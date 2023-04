Grondstoffen dalen, met name voedselprijzen

Hoe staat het met de inflatie, nu het mandje met alle belangrijke grondstoffen, technisch al maandenlang neerwaarts tendeert?

De Bloomberg Commodity-index is dit jaar met circa 5,5% gedaald. Waren het eerst de energiemarkten met koersdalingen, nu zien we op de grondstoffenmarkten ook voedselprijzen flink dalen.

Desondanks kwam de Nederlandse inflatie, afgemeten aan de jaarlijkse verandering van consumentenprijzen, in de maand maart uit op 4,4% op jaarbasis.

Het brood wordt duur betaald

Neem brood, dat nu gemiddeld 20% duurder is dan begin vorig jaar. Dat is opvallend, want de graanprijs is sinds begin 2022 flink gekelderd. De graanprijs zakte in die periode van $896 naar $654, een daling van ruim 25%. Gek genoeg staat de graanprijs thans op het laagste punt sinds medio 2021.

Ook de gasprijzen, de broodovens moeten nu eenmaal gestookt worden, zijn gekelderd. De aardgasprijs is sinds de zomer van vorig jaar gedecimeerd van $9,88 naar nu $2,24.

De Dutch TTF Gasfuture noteerde vlak voor de Russische inval rond €88/MWh en staat nu ruim de helft lager op €39,85/MWh. De olieprijzen laten een mixed technisch plaatje zien. De koers van Brentolie steeg in die periode van $72,17 naar $81,17, terwijl die van WTI, Light Sweet, daalde van $82 naar $78.

Deze ontwikkeling suggereert een dalende tendens in grondstoffen, met name in voedselprijzen. Dit zal zijn effect op de inflatie niet missen.

In deze column bekijk ik enkele grondstoffen.

Bloomberg Commodity-index: technische verzwakking

Technisch is de Bloomberg Commodity-index verzwakt nadat de voormalige koersbodems rond 32,15 punten werden gebroken. Hoewel de bodem onder de grondstoffenindex is weggevallen is de daling daarna beperkt gebleven. Desondanks vormde de grondstoffenindex een lagere top onder de 200-dagenlijn.

Technisch vormt de Commodity-index al sinds begin 2022 lagere koerstoppen, verkoopdruk is niet van de lucht. Er ligt steun rond 27,18 punten, rond de bodem van 3 december 2021. Weerstand handhaven we op 35,64 punten (de top van 11 november 2022).

Bij de Commodity index geeft het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een zwak verloop weer. Dit duidt op een negatieve technische conditie.

Brent-olie maakt een pas op de plaats

Technisch zet de koers van Brent-olie de dalende trend stil, nu de koers weer boven de bodems van de afgelopen maanden klimt.

Hoewel lagere toppen op langere termijn nog steeds verkoopdruk aangeven, maakt de koers van Brent-olie thans een pas op de plaats.

Er ligt steun rond $66,72 (de bodem van 3 december 2021). De eerste weerstand bevindt zich rond 88,99 (top van 27 januari), de volgende rond $99,45 (de top van 11 november 2022).





Industriële grondstof aluminium blijft liggen

Aluminium (LME) oogt technisch bezien neutraal. De koers beweegt al een paar maanden zijwaarts tussen de steun van $2.222,63 (bodem van 6 januari) en de weerstand van $2.649,31 (de top van 20 januari). Dat duidt op een evenwicht tussen kopers en verkopers.

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.









Aardgasprijs stabiliseert binnen de downtrend

Technisch is de koers van aardgas onderuit gegaan, nadat een steunlijn rond $5 is gebroken. De fors lagere top daarna rond $2,82 (op 3 maart) wijst op een heftige verkoopdruk.

Zolang de koers onder de voormalige steunlijn rond $5 blijft, oogt het technische beeld zeer negatief. De eerstvolgende weerstand bevindt zich pas op $7,34 (de top van 2 december 2022).

De steun ligt rond $2,01 (de bodem van 7 april), de volgende rond $1,83. Het uiteindelijke neerwaartse koersdoel bevindt zich op $1,53 (de bodem van 26 juni 2020).







Prijs van sojabonen maakt lagere top

Prijs van sojabonen maakt een lagere top rond $1.555,50 (van 17 februari), die op verkoopdruk wijst. De recente koersdip bracht de prijs van sojabonen weer terug onder de voorgaande toppen rond $1.500. Hierdoor verzwakt het technische beeld wat.

Deze zogeheten 'false move' lijkