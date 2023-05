Fed live: dit is voorlopig het laatste kwartje verhoging

Komt ie:

03 May - 21:17:21 [RTRS] - POWELL: THERE IS A SENSE WE ARE MUCH CLOSER TO THE END THAN THE BEGINNING

Dit is voorlopig het laatste kwartje renteverhoging.

De Fed denkt even klaar te zijn met rente verhogen. Ze ziet duidelijk hoe haar verkrapping begint door te werken in economie, arbeidsmarkt en inflatie. De economie is zwak (milde recessie), de arbeidsmarkt is sterk, de inflatie is hardnekkig, de huizenmarkt ligt slecht en de bankensector is sound and resilient.

Aldus Fed-voorzitter Jerome Powell in zijn rentebesluit persconferentie vandaag, met voorlopig het laatste kwartje verhoging? Op die banken na kantelen wel alle genoemde markten. De Fed wil nu eerst zien hoe haar rentebeleid uitpakt, nu de effecten volgens de centrale bank merkbaar worden. Vooral crunchende credit.

Oh ja, de koersen reageren amper in tegenstelling tot de vorige rentebesluiten. Hier is eerst het bericht van het rentebesluit zelf om 20:00 uur.



Hieronder volgt u live de Fed-persconferentie van 20:30 uur tot maximaal 21:30 uur. Ruwe kopij, dit zijn de belangrijkste en letterlijke quotes van voorzitter Jerome Powell in die persco. Zoveel? Ja, Powell is niet van de prietpraat.