IEX Beleggerspodcast: ASMI, Besi en Pharming

Heb aardig wat boeken gelezen maar dit waren de beste;

- George S. Clayson - The Richest Man in Babylon (zeg maar de absolute basis)

- Marty Zweig - Winning on Wall Street (FED + timing the markets)

- Burton Gordon Malkiel - A Random Walk on Wall Street (beetje AJK, maar dan in boekvorm)

- Jack D. Schwager - Market Wizards - Interviews with Top Traders (heerlijk)