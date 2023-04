Voorbeurs wachten we gespannen af wat de cijferbonanza ons brengt

Het is weer nikserig op dit uur, de AEX-indicatie is -0,1% na een wisselend Wall Street met net oplopende blue chips en iets dalende technologie.

Wen er maar aan? De beurs is ook meestal saai, soms jarenlang. Enfin, er is momenteel niet echt een duidelijk verhaal. De beurs neemt het tot nu toe meevallende cijferseizoen voor lief, maar nu wordt het echt leuk, want Big Tech komt door. Op het Damrak zijn er ASMI (nabeurs) AkzoNobel, Randstad, Heijmans en Ordina.

Alphabet en Microsoft komen nabeurs Wall Street door en verder mag u McDonald's, PepsiCo, GE, GM en Texas Instruments verwachten en hier in Europa Nestlé. De macroagenda kent geen uitgesproken punten.

Europese en Amerikaanse beurzen staan overwegend een paar tienden lager

In Azië liggen China, Hongkong, Taiwan en Korea heel slecht rond -1,5% à -2,0%, ik zie niet zo gauw waarom. Let echter een beetje op uw chippers en Prosus

Alibaba -2,5%

Tencent -2,8%

TSMC -1,8%

Samsung -2,6%

De dollar daalt 0,1% naar alweer 1,1054

Goud stijgt 0,1%, olie daalt 0,3% en crypto ligt vlak met bitcoin net boven $27K

De rentes zakken zowaar en iemand nog iets van of uit het VK vernomen vanochtend? :-)



Het zijn niet de meest spectaculaire dagen op de beurs, maar ondanks het zijwaartse karakter van de AEX (oranje), blijft de index goed liggen. Net als onze tienjaars rente (paars), maar daar zijn we minder happig op. Merk op dat aandelen en rente met elkaar mee bewegen, waar ze vorig jaar tegen elkaar in gingen.



Intussen staat EUR/USD weer ruim zelfs boven 1,10, ofwel de dollar verzwakt en de euro trekt aan. Goed voor ons bezit in het algemeen, slecht voor de AEX-winsten in het bijzonder. Nog geen enkel bedrijf dat over de dalende dollar loopt te klagen, dat niet.



Prijzen stegen met 7% en de volumes dalen met 3%, AkzoNobel heeft een Q1-update met meer omzet dan verwacht en blijft strijden met inflatie. Het bedrijf gaat wel uit van lagere grondstofprijzen en handhaaft de eerder afgegeven outlook voor dit jaar. Mooi persbericht AkzoNobel, alles in één screendump.



Randstad verslaat met zijn Q1-update ook de verwachtingen en ziet de markt langzaamaan verzwakken; zowel in Q1 als ook nu in april is er minder vraag van klanten. En daar zijn we natuurlijk bij deze vroegcyclische uitzender zeer op gespitst nu het begrip recessie veelvuldig rondgaat. Het precieze citaat:

The trends we experienced in the first quarter have continued into early April and while we remain cautious, the prevailing trend of labor market scarcity remains across our markets.



Minnen en plussen in de Q1-update van Heijmans, dat minder huizen verkocht, maar de outlook handhaaft en het orderboek stabiel ziet. Meer van de CEO:

De kosteninflatie lijkt over zijn ergste piek heen te zijn. Dat neemt niet weg dat de onzekerheid over geopolitieke ontwikkelingen en macro-economische factoren, zoals hypotheekrente en krapte op de arbeidsmarkt, groot blijven.

Een van de kritische succesfactoren daarin is of de aanhoudende politiek-bestuurlijke impasse rondom natuur- en stikstofvergunningen snel en doortastend wordt doorbroken, zowel op landelijk als provinciaal niveau. Het is vijf óver twaalf wat dat betreft.

We kunnen de uitstelschade voor de economie en de woningmarkt niet meer ongedaan maken in de komende jaren, enkel nog beperken. Wij blijven meedenken en meewerken met partners in de keten om onze rol hierin te pakken.

Over de outlook, citaat:

Gecombineerd met onze goed gevulde orderportefeuille geeft dat vertrouwen in de eerder afgegeven outlook voor 2023.

Nog niet bekeken en wat maakt het ook nog uit, nu de tent is verkocht? Ordina heeft ook cijfers en nabeurs is er ASMI.



En dan nog even dit

Van +0,2% voor de Dow Jones tot -0,3% voor de Nasdaq 100.

The Nasdaq closed lower underperforming the S&P 500 and the Dow, with pressure from high-profile megacaps as investors awaited results from companies including Microsoft, while Tesla shares fell on concerns about its spending plans. Read more https://t.co/gKPomWss1j pic.twitter.com/q66M3GwoyN — Reuters Business (@ReutersBiz) April 25, 2023



Bij dezen:

US companies posting stronger-than-expected results are seeing their stock prices notch higher than usual in the first two weeks of earnings season https://t.co/KxeTkMVwXf — Bloomberg Markets (@markets) April 24, 2023



Oh, hier hebben we de Zwitserse van oorsprong chocoladeboer al:

Nestle’s sales growth unexpectedly accelerates as shoppers kept buying consumer staples and the maker of Nescafe increased prices further https://t.co/hiOceh5LK8 — Bloomberg Markets (@markets) April 25, 2023



Haha, hoe gaat het heten, koekoek?

ByteDance is pushing a new app in the U.S. as TikTok faces a ban https://t.co/hvGPEOrQfe — CNBC (@CNBC) April 25, 2023



Krak:

UBS first-quarter profit drops 52% due to legacy litigation case https://t.co/6qTQLtBMEw pic.twitter.com/bUYwzBoG4R — Reuters Business (@ReutersBiz) April 25, 2023



Hoezo opties?

First Republic Bank deposits tumble more than $100 bln as it explores options https://t.co/TzMkCQh2mv pic.twitter.com/hqGYiBiCaj — Reuters Business (@ReutersBiz) April 25, 2023



Donderdag:

Samsung faces weakest quarter since 2009 as memory chip market in ‘worst slump in decades’ https://t.co/rbJoMHSB09 — CNBC (@CNBC) April 25, 2023



Hier hoort u dan weer niemand over klagen. Iets met sterk merk en pricing power?

Coca-Cola's first-quarter revenue rose 4.3% to $10.96 billion, beating market estimates, as demand for its sodas remained resilient despite multiple price increases undertaken to combat higher commodity and shipping cost. Read more https://t.co/ZMBpykEu9I $KO pic.twitter.com/O2jOL9EGgF — Reuters Business (@ReutersBiz) April 25, 2023



Volgende week Fed en ECB:

The European Central Bank will almost certainly add 25 basis points to its deposit rate on May 4 and then take it to 3.50% or higher in June as core inflation remains persistently high, according to economists polled by @Reuters. More here: https://t.co/0ZJ6ExK2HK pic.twitter.com/ALMRA32AmP — Reuters Business (@ReutersBiz) April 25, 2023



Ja, die hadden we ook nog:

It’s been several years since Tesla acquired SolarCity for around $2.6 billion. Why hasn't Tesla’s solar business taken off as Elon Musk promised Watch the full video here: https://t.co/ogeyMKzDrL pic.twitter.com/xC5i6heSH2 — CNBC (@CNBC) April 25, 2023



Veel plezier en succes vandaag.