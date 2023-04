This time it's not different. But we are?

Typisch gevalletje alles went, zelfs de grootse beurskolder?

Het is wel genoemd, maar het heeft niet eens zo groots de networks gehaald. Meer routinematig. Ach, het stelt toch ook niks voor? Waarschijnlijk zijn de mensen die aan de beursgang meededen en ze vasthielden nog het meest chagrijnig, ondanks dat ze na drie dagen al op een fraaie +17,3% staan. Watskeburt?

Fonds gaat voor $6 naar de Nasdag, opent op $8,91, stijgt op dag 1 door naar $75 en zakt op dag 3 weer terug naar $7,03. As we speak staat het fonds pre-market New York op $7,22. Aangenaam kennis te maken, dit is het Chinese U Power dat donderdag aan de Nasdaq debuteerde. En toen was er de U turn...



Meme stock

In feite is U Power een meme stock. Die term leerden we in januari 2021 kennen toen kleine, aangeslagen, slecht presterende en vooral de moeder geshorte aandelen als GameStop en AMC rally's lieten zien zoals we die nog nooit eerder hadden beleefd. Eerst een squeeze, maar daarna gingen de de koersen een eigen leven leiden.

Weet u nog? Lockdowns, cash zat én handige apps waarmee iedereen overal en altijd in zowat alles kon handelen, gokken, speculeren en maar wat aanrotzooien. En dat gebeurde dus ook - en hoe. Hoe meer en gekker, hoe leuker.



Bed Bath & Beyond was ook een meme stock en intussen kunnen we ook bijna zeggen dat het een aandeel was, want het bedrijf heeft Chapter 11 aangevraagd. Failliet. Zien of er een doorstart komt.

GameStop en AMC zijn ook ver afgekomen, maar staan nog altijd ruim boven hun pre-meme stock-koersen.

Boter bij de vis

Terug naar U Power. Wat is dat eigenlijk voor bedrijf dat nu weer een martkwaarde heeft van $369 miljoen? Ah, iets met een mooi verhaal met EV en accu's. Alleen het trefwoord AI mist in de bio - dan hadden we misschien $100 op het bord gehad. Refinitiv:

U Power Ltd is a China-based company mainly engaged in motor vehicle wholesale. The Company's businesses include vehicle sourcing business, UOTTA-powered electric cars and UOTTA battery-swapping stations. The Company is also engaged in the research and development, and promotion and sales of UOTTA-powered electric cars.

Hoe mooier het verhaal, hoe zwakker de fundamentals is een IEX-beurswijsheid die we vaker tegenkomen en het lijkt ook voor U Power op te gaan. Zie hieronder, dit zijn wel erg veel streepjes en weinig cijfers. Blijkbaar volgen de analisten U Power nog niet. Funnydamentals is in ieder geval voorlopig een betere omschrijving.

Ja, mooie groei, maar loopt u maar even met een grote boog om de vrije kasstroom en de winst heen. En nu komen we bij het punt van dit verhaal, de essentie. Zie de defensieve aandelen momenteel jubelen: als er iets veranderd is in de markt sinds januari 2021, dan is het wel dat boter bij de vis even voor tomeloze groei gaat.

Rustig slapen

Groeiaandelen - zeker de niet-winstgevende - zijn, net als dat bij U Power in twee dagen gebeurde, genadeloos afgestraft met een resem aan -90%'ers. Kasstroom en marges zijn nu de toverwoorden en zie bijvoorbeeld bij ons hoe zelfs hardcore groeiers als Adyen, Just Eat Takeaway en CM.com daar ineens volledig op focussen.



En dan duikt er ineens zo'n U Power op, dat hier zomaar tegenin jakkert. Hoe kan dat? Zeg het maar. Ineens ontstaat er om wat voor reden dan ook momentum - en boem. Er is nog steeds veel risicobereidheid in de markt, zie ook crypto en dat bijvoorbeeld bij Nvidia nu al dikke toekomstige AI-winsten worden ingeprijsd.

Bovendien hebben we allemaal die snelle apps nog en er is altijd wel iemand met nog wat cash om ertegenaan te gooien, als er ergens een koers zomaar op lichtsnelheid begint te lopen. En greed en Fear Of Missing Out (FOMO) zijn zo oud als de beurs zelf en zullen waarschijnlijk ook net zo oud worden als de beurs zelf.

Misschien is dit ook wel een reden dat de brede markt zo goed blijft liggen, terwijl er een (winst)recessie dreigt en er een halve bankencrisis is. Zijn we niet meer bang voor de beurs(dalingen)? Misschien heeft dat te maken met dat iedereen heeft leren leven met gewoon 20% op een dag, of het nou omhoog of omlaag is.

Misschien zijn we ook met z'n allen wel beter geïnformeerd, of misschien slapen we met z'n allen beter omdat ons geld wat meer in brede, veelal saaie indextrackers zit dan in volatiele zenuwenaandelen. Volop werkgelegenheid en (nog) geen gedwongen (onder water staande) huizen- en asset-verkopen schelen ook.

Op naar de volgende noviteit op de beurs, waar we ons dan weer over kunnen verbazen. En die komt zeker. Net als een- maakt u zich zeker niet ongerust - échte dip, correctie, daling, krach en bear market.