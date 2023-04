Slotcall: Een risk-off dag waarop zelfs goede cijfers slecht vallen

in dit artikel ontbreekt de reden voor de daling, en die is niet moeilijk te vinden: First Financial in de VS, klanten onttrekken veel geld bij deze bank. Dus opnieuw vrees voor een bankrun. daarom dalen de financials in de hele wereld. en de sterke daling van de aandelen wereldhave en nsi laat zich verklaren door het dividend, dan wel de ex-dividend datum. dat is ook iets wat iex.nl zou moeten signaleren: veel bedrijven die ex-dividend gaan dalen aanzienlijk sterker dan het dividend. wat is dan nog het nu van dividend? dividend is sowieso een sigaar uit eigen doos, maar als aandelen veel sterker dalen dan het dividend is het eerder 2 sigaren uit eigen doos