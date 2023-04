Slotcall: Onverwachte draai

Het leek vanochtend om 11:00 uur een beroerde beursdag te worden, maar vanaf het middaguur kreeg de AEX (+0,8%) er ineens zin in. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we hiervoor echter niet vinden.

Het Duitse inflatiecijfer over de maand april viel lager uit dan verwacht, maar rond de klok van 14:00 is er in de grafiek geen spike omhoog te zien. De stijging is zeer geleidelijk. Een tweede potentiële verklaring is een verbeterend consumentenvertrouwen in de VS.

Vertrouwen in Amerikaanse economie licht omhoog

Uit een enquete van de Universiteit van Michigan blijkt dat Amerikaanse consumenten meer vertrouwen hebben in de economie. Anderzijds komt deze verbetering niet als een verrassing. Economen rekenden op een plus van 1,5 punt ten opzichte van een maand geleden, maar het werd uiteindelijk slechts een stijging van 0,2 punt tot 60,5. Ook dit kan de trigger dus niet zijn.

Een meevaller is dat de rentes vandaag fors dalen en dit komt de waardering van aandelen ten goede. Mits het geen voorbode is op een stevige recessie. Het verleden bewijst dat een periode van forse dalende rentes meestal gepaard gaat met dalende beurskoersen.

Simpelweg omdat de dalende rente het gevolg is van een verslechterende economische activiteit. De laatste anderhalf jaar was precies het tegenovergestelde het geval. Toen gingen de koersen juist omhoog wanneer de rentes onder druk staan. Dit heeft te maken met het feit dat de focus het afgelopen jaar vooral lag op de hoge inflatie.

Spanningen in bankensector laaien op

De koersen van bankaandelen staan deze vrijdag opnieuw onder druk. De oorzaak is ditmaal vrij eenvoudig te vinden. Daarvoor moet de blik gericht worden op de VS, waar regionale bank First Republic dreigt om te vallen.

Dat betekent dat eerdere reddingspogingen van een handjevol andere banken dreigen te mislukken. First Republic ligt opnieuw onder vuur op Wall Street na teleurstellende eerstekwartaalcijfers waaruit bleek dat spaarders voor meer dan $100 miljard aan spaargeld hadden onttrokken uit de bank.

Of we ons ook zorgen moeten maken over de Europese banken leest u in het onderstaande artikel.

IMCD

De groei is er bij de distributeur van chemicaliën volledig uit. De omzet steeg weliswaar met 5% op jaarbasis, maar komt volledig door overnames. Het bedrijfsresultaat steeg ook minder hard dan gemiddeld gebruikelijk is voor dit bedrijf.

De vrije kasstroom verdubbelde echter ruimschoots tot €147 miljoen. Dit dankzij een verlaging van het nettowerkkapitaal. IMCD (-0,8%) blijft een ijzersterk bedrijf en zo wordt het aandeel ook gewaardeerd. Voor minder dan 21 keer de verwachte winst staat het aandeel niet te koop.

De volledige analyse van analist Martin Crum leest u hieronder.

UMG

Muziekuitgever UMG (+0,9%) - voluit Universal Music Group - kwam afgelopen woensdag nabeurs met een behoorlijke set kwartaalcijfers naar buiten. Zo steeg de omzet vrij stevig met 11,5%, plus 9,8% tegen constante valutakoersen, en ook de Ebitda-marge herstelde tot 21,3%. Desondanks maakte de gerapporteerde Ebitda een flinke snoekduik.

Deze daalde tot €261 miljoen, tegen nog €454 miljoen over 1Q22. Oorzaak van deze daling met ruim 40% lag in het implementeren van een op aandelen gebaseerd beloningsprogramma dat een hap van €261 miljoen uit de gerapporteerde Ebitda nam. Daarvoor gecorrigeerd zou de Ebitda juist met ruim 14% zijn verbeterd tot €522 miljoen.

Een behoorlijk fors verschil en vermoedelijk een van de redenen waarom de verder relatief goede eerstekwartaalcijfers een negatief onthaal van de markt kregen. Wat onze analist Martin Crum vindt van dit royale beloningsprogramma leest u in het onderstaande artikel.

Top 3 stijgers en dalers

Flow Traders (-2,7%) gaat vandaag €0,80 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd resteerd er zelfs een plus van circa 0,8%. Signify (+4,4%) is daarentegen de winnaar van de dag.

Rentes

De rentes gaan vandaag hard omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt liefst 12 basispunten aan tot 2,71%. Ook ten opzichte van vorige week is er sprake van een stevige daling.

Nederland: -12 basispunten (2,71%)

Duitsland: -12 basispunten (2,34%)

Italië: -12 basispunten (4,23%)

Verenigd Koninkrijk: -4 basispunten (3,76%)

Verenigde Staten: -6 basispunten (3,45%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,5%

AEX deze maand: +0,8%

AEX dit jaar: +10,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +10,9%

Big tech stuwt Nasdaq100

De Europese beurzen laten een gemengd beeld zien. De AMX (+0,5%) en ASCX (+2,3%) springen er positief uit. Dit staat haaks op de eerste vier maanden van dit jaar. Year to date blijven de middelgrote en kleine aandelen juist wat achter. De Nasdaq100 (+1,3%) ligt er deze week overigens ook goed bij. De technologie-index profiteert van de meevallende resultaten van Big tech.

AEX

Philips (+10,1%) wordt beloond voor zijn sterke eerstekwartaalcijfers. Met name de marges sprongen er positief uit. Besi (+5,5%) ging vandaag €2,85 ex-dividend, maar noteert desondanks op een keurige tweede plaats. Ook Unilever (+1,7%) ligt er goed bij.

Verder gaan zo'n beetje alle aandelen omlaag. Heel dramatisch zijn de koersbewegingen overigens ook weer niet. Vooral ASMI (-5,8%) en IMCD (-6,2%) doen een aardige stap terug.

AMX

Ook de uitslagen onder de middelgrote fondsen blijven redelijk binnen de perken. Alleen OCI (-7,9%) kent een serieus slechte week. De prijzen voor kunstmest staan onder druk. Signify (+5,5%) doet het niet onaardig, al noteert het aandeel ruim 40% onder de top van juni 2021. Er is dus nog een hele weg te gaan.

ASCX

De knaller van de week is Majorel (+51,5%). Het bedrijf ontving afgelopen woensdag een bod van het Franse Teleperformance. Het bod bedraagt €30 per aandeel en hier noteert de koers nu circa 3% onder. Kortom, de markt rekent niet op een hoger bod. Ook CM.com (+14,5%) ligt goed. Het techbedrijf profiteert van een koopadvies van ING.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.