Beursexperts zetten ING en ASML op kooplijstje voor mei

Beleggingsexperts zijn een stuk somberder geworden. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Ze zetten hun kaarten in mei vooral op financials en ASML. Philips bungelt opnieuw onderaan de kooplijstjes.

‘Sell in May and go away’, luidt een bekende kalenderwijsheid. Of dat inderdaad verstandig is, valt te bezien, maar de deelnemers aan de jongste peiling van Van Zeijl zijn in elk een stuk pessimischer over mei dan vorige maand.

Bij de vorige peiling zagen de deelnemers het nog zonnig in. 39% van de deelnemers verwachtte dat de AEX-index in april zou stijgen, terwijl slechts 27% rekende op een daling. Maar de gehoopte lente bleef uit. De AEX steeg met een schamele 0,3%. Inclusief dividend was dat 0,9%. Er stond dus nog wel een plusje op het bord, maar het hield niet over.

Experts zijn somber over mei

Van het optimisme van weleer is na de recente koersdruk weinig meer over. Maar liefst 40% van de 55 deelnemende beleggingsprofessionals verwacht dat de AEX-index deze maand zal dalen en slechts 20% gaat uit van een stijging. Zo'n sombere uitkomst komt niet vaak voor, zoals u kunt zien:

De meest aangevoerde reden voor het pessimisme is de dreigende recessie en de gevolgen hiervan voor de bedrijfswinsten. Ook het naderen van het Amerikaanse schuldenplafond zit veel beleggingsexperts niet lekker.

De stemming voor mei is als volgt:

20,0% is optimistisch (dat was vorige maand nog 39,4%)

40,0% is neutraal (tegen 33,3% vorige maand)

40,0% is pessimistisch (dat was vorige maand nog 27,3%)

Saldo: -20,0% (was +12,1%)

De verwachtingen voor de komende zes maanden blijven licht somber

In de verwachtingen voor de komende zes maanden is niet veel veranderd. De stemming was en blijft licht somber. Hierbij wijzen de profs op een hoge waardering van bedrijven en - opnieuw - de dreiging van een recessie.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

23,6% is optimistisch (dat was vorige maand 24,2%)

43,6% is neutraal (tegen 47,0% vorige maand)

32,7% is pessimistisch (dat was 28,8%)

Saldo: -9,1% (was -4,5%)

'Amerikaanse overheid gaat niet op slot'

Het bereiken van het schuldenplafond in de Verenigde Staten hangt als het Zwaard van Damocles boven de financiële markten. Van Zeijl was benieuwd wanneer de Amerikaanse overheid daadwerkelijk op slot zal gaan.

Dit waren de antwoordmogelijkheden:

in juni/juli

in augustus/september

na september

niet: de Democraten en Republikeinen komen er gewoon weer uit, zoals altijd.

De beursexperts zijn het redelijk met elkaar eens. Maar liefst twee derde van hen verwacht dat de politici op Capitol Hill er na het gebruikelijke gesteggel gewoon weer uit zullen komen. 30% vreest dat het vanaf komende maand een probleem gaat worden. De overige antwoordmogelijkheden werden nauwelijks aangekruist.

Aandelenkeuzes april: ASMI stelde teleur, Philips steeg tegen de verwachting in

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hoe goed waren de voorspellingen van de deelnemers aan de vorige peiling?

Hierover kunnen we kort zijn: de prognoses waren wederom niet denderend. De verwachtingen voor ASMI en ASML waren hooggespannen, maar de koersen kelderden met respectievelijk 11,8% en 8,3%. Philips was uit de gratie, maar schoot juist met 13% omhoog. Ook DSM steeg tegen de verwachtingen in. Alleen de keuze voor ASR Nederland was een schot in de roos.

Per saldo daalde het mandje met toppers 3,3% in waarde, terwijl de floppers 4,7% koerswinst bijschreven. Onder de streep behaalde het fictieve long/short-fonds een negatief rendement van 8%.

IEX-lezers overtreffen de experts

De IEX lezers deden het afgelopen maand een stuk minder slecht. Ook hun fictieve long/short-fonds dook in de min, maar het verlies was bescheiden: 1,4%.

Toppers april

Rendement Floppers april Rendement ASMI -11,8% Philips +13,4% Aegon +4,4% DSM +8,2% ASML -8,3% Exor -1,9% ING +2,5% Adyen -0,5% ASR Nederland +8,4% RELX +1,1%



Keuzes voor mei: ASMI en Aegon favoriet

Tot slot de keuzes voor deze maand. Welke aandelen hebben volgens de beursexperts de beste kaarten en welke kunnen we in mei beter uit de weg gaan?

Op het boodschappenlijstje vinden we drie financials: ING, NN Group en Aegon. ASR is na de recente koersstijging van de lijst afgevoerd. ASML gaat nog een ronde mee. Nieuw is Ahold Delhaize.

Philips kunnen we volgens de experts komende maand beter mijden. Dit geldt ook voor het cyclische ArcelorMittal. Besi is volgens diverse beleggingsprofs niet hard genoeg gedaald ten opzichte van de andere chippers. Tot slot zal het negatieve sentiment rond Randstad (de koers kelderde afgelopen maand met bijna 10%) volgens diverse experts nog wel even aanhouden.





Toppers mei

Saldo* Floppers mei Saldo* ING 5 Philips -9 ASML 4 ArcelorMittal -6 NN Group 4 Besi -3 Aegon 3 Randstad -2 Ahold Delhaize 3



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.