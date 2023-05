AB InBev: go woke, go broke?

Dit is de (intussen van de buis verdwenen) commercial voor Bud Light van AB InBev:



Dit is de marketing manager van Bud Light die het bedacht en op wie bierdrinkend Amerika woest is. Is het ook niet fout nummer één voor een marketeer? Je laatdunkend uitlaten over je bestaande klanten?

Zoals dat gaat anno nu is ze intussen kaltgestellt. Ze is op non-actief gesteld en heeft al haar social media gesloten.

Trial by media, deel zoveel.



Ga kijken op de socials: bierdrinkend Amerika gaat al weken los op zowel de brouwer als de marketeer. Opvallend: influencer (modern woord voor ijdeltuit) Dylan Mulvaney uit de reclame zelf wordt redelijk met rust gelaten. Zie dit om een idee te geven: met een machinegeweer tegen alcoholvrij bier is geen eerlijk gevecht.

Je kan in de winkel toch ook voor een ander merk kiezen? Is minder gedoe en geeft minder rommel. Beter voor het milieu ook.



Donderdag heeft AB InBev Q1-cijfers en hoewel de affaire in Q2 valt, zal het er heus wel wat over zeggen. Er is namelijk schade, maar hoeveel? CNN gisteren:

BeerBoard, which tracks sales data, previously told CNN that the 3,000 locations it tracks poured 6% less Bud Light than rivals — including Miller Lite and Coors Light — from April 2 to April 15, a turnaround from previous weeks.

Also, Bud Light sales fell 17% in the week ended April 15 compared to the same week in 2022, according to an analysis of NIQ data compiled by Bump Williams Consulting provided to the Wall Street Journal.

Still, it’s too soon to tell whether the boycott efforts will have long-lasting sales impacts, as customers often don’t commit to them for long. And the stock of Bud Light owner Anheuser-Busch (BUD) has fallen only about 3% in the last month, suggesting Wall Street isn’t too worried.

Inderdaad blijft de koers achter bij die van de peers, maar dit is te kort en te weinig voor een conclusie. En over Heineken was ook nog wel eens wat te doen: Rusland inderdaad.



Bud Light en AB InBev gaan ook niet handig met deze affaire om. Want intussen is iedereen boos, ook wie enthousiast was over de campagne. CNN gaat nog even door.

Yet there was enough of an uproar to prompt a an additional response from Anheuser-Busch CEO Brendan Whitworth, who released a vague statement calling for unity. “We never intended to be part of a discussion that divides people. We are in the business of bringing people together over a beer,”

The words said nothing much, and they managed to anger many on both sides: those who thought Bud Light owed them an apology, and trans rights advocates who wanted a stronger defense of the at-risk community.

Een belangrijke waarschuwing voor bedrijven: wie zich inlaat met politiek, maatschappelijke issues en hete hangijzers en een standpunt inneemt, neemt een groot risico een deel van de klanten of het publiek van zich te vervreemden. Dat geldt al voor ESG. Dat mag voor velen een must zijn, voor anderen is het een scheldwoord.

Misschien is het beste commentaar op de affaire her en der wel waar Bud Light zich eigenlijk mee bemoeit. Want een bierbouwer is er om bier te brouwen en niet om politiek te bedrijven of mensen op te voeden.