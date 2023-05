Europese beurzen technisch even door de knieën

Bericht delen via:

Europese aandelenbeurzen hebben de afgelopen dag last van winstnemingen. Angst voor economische tegenwind en turbulentie in de Amerikaanse bankenwereld zorgen ervoor dat beleggers even wat stukken van tafel nemen. Bovendien komt het Amerikaanse schuldenplafond weer ter discussie.

Op korte termijn reageren aandelen hier duidelijke negatief op. Daar staat tegenover dat de langetermijn technische plaatjes ruim voldoende scoren.

Duidelijke bodemvorming

Nagenoeg overal in Europa is er technisch sprake van bodemvorming. Over een breed front worden op Europese beurzen hogere bodems gevormd, zijn de 200-dagenlijnen opwaarts gebroken en draaien die 200-dagenlijnen weer opwaarts. Deze positieve langetermijn signalen staan, zelfs na de recente winstnemingen, nog duidelijk overeind.

Ook als je je zorgen maakt over de kortetermijn turbulentie is het dus goed om het langetermijn proces van bodemvorming te blijven volgen. Want technisch hebben vrijwel alle Europese beurzen hun condities in de afgelopen maanden duidelijk verbeterd.

Ik ga er derhalve nog steeds vanuit dat we kunnen rekenen op een goed voorjaar op Europese aandelenbeurzen. Wellicht dat het herstel pas aan het begin van de zomer vorm krijgt.

Ik bekijk hieronder de langetermijn technische plaatjes van enkele Europese beurzen. Zoals gezegd is er nagenoeg overal in Europa serieus sprake van bodemvorming.

Stapje terug voor de Nederlandse beurs

De AEX-index doet op de langetermijn grafiek een miniem stapje terug. Afgezien daarvan is er technisch sprake van bodemvorming. De AEX-index laat een serie hogere koersbodems zien, wat op een aantrekkende vraag duidt.

We wachten op een eventuele doorbraak boven de weerstand van 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022). Na een uitbraak daarvan wordt 829,66 het volgende opwaartse koersdoel. De steun bevindt zich rond 710,89 punten (de bodem van 24 maart).

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) krult opwaarts, terwijl de AEX er in correcties steeds door wordt opgevangen. Dit duidt op een duurzame opwaartse draai in de technische conditie. Ik verwacht niet dat de huidige correctie de AEX onder de 200-dagenlijn zal brengen.







Eurostoxx 50-index neemt nieuwe aanloop

De Euro Stoxx 50-index neemt een nieuwe aanloop, nadat de index recent is afgeketst op de horde van 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021). Dit is nu al de derde keer dat die horde verdere oplevingen dwarsboomt.

De opwaartse trend kan enkel worden voortgezet indien de Euro Stoxx 50 index boven deze drempel weet te breken. Dan mag mogen we een verdere koersstijging verwachten en wordt 5.522,42 het volgende opwaartse koersdoel. De Euro Stoxx 50 index heeft pas steun rond 3.980,94 punten (de bodem van 20 maart).

De index van 50 grootste Europese aandelen vormt al sinds oktober vorig jaar hogere bodems: de voorlaatste eind december rond 3.767.26 punten en de laatste dus rond 3.980,94 punten. Dit wijst op kopers.

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Euro Stoxx 50 index signaleert een positieve technische conditie.



DAX-index even door de knieën

De DAX-index doet, met de top van 19 november 2021 in zicht, een mini-stapje terug. Maar recente hogere koersbodems signaleren nog steeds kopers in de markt. Indien die weerstand opwaarts wordt gebroken, kan de Duitse beurs verder omhoog. Daarna wordt 18.000 het volgende opwaartse koersdoel.

De steun rond 14.458,39 punten (de bodem van 24 maart) vormt al de tweede hogere bodem. De eerste rond 11.862,84 punten (van 30 september 2022), daarna een op 13.791,52 punten (van 23 december).

De 200-dagenlijn van de Duitse beurs (rode glooiende lijn) laat een opwaarts verloop zien, terwijl de DAX er boven weet te blijven. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



CAC40-index ondergaat een pullbackje

In de recente daling zakt de Franse beurs terug naar de voormalige weerstand, gevormd door de koerstoppen van begin 2022 en maart 2023. Indien de Franse beurs hierboven weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve visie. Steun ligt op 6.796,21 punten (de bodem van 20 maart).

De CAC 40 index had eerder oude koerstoppen rond 7.384 punten gebroken. Hierdoor was het technische plaatje verbeterd. Opwaarts heeft de Franse beurs ruimte tot de weerstand van 8.500 punten (berekend koersdoel).

De stijgende 200-dagenlijn valideert de positieve technische conditie.







Bel20-index probeert bodem te leggen

De Belgische beurs beweegt in Europa in de achterhoede. De Bel 20-index geeft op de grafiek al ruim een halfjaar zijwaartse bewegingen weer.

De steun ligt op 3.571,60 punten (de bodem van 17 november 2022) en de weerstand op 3.962,29 punten (gevormd op 20 januari).

Blif wel alert, want lagere koerspieken geven koersdruk aan. Derhalve adviseren we voorzichtig te blijven op de Belgische beurs. Er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt. Wel heeft de Belgische beurs de dalende trend verlaten.

De neerwaartse tendens van de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) begint langzaam te draaien. Dit geeft een technische verbetering aan.



Londense beurs heeft het moeilijk

De beurs van Londen heeft moeite om oven de koerstoppen van 2022 in de zone 7.600-7.700 punten te blijven. Desondanks weet de FTSE100 index een hogere bodem rond 7.302,82 punten (de bodem van 23 december 2022) neer te zetten.

Kortom, de Londense beurs heeft het moeilijk, maar defensieve kopers, die de grotere dips afwachten, blijven wel actief.

De 200-dagenlijn van de Engelse beurs laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



Spaanse beurs vormt hogere bodems

De IBEX-index valt terug van de vorige top rond 9.500 punten. Afgezien van die kortetermijn hapering blijft het onderliggende technische plaatje prima. De Spaanse beurs is in de laatste correctie opgevangen door de voormalige weerstand rond 8.500 puten.

Er ligt weerstand rond 10.643,40 punten (gevormd op 23 januari 2018). Een doorbraak van de koerstoppen rond 9.500 punten zou de verbetering bevestigen. De steun vinden we op 8.501,20 punten (de bodem van 24 maart).

De 200-dagenlijn van de Spaanse beurs laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

Beurs van Portugal vormt hogere bodems

De PSI-index valt thans hard terug. Maar de Portugese beurs heeft wel een eerste hogere bodem gevormd. Kopers keren terug op de beurs van Portugal.

We wachten tot de weerstand van 6.290,49 punten (gevormd op 19 augustus 2022) wordt gebroken. In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen we hogere koersen tegemoet zien. Steun ligt rond 5.622,56 punten (de bodem van 16 december 2022).

De 200-dagenlijn van de beurs van Portugal laat de zijwaartse tendens achter zich en krult voorzichtig weer opwaartszien. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.

Zwitserse beurs lijkt te bodemen

De SMI-index komt er mogelijk iets beter bij te liggen nu de dalende trend is gebroken. De eerste mogelijke hogere koersbodems op de grafiek signaleren weer kopers op de beurs van Zwitserland. De verbetering wordt bevestigd bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 11.453,64 punten (de top van 20 januari).

Van belang is dat de steun van 10.659,19 punten (de bodem van 23 december 2022) weet stand te houden. De 200-dagenlijn laat een vlak verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.