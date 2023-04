Slotcall: AEX mazzelt op slot en ASMI, Besi, Majorel én bitcoin stunten

Saved by the bell!

De AEX stond vrijwel de hele dag ruim -1,0%, maar komt op het slot goed weg. Gewoon een ouderwetse dalingsdag met rode, puffende borden, beleggers in standje risk-off, recessie en bankencrisis kraaiende networks en - toen kwam er een olifant met een lange snuit - bitcoin dat er met buit vandoor gaat.

Het beeld van de AEX wordt er niet beter op, maar uiteindelijk is het nog altijd gefröbel in de marge. Nee, even geen nieuwe top en hoewel de index haar kopje nu een beetje laat hangen, is het nog veel te vroeg voor vergaande conclusies. Het wachten is op een meer beslissende beweging, of trigger daarvoor.



Zie de volatiliteit ook maar: die loopt weer op, maar staat nog onder officieuze onrustgrens 20. Nog niks aan de hand dus, maar de markt staat wel meer op scherp dan de laatste week.



Hier bitcoin versus de Nasdaq 100, die twee die zo fraai gecorreleerd al een jaar lang de risicobereidheid onder beleggers laten zien. Of bitcoin loopt nu voor de troepen uit en risicovolle aandelen volgen, de coin kan ook aan een sucker rally bezig zijn, of de correlatie is er (even) niet meer.



Vandaag worden op het Damrak flink wat tikken uitgedeeld, vooral aan fondsen met cijfers, maar er zijn er gelukkig ook die beter presteren en liggen. En uiteraard is er het vrij sensationele bod van het Franse Teleperformance (-13,3%) op Majorel, waar u aan de koers ziet hoe groot de premie is die de Fransen bieden.

Strik erom en stuur het aandeel maar vast de weg op richting Hazeldonk?



Zoveel te doen vandaag en er is zoveel te vertellen, in deze slotcall leest u eerst de recensies van de belangrijkste Nederlandse fondsen met cijfers, dan is er een korte blik op de brede markt, rente en dollar en daarna het beeld op de Amsterdamse koersenborden vandaag. Wie beweegt waarom?

ASMI

En de chipcyclus? Die ploegde voort. Volgens ASMI dan.

Misschien is dit wel de beste duiding van de Q1-cijfers van ASMI. Die cijfers zelf zijn om te zoenen, maar zo werkt het op de beurs niet met chippers. Het orderboek verstoft en de outlook is verlaagd, hier en daar wordt zelfs van een waarschuwend ASMI gesproken. Misschien overdreven, maar dit zijn wel tegenvallers.

In plaats van dat de bodem in de cyclus dit of vorig vorig kwartaal is, verwacht ASMI nu dit hele jaar geen significant herstel meer. Die koersdreun vandaag komt natuurlijk niet uit de lucht vallen; dit is echt een teleurstelling. Onze interim-analist Niels Koerts schrijft:

ASMI raamt de omzet voor het tweede kwartaal op €650 tot €690 miljoen. Dat is circa €25 minder dan waar het bedrijf bij de publicatie van de jaarcijfers vanuit ging. De outlook voor de tweede jaarhelft gaat eveneens omlaag.



De chipmachinemaker verwacht dat de omzet in de tweede jaarhelft minimaal 10% lager uitvalt dan in de eerste helft van 2023. Ter vergelijking: ASMI rekende er drie maanden geleden nog op dat de omzet in H2 2023 slechts fractioneel zou dalen. Kortom, dit is een duidelijke outlookverlaging.



Hier kan ASMI overigens zelf weinig aan doen. Deze tegenvaller heeft vooral een externe oorzaak. Vanwege de verslechterende economische omstandigheden trekken enkele partijen hun orders terug.

Ook ASMI is niet immuun voor een naderende recessie IEX Premium https://t.co/KGgVG8SB4W via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2023



Besi

ASMI met mooie cijfers en slechte outlook en Besi met slechte cijfers en goede outlook: de ene chipper is de andere niet. Hebt u de koersen van die twee ooit zo uiteen zien lopen op één dag? Koerts is zeer onder de indruk van de hoge marges van dit knappe, hypercyclische bedrijf, dat toch ook met de orders hannest.

Een minpuntje is dat de order intake in het eerste kwartaal met 21% is gedaald tot €142,0 miljoen. Wat hierin meespeelt is dat enkele orders in het hogere segment al in het vierde kwartaal werden geboekt.



Daarnaast kwamen er in het segment Computing en Hybrid Bonding minder orders binnen. Net als bij ASMI en ASML zien we dat de order intake onder druk staat. Vanwege het verslechterende economische klimaat zijn er partijen die hun orders intrekken. Bedrijven als ASMI en Besi hebben hier meer last van dan ASML.



