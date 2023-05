Voorbeurs is er amper herstel en we wachten op laatste Fed-kwartje

De Fed verhoogt de rente vandaag met een kwartje, er zijn veel cijfers en data en de AEX-indicatie is vlak na een hectisch banken- en conjunctuurdagje.

Uiteindelijk viel het slot op Wall Street mee, nadat het rond het sluiten van Beursplein 5 even heel vervelend was op de borden:

Dow Jones -1,1%

S&P 500 -1,2%

Nasdaq 100 -0,9%

Russell 2000 -2,1%

SOX -0,7%

Het probleem zat 'm vooral hier. De notering van First Republic Bank is al kaltgestellt, zoals u ziet. En zoals altijd is JPMorgan Chase weer de beste, of minst beroerde...



Misschien wel het laatste kwartje, de Fed verhoogt vandaag de rente met een kwartje naar 5,00-5,25%. Nabeurs Wall Street leverden deze fondsen in op hun Q1-cijfers, klik op de naam voor het verslag en ja, AMD kunt u wel ongeveer raden. Iets met de omzetverwachting inderdaad:

AMD -6,5%

Ford -1,4%

Starbucks -5,6%

Uber -0,8%

Het marktbréééde beeld:

Europese futures staan nipt groen

De Amerikaanse ook

In Azië staat alles flink lager, de Hang Seng zelfs -1,7% en China is dicht

Alibaba -3,1%

Baidu -4,2%

Tencent -2,7%

TSMC -1,0%

Samsung -0,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +10,6% op 17,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +7,3% op 137,6

De dollar zakt 0,2% naar 1,1018

Goud daalt 0,1%, maar staat wel boven $2000, olie zakt na -0,1% die dreun gisteren en crypto daalt krap een procent

De rentes komen ook even bij:



Wolters Kluwer komt nu net om 08:00 uur door met Q1's, na al een reeks all time highs dit jaar (+17,0% YTD) en gisteren even -4,8% billenkoek. Aardige groeicijfers, maar hé: wat is dat met de marges en de kasstroom? Outlook gehandhaafd.



Aperam verslaat met haar Q1's de omzetverwachting en doet eigenlijk heel goed voor een supercyclical in de huidige conjunctuur. Voor het lopende kwartaal rekent het concern op iets meer winst.



Signify rapporteert geen goede cijfers, maar handhaaft wel de outlook voor dit jaar. Alles staat onder druk, vooral omzet en cashflow, maar het concern voorziet herstel in H2 en hoopt zich er verder doorheen te meanen & leanen.

Zo ziet het dashboard er uit voor het Fed-rentebesluit van 20:00 uur, de markt rekent op een kwartje verhoging. Wat valt hier nog over te zeggen? Bloomberg dan nog maar even met deze nikszeggende regels over het rentebesluit waar alles al over is gezegd:

The Federal Reserve is expected to deliver a 25 basis-point interest-rate increase and signal a pause in its aggressive hiking campaign, amid persistent financial-market turmoil and renewed pressure from lawmakers to back off.



Fed watchers expect the US central bank will deliver its final rate hike for a while on Wednesday, with tighter lending conditions and signs of a slowing economy suggesting inflation will cool more meaningfully in the months ahead. The move would bring the federal funds rate to a range of 5% to 5.25%, the highest since 2007.



A plunge in regional bank stocks following the collapse of First Republic Bank earlier this week has increased some bets that the Fed will pause this week, though policymakers have so far divorced interest-rate policy from their tools to shore up the banking sector.



“It seems apparent that they’re going to hike,” said Michael Feroli, chief US economist for JPMorgan Chase & Co. “You’re also hearing more and more about a pause. So it seems like, yeah, they want to pause but they know the inflation job isn’t finished here.”



Let vanmiddag ook nog even op de ISM non-Manufacturing Index, ofwel de Amerkaanse inkoopmanagersindex dienstensector april. Iets met de conjunctuur, weet u wel.



Een half uurtje later zijn de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. Pak die ook maar even mee gelet op WTI (oranje) en Brent, want die hangen nog redelijk gestrekt in de touwen.



Houd u vast, want hier volgt nog de uitsmijter der uitsmijters. Forensische shorter Hindenburg heeft het nu op wie voorzien?! Activistische aandeelhouder versus activistische aandeelhouder dus, u kunt altijd nog tegenstemmen om Icahn dan maar zelf losjes te citeren. Icahn Enterprises deed -20,0% gisteren.

NEW FROM US:



Icahn Enterprises—The Corporate Raider Throwing Stones From His Own Glass Househttps://t.co/ju6JGehKMt $IEP



(1/n) — Hindenburg Research (@HindenburgRes) May 2, 2023



Veel plezier en succes vandaag.