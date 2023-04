Voorbeurs is het bijkomen van het Amazon-drama en we doen het met inflatie

De AEX-indicatie is +0,5% na een fraai ritje Wall Street en veel koersspektakel nabeurs.

Gisteravond waren er namelijk nog deze fondsen met cijfers en klik op de naam voor het verslag.

Amazon -2,1%

Intel +5,0%

Snap -18,3%

We doen het vandaag met een handvol buitenlandse cijfers - Big Oil VS - en vooral macrodata, inflatie uit Duitsland en VS. Amazon is het verhaal nu. Dat stal in eerste instantie de show met beter dan verwachte Q1's. Het plaatje moet u gewoon zien, want het aandeel opende liefst +10% daarop.

En toen kwam er een olifant met een hele lange snuit en die blies in de conference call de cloud-outlook uit... Krak!



Het overzicht nu:

Europese futures plussen een paar tienden

De Amerikaanse zakken 0,1%

In Azië zijn er bescheiden plussen. De Nikkei 225 doet wel +1,2%, mogelijk omdat de BoJ in de toekomst gáát bewegen

Alibaba +0,4%

BYD +1,1%

Tencent +0,8%

TSMC +1,2%

Samsung +1,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -9,6% op 17,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -6,1% op 122,4

De dollar loopt 0,1% op naar precies 1,10 rond

Goud zakt 0,1%, olie stijgt +0,5% en crypto moet nu wat terug. Bitcoin doet het op en rond $29.500

De rentes moeten terug en let hierop vandaag toch maar even op met die inflatiecijfers.



Meevallende cijfers Amazon dus, maar de markt viel over de cloud-outlook.



Dit is trouwens Snap, dat maakt er een gewoonte van om double digit aan gort te gaan op cijfers. Intel was ook een verschrikking, maar dat ziet tenminste licht aan het einde van de tunnel.



Geen nieuws en cijfers op het Damrak, maar wat maakt het uit, de AEX is toch niet voor- of achteruit te branden. De markt heeft wellicht weer een trigger nodig en misschien is dat best bijzonder bij een dreigende recessie. Want als die de boel al niet meer in beweging krijgt...



De verwachtingen en de waardering beginnen nu ook al te zijwaartsen. De AEX doet precies 14 keer de verwachte winst.



De agenda mag er zijn vandaag, waant we doen het met de eerste schattingen voor de inflatie van Duitsland deze maand:



Amerikaanse inflatie:



Tot slot zijn er Duitse en Franse BBP's:



De inflatieverwachtingen van de markt zijn echter niet omlaag te branden:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:07 Lavide akkoord met alternatieve notering Euronext

07:56 AEX start handelsdag naar verwachting in het groen

07:36 Franse economie groeit licht na vlak vierde kwartaal

07:12 Bank of Japan handhaaft rente

06:55 Europese beurzen openen hoger

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:51 Beursagenda: macro-economisch

27 apr Gilead schiet tekort

27 apr Snap hard onderuit na omzetmisser

27 apr Intel boekt grootste kwartaalverlies ooit

27 apr Amazon overtreft verwachtingen

27 apr Meta helpt Nasdaq aan stevige winst

27 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

27 apr Olieprijs stijgt

27 apr Wall Street koerst hoger

27 apr Europese beurzen sluiten verdeeld

27 apr Slotcall: Tech en Unilever trekken AEX in het groen

De AFM meldt geen shorts en daarom een overzicht van de 1% plus club:



De agenda:

00:00 PB Holding (Stern) - Jaarcijfers

09:00 ASML - Ex-dividend

09:00 Besi - Ex-dividend

09:00 Flow Traders - Ex-dividend

09:00 IMCD - Ex-dividend

09:00 Vopak - Ex-dividend



13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)



06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

07:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Fra)

08:45 Inflatie - April vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - April (Dld)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (eur)

14:00 Inflatie - April vlpg (Dld)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Maart (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - April def. (VS)

En dan nog even dit

Dikke rally dus met Dow Jones +1,6%, S&P 500 +2,0% en Nasdaq 100 +2,8%:

WATCH: Wall Street benefited from a tech-fueled surge as shares in Facebook parent Meta touched their highest level in more than a year after the company forecast quarterly revenue above estimates https://t.co/LtmZbaJLsd $META pic.twitter.com/I83wIJVYLg — Reuters Business (@ReutersBiz) April 28, 2023



+8,8%, er suddert ook nog een bankencrisis:

U.S. officials lead urgent rescue talks for First Republic -sources https://t.co/he1HoYmJCN pic.twitter.com/d2DiE8xgU5 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 28, 2023



Recordverlies:

Chipmaker Intel said slumping gross margins will improve in the second half of the year, a welcome sign in a difficult economy that sent shares up 4% in after-hours trading https://t.co/2gD6fwdYP1 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 28, 2023



Deze nog:

WATCH: Unilever sales beat estimates after hiking prices. Packaged goods companies have been increasing prices as they grapple with a surge in costs of everything from sunflower oil and shipping to packaging and grain https://t.co/heWJWnBvd2 pic.twitter.com/s1TUpwrj8T — Reuters Business (@ReutersBiz) April 28, 2023



Kijk kijk kijk:

Chinese electric carmaker BYD's profit surges 411% in the first quarter on the back of booming sales that's propelled the company past Volkswagen to become China’s top-selling car brand https://t.co/CEGFpv9E1k — Bloomberg Markets (@markets) April 28, 2023



De BoJ gaat bewegen?

JUST IN: The yen drops after the Bank of Japan says it will maintain its ultra-loose monetary policy but called for a review in its first meeting under new governor Kazuo Ueda https://t.co/0VLRH0i3oh pic.twitter.com/sXCDG0j07h — Bloomberg Markets (@markets) April 28, 2023

Veel plezier en succes vandaag.