Laatstgenoemde kent een sterkere marktpositie en beschikt daarnaast over een orderboek dat aanzienlijk hoger ligt dan de beschikbare capaciteit. Positief is wel dat de Chinese markt aantrekt. Besi ontving hier enkele grote orders, waaronder een order van €10,5 miljoen van een Chinese onderaannemer.

Besi verrast met hoge marges en positieve outlook IEX Premium https://t.co/uMhpq84QpG via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2023



KPN

De cijfers van KPN mag u bijna gewoontegetrouw grotendeels afvinken, maar onze analist Peter Schutte verstaat de kunst nog een aantal alinea's over dit saaie, maar degelijke aandeel te schrijven.

De koers van KPN heeft het behoorlijk goed gedaan de laatste tijd. Het bedrijf laat dan ook zien over een robuust bedrijfsmodel te beschikken en kan de kostenstijgingen voorlopig goed het hoofd bieden.



Weinig schokkends bij de eerstekwartaalcijfers. De omzet is wat hoger uitgekomen dan verwacht, terwijl het operationeel resultaat exact in lijn met de marktconsensus wat is gedaald. Door lagere afschrijvingen en amortisatie is de nettowinst wel een stuk hoger uitgekomen dan gedacht.



Het telecombedrijf heeft het afgelopen kwartaal de investeringen in glasvezel flink opgestuwd. Gevolg hiervan is dat de vrije kasstroom lager is uitgekomen dan verwacht. Echter, ook hiervoor handhaaft KPN de eerder afgegeven verwachtingen.

KPN houdt vast aan jaarprognose IEX Premium https://t.co/Ydl5dvcfBm via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2023



Fugro

Stevige verbetering is er zichtbaar bij Fugro. Analist Martin Crum is net als de beurs positief over de cijfers bij de bodemvorser. Hij valt wel over de volgende punten:

Oplopend werkkapitaal van €25 miljoen en een capex van €14 miljoen resulteerden per saldo in een vrije kasstroom van slechts €16 miljoen. Die al magere vrije kasstroom bevat echter wel nog de opbrengst van €10 miljoen van de verkoop van het minderheidsbelang in Global Marine Group.



Daarvoor gecorrigeerd - dit heeft immers niets met de operationele gang van zaken van doen - is de vrije kasstroom opnieuw ondermaats, iets waar al langer sprake van is bij Fugro.



Wat verder negatief opviel bij de cijfers van Fugro is dat het orderboek jaar op jaar nog wel een stevige groei liet zien, maar dat dit vergeleken met het vierde kwartaal van 2022 stabiel is gebleven.

Fraaie groeicijfers voor Fugro maar ook opnieuw een zwakke vrije kasstroom IEX Premium https://t.co/kQGvlsDFFh via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2023



Zijn we er dan? Nee, IMCD en - kan deze al? - turnaroundaandeel Vopak houdt u van ons tegoed. En hier is Corbion nog:

Redelijke Q1-cijfers van Corbion maar licht beneden verwachting IEX Premium https://t.co/ir5zjR3pOF via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2023



Dan nog de boosmaker du jour, waar niemand zich boos over maakt? We gaan zien of dit door de aandeelhoudersvergadering komt. Misschien is hier een beslissende rol weggelegd voor Bill Ackman van het ook hier genoteerde Pershing Square dat 9,99% heeft.

Twee aandeelhouders hangen bij #FT aan de bel, CEO #UMG wil beloningspakket voor ze eige dat hem €100mln extra kan opleveren bovenop salaris, bonus en andere goodies.



For what...? Laat ie maar 100 mln bijpassen, of es een keer waarde scheppen https://t.co/oZH7y4tUcj pic.twitter.com/zgxYYBNW68 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 26, 2023



Brede markt

Geklokt op het Amsterdamse slot: aandelen hebben betere dagen gekend, de dollar daalt ineens weer een halve cent en olie moet ook terug. Ja, Bitcoin springt er echt uit.



De rentes zijn vandaag een oase aan rust voor zo'n beursdag en voor 2023-begrippen, maar dalen wel weer.



Vanochtend al opgemerkt in onze morning call en nu ook in deze slotcall: waar AEX en onze rente vorig jaar bijna perfect tegen elkaar in bewogen, trekken ze nu vrijwel samen op. Het lijkt het verschil aan te geven tussen een beurs die in termen van inflatie en rente dacht en een markt die nu aan recessie denkt.



Damrak

Bij deze de adviezen van de banken en wij turven:

Verhoging: ASML en Philips (2x)

Verlaging: Randstad en Aperam



Verder nog iets? Er beweegt genoeg, maar er is geen eenduidig beeld op Beursplein 5. Tech, groei, chippers, cyclisch, financials, defensials en vastgoed treft u zowel bij de stijgers als dalers aan, er is geen peil op te trekken.