigerende tech al in februari 2021 topte en begon te beren.



Kijk maar, met het oplopen van inflatie en opdrogen van gratis geld draaide de beurs in februari 2021: uit groei en in waarde.



En draaide ze deze winter weer? Dat weten we pas achteraf, maar het zou kunnen. De voor zijn doen enorme rally en nu grandioze afstort van Wolters Kluwer zou wel perfect in het beeld passen en volgens de boekjes zijn: overdrijving aan het einde van een beweging.



Nog één keertje inzoomen en wel van begin maart tot gisteren (helaas neemt Refinitiv de data van vandaag niet mee): RELX en Wolters Kluwer springen er wel uit. Iets met ChatGPT. Nee, dit is verre van bevestiging, maar als u wilt timen of outperformance halen moet u risico nemen en een mogelijke draai voor zijn.



Logische grafiek nog, maar het is allemaal te priegelig om hier vergaande conclusies aan te verbinden.



Onze analist Niels Koerts is ook voorzichtig als het om Wolters Kluwer gaat. Al is het om andere redenen.