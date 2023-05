AB InBev: go woke, go broke?

Goede constatering Arend Jan.



Er is een gevaarlijke beweging gaande die verantwoordelijkheden van bedrijven en de overheid vermengeld. Een onderneming moet kunnen opereren binnen en duidelijk bijvoorkeur democratisch kader vastgesteld wettelijk kader.



Wat je nu ziet is dat vaak ook nog behoorlijk door de overheid gesubsidieerde actiegroepen hun zin trachten te krijgen via bedrijven zonder een politieke meerderheid. Komt bij dat ze bedrijven willen opzadelen met zaken die toch echt bij toeleveranciers of afnemers liggen.



Moeten bedrijven nu hele eigen politieke onderzoeksafdelingen gaan inrichten omdat veel van die actiegroepen op normale politiek democratische weg hun zin niet krijgen? In de concurrentiestrijd met minder democratische regiems zet je je met al die extra kosten al bij voorbaat buiten spel.



Zou zelf ook als ik bijvoorbeeld bestuurder Boskalis was bij komende wetgeving in deze het bedrijf naar het buitenland verplaatsen. Hoop echter dat dit stelletje amateurs van politici politiek van de kaart worden geveegd.



Groet, Jonas



PS Koop zelf bijvoorbeeld nooit meer Emma matras nadat ze meende dat dochter Meyland afstand moest nemen van iets wat haar moeder had gezegd. Bolcom kan het uit het assortiment halen van chocolade zwarte Piet ook vergeten. Als het even kan ga ik dan wel naar Amazon. Ook een bedrijf waar wel wat valt aan te merken, maar voor dat politiek correct heropvoeden van klanten door Bolcom, AH, Unilever etc etc zoeken ze maar andere klanten!