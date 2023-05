Drukte van jewelste voorbeurs en er is veel slecht nieuws

De AEX-indicatie is... vlak, na een lang weekend en een nikserig Wall Street, waar JPMorgan Chase First Republic Bank redde. De aandeelhouders zijn niet blij, maar dat heurt ook zo.

Er wacht ons een drukke cijferweek: bedrijfscijfers, rentebesluiten ECB en Fed en een reeks macro's geven inzicht in de huidige economie. DSM-Firmenich is al door met tegenvallende cijfers en NXP had mooie in New York. Zo meer over dit alles, eerst het marktoverzicht.

Europese futures openen een fractie hoger

De Amerikaanse staan een ietsiepietsie lager

In Azië staan de meeste markten een paar tienden hoger, China doet het met ruim een procent

Alibaba +0.7%

Tencent +0,4%

TSMC -0,5%

Samsung -0,2%

Alibaba +0.7% Tencent +0,4% TSMC -0,5% Samsung -0,2% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +0,9% op 16,1 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet +4,7% op 128,2

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0984

Goud stijgt 0,1%, olie zakt 1,5% en crypto doet procenten lager. Is dit de reden? De Coinbase-top moet zich verantwoorden voor handel met voorkennis (!) en bitcoin staat nu precies op $28.000

De rentes openen allesbehalve vlak, lieve help! Wellicht is de trigger dat ze down under een tikkie up gaan, want de Australische centrale bank verhoogde vannacht onverwacht de rente met een kwartje naar 3,85%.



Het nieuws van dit weekend: na Silicon Valley Bank, Signature Bank en Credit Suisse is ook First Republic Bank niet meer, opgeslokt door de bank die altijd wint bij bankencrises: JPMorgan Chase. Bloomberg:

JPMorgan doesn’t plan to keep First Republic name

Dimon says US banking system stable, though other risks linger

Deposit outflows from regional banks mostly over now, he says

Deal to acquire First Republic ends second-biggest bank failure

NOW: JPMorgan’s stock was up more than 4.5% on Monday when the markets opened, following a call the company had with analysts about its agreement to acquire First Republic Bank https://t.co/3SXOWPFciv pic.twitter.com/19qhZoCRgF — Bloomberg Markets (@markets) May 1, 2023



De verliezer; zo snel kan het gaan bij een bank:



Helaas beginnen we mei niet zo blij, want er zijn twee draken van Nederlandse macro's. Als eerste krijgen wij het voor elkaar de inflatie weer te laten oplopen. Over maart was het nog 4,4% YoY.

In april 2023 was de inflatie bij de snelle raming 5,2 procent. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers van de consumentenprijsindex (CPI) van april worden op 11 mei gepubliceerd. https://t.co/Jp2KVHkIqH pic.twitter.com/JcCIUnk9z3 — CBS (@statistiekcbs) May 2, 2023



Eerste handelsdag van de maand en dat betekent altijd inkoopmanagers industrie over de afgelopen maand, de beste indicatoren van het huidige economische momentum. En dat is niet best bij ons. Dit riekt naar recessie.



Van het bijbehorende persbericht gaat u ook niet de polonaise lopen:



Vanochtend letten we op de Europese inkoopmanagersindices, gisteren was er al de iets meevallende Amerikaanse ISM Manufacturing Index en er zijn wisselende geluiden uit Azië. India gaat al tijden heel lekker, dat wel.



Als eerste van een lange reeks namen deze week met cijfers op het Damrak - onder meer Shell, ArcelorMittal, Wolters Kluwer, AMG en Aperam - is DSM-Firmenich er met een trading update. En die is niet goed. Vooral de omzet valt dik tegen.



Gisteravond kwam ons NXP Semiconductors al door aan de Nasdaq met een keurige Q1-update en deed daar nabeurs +4,6% op.



Nogmaals, cijfers, cijfers en nog eens cijfers, macro's, macro's en nog eens macro's en dan gaan Fed en ECB de rente ook nog met een kwartje verhogen, het is een extreem drukke week. Hier is onze vooruitblik met de nadruk op de Nederlandse cijfers en een zeker Apple:

WATCH: From another week of rate hikes to a grand finale for US earnings season, these are the business and finance stories to watch out for in the days ahead pic.twitter.com/Bkqfj7qB0k — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda; u hoeft u niet te vervelen vandaag:

07:00 DSM-Firmenich - Cijfers eerste kwartaal



08:00 BP - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 Dupont - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers eerste kwartaal (VS)



En dan nog even dit

Verder was er niet zo heel veel nieuws in de VS:

US stocks ended higher, despite a crushing day for First Republic Bank, which appeared to be on the verge of collapse. The broader banking sector, however, saw some gains — as did the broader market https://t.co/s5W7fU0PWb $FRC pic.twitter.com/VXJofjGx1U — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2023



Banken zijn er om om te vallen, wen er maar aan:

US regulators have put large banks on notice that tougher oversight is coming after the Federal Reserve issued a detailed report on what went wrong in the run-up to the two biggest bank failures since the 2008 financial crisis https://t.co/pkHGtVew8W pic.twitter.com/rIB9zQpjp5 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2023



Slechte tijden:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april negatiever dan in maart. In de Conjunctuurklok van april presteerden 7 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend. https://t.co/6G3nWRngh8 pic.twitter.com/aqnI1e6Nbk — CBS (@statistiekcbs) May 2, 2023



Het moet dit jaar van Azië komen:

Asia will contribute 67% of global growth this year—much more than in recent years—boosted by China’s reopening economy. See our Chart of the Week blog for more on the outlook: https://t.co/cgun0ydcqz pic.twitter.com/62OsYOT0qc — IMF (@IMFNews) May 2, 2023



We blijven mensen en misschien wordt dat een keer een voordeel:

Citadel CEO Peng Zhao said he sees automation and artificial intelligence freeing workers for innovative pursuits, not replacing people in the workplace https://t.co/DMiEBgnQbh — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2023



Zien we wellicht vaker, dat een fonds wordt gedecimeerd op een AI-ontwikkeling:

Chegg plummeted as much as 38% after warning ChatGPT is threatening growth of its homework-help services https://t.co/VtGUnbRCrU — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2023



Pardon?

Coinbase Chairman and CEO Brian Armstrong, board member Marc Andreessen and other officers avoided more than $1 billion in losses by using inside information, a lawsuit alleges https://t.co/S71jU2QI1t — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2023



Veel plezier en succes vandaag.