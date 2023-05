'De behoefte aan financiering in opkomende landen is groter dan ooit'

Voor het tweede jaar op rij wint Triodos Fair Share Fund een Gouden Stier in de categorie Duurzaam Beleggingsfonds. Het fonds biedt een mooie balans tussen écht impact maken en financiële prestaties, aldus de jury.

In 2022 was dat extra bijzonder, omdat de situatie op de markten in vele opzichten niet gunstig was voor beleggingsfondsen. Ook in dat jaar wist het fonds een positief rendement te behalen. Wat is het geheim? We spreken de fondsmanagers van Triodos Fair Share Fund, Tim Crijns (boven) en Florian Bankeman.

Voor degenen die het fonds nog niet kennen: wie zijn jullie en wat doen jullie?

"Triodos Fair Share Fund is onderdeel van onze financiële inclusie-strategie. Het doel van die strategie is om ondernemers en huishoudens wereldwijd toegang te geven tot financiële dienstverlening. Dat is breder dan alleen microfinanciering; het gaat bijvoorbeeld ook om betaal- en spaardiensten, en kredieten aan het midden- en kleinbedrijf."

"Het fonds investeert wereldwijd in lokale financiële instellingen, zoals microfinancieringsinstellingen en MKB-banken, maar ook fintechs zoals bijvoorbeeld een crowdfundingplatform in Indonesië. Die financiële instellingen verstrekken op hun beurt leningen aan lokale ondernemers. Dat kan een boer zijn, maar ook marktkooplui of een timmerbedrijf. Veel van deze ondernemers kwamen bij de grote banken nooit in aanmerking voor een lening en ontvangen nu voor het eerst een lening van een financiële instelling."

Hoe vinden jullie de beste beleggingen?

"Lokale aanwezigheid is heel belangrijk. Ons team bezoekt regelmatig de instellingen en de kredietnemers zelf; je moet de mensen in de ogen kunnen kijken. Pas als je kennis hebt van de lokale economie en de mensen, weet je welke financiële instelling het meest kansrijk is. Dat kun je niet even vanuit een kantoor in Nederland regelen. Daarbij hebben wij het gehele proces in eigen handen, dus we besteden niets uit aan andere partijen."

Het is inmiddels behoorlijk druk in het duurzame beleggingslandschap. Hoe onderscheiden jullie je?

"Wat in ons voordeel spreekt, is dat wij meer dan 25 jaar ervaring hebben met het investeren in opkomende markten en bovendien een divers, internationaal team hbben met collega’s afkomstig uit de regio’s waar wij actief zijn. Dat helpt enorm bij het onderhouden van de lokale contacten. Bovendien is Triodos Fair Share Fund een SFDR artikel 9-fonds. Dat zijn de echt 'donkergroene' fondsen, waarbij het duurzaamheidsdoel voorop gaat. Tegelijkertijd presteren we qua rendement heel constant. Wat wij doen is niet zo gemakkelijk te kopiëren."

Hoe beperken jullie de risico’s?

"Investeren in opkomende landen klinkt risicovol en vaak vinden beleggers dat een beetje eng. Eventuele risico’s worden echter op meerdere manieren beperkt: we gaan voor stabiele rendementen, de valutarisico’s worden grotendeels afgedekt en we spreiden landenrisico’s over meer dan 40 landen. Dit betekent dat we nooit veel investeringen in hetzelfde land hebben. Daarnaast investeren we in meer dan 100 verschillende instellingen om het risico nog verder te mitigeren. Mocht er in een bepaald land of een regio iets gebeuren, dan kunnen we dat opvangen."

"Maar het belangrijkste is dat lokale ondernemers doorgaans enorm gedreven zijn om hun leningen af te betalen. In het begin krijgen ze kortere leningen met bijvoorbeeld een looptijd van een jaar. Dat is heel overzichtelijk. Als ze die volgens schema afbetalen, kunnen ze hogere leningen krijgen. Dat werkt motiverend."

"Bovendien krijgt niet iedereen zomaar een lening, maar zijn de financiële instellingen streng bij het verstrekken van kredieten, want er zijn veel aanvragen. Triodos hamert erop dat er ook goed voor de mensen gezorgd wordt. Er moet een goede balans zijn van rendement maken en een financieel gezonde ondernemer. Positieve impact en rendement gaan hand in hand."

Maar er is nog een belangrijke factor; het fonds is laag gecorreleerd met de financiële markten. "Dat zagen we tijdens de financiële crisis van 2008: die had amper tot geen effect op onze beleggingen. Dat komt doordat we in de reële, lokale economie investeren, in bedrijven die in basisbehoeften voorzien. Het gaat bijvoorbeeld om een veehouder die nu zijn melk aan een coöperatie kan leveren, of ondernemers die levensmiddelen op markten kunnen verkopen. De lockdowns tijdens de pandemie hadden wel een groter effect, omdat die een directe impact op de lokale economie hadden, maar zodra economieën weer van het slot gingen, herstelde het ook razendsnel."

Crijns en Bankeman zijn ervan overtuigd dat de veerkracht in crisistijd in opkomende landen heel groot is. "In de media horen we vaak vooral nieuws uit de landen waar het slecht gaat, maar er gaan wereldwijd eigenlijk vooral heel veel dingen goed. In Colombia gaat het de landbouwsector voor de wind en India heeft een sterke economie met een goed opgeleide bevolking."

Jullie zijn beiden fondsmanager, hoe zit dat precies?

"We willen voorkomen dat het een one man show wordt en dat het fonds afhankelijk is van één manager. De alfa zit hem niet in de fondsmanager, maar in het team en in het gehele trackrecord dat Triodos IM in de jaren heeft opgebouwd. We managen samen ook nog een zusterfonds dat internationaal wordt aangeboden aan professionele beleggers."

De heren voegen toe dat de ontwikkelingen op het gebied van financiële inclusie en sociale innovatie dankzij technologie heel hard gaan. "Vroeger ging het vooral om contant geld uitlenen aan particuliere ondernemers. In de jaren vanaf 2010 is daar mobiel bankieren aan toegevoegd en sindsdien is het ontzettend snel gegaan. In Nairobi en Mumbai is er al veel meer digitaal geld in omloop dan cash. En dankzij technologie zijn er ook veel meer specifieke kredietoplossingen ontstaan; denk aan crowfundingplatforms. Veel opkomende landen zijn in één keer overgestapt op een economie met wat wij fintechs zouden noemen, terwijl bijvoorbeeld Europa nog los moet komen van een oud, log financieel stelsel."

Crijns en Bankeman verwachten dat de ontwikkelingen snel zullen blijven gaan en dat dat veel mooie kansen belooft voor de toekomst. "Door sterke groei is de behoefte aan financiering in opkomende landen groter dan ooit."



Lees meer over het oordeel van de jury in het Gouden Stier-juryrapport.

