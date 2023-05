AEX-steun van 745 punten staat onder druk

De AEX lijkt op kortetermijn even te aarzelen. Na een paar weken met golvende tussenbewegingen, staat nu de eerste steun van 745,26 punten onder druk. Het kleine pluspuntje, de hogere bodem van vorige week rond 745,26, komt in gevaar.

Hiermee wordt onze voorzichtige positieve visie wellicht door de markt ingehaald. In plaats van een hogere bodem, wordt nu zelfs een mogelijk lagere top gevormd rond 769,14 punten.

De tijdelijke consolidatie vindt overigens plaats binnen het positieve verloop van de afgelopen maanden. Op wat langere termijn zet de beurs het patroon met hogere bodems voort. Na de oktober-bodem rond 611,74 punten, is eind december een low gevormd rond 688,24 punten, gevolgd door de maart-bodem rond 710,89 punten.

Abrupte cocktail van problemen

Het is een abrupte cocktail van problemen die voor de recente nervositeit zorgt. Ten eerste komt Amerikaanse schuldenplafond in zicht. Daarnaast zijn er zorgen over een zwak herstel van de Chinese economie. Verder zorgde de redding van de failliete boedel van First Republic Bank door JPMorgan Chase voor hernieuwde zorgen bij regionale banken in de VS.

Nu moeten we eerst zien of de steun van 745,26 punten weet stand te houden.

Onder de oppervlakte van de markt valt op dat de in- en uitstroom van kapitaal in evenwicht zijn. De laatste weken beweegt moneyflowindicator zijwaarts (zie ook de uitleg van de moneyflow-indicator onderaan deze column).

Vandaag bekijk ik de AEX en de moneyflow-indicator.

AEX-index vormt een potentieel hogere koersbodem.

De AEX-index heeft de eerste steun van 745,26 punten (de bodem van 26 april) nipt gebroken. Nu er lagere toppen zichtbaar worden, worden we behoedzaam.

De volgende steun ligt er pas rond 710,89 punten. De verkoopdruk neemt toe. Verdere koersdalingen mogen worden verwacht indien de steun definitief wordt gebroken.

Let ook op nu er een lagere top rond 769,14 punten (gevormd op 12 april) in de maak is. Enkel boven 769,14 punten klaart het technisch beeld wat op.

Er wordt wel al een mogelijk hogere bodem gevormd boven 745,26 punten. De bodem daarvoor ligt rond 710,89 punten (van 20 maart).

Er ligt een echt sterke steun rond 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022).



Geldstromen in evenwicht

De moneyflow-indicator toont in de afgelopen weken een zijwaarts verloop. Dit signaleert dat de geldstromen in de Nederlandse aandelenbeurs in evenwicht zijn. Beleggers houden blijkbaar hun kruit droog

De moneyflow kan verborgen koop- of verkoopdruk blootleggen. De indicator is afgeleid van het volumeverloop: de moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.







Uitleg moneyflow (geldstroom)

De moneyflow wordt afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De moneyflow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs zijwaarts met oplopende omzetten: de moneyflow stijgt. Er is instroom van vers kapitaal.

Beurs zijwaarts met afnemende omzetten: de moneyflow daalt. Er is een kapitaalvlucht.

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Het volume van een positieve dag (als de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld, en dat van een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgetrokken.

Een stijgende moneyflow duidt dus op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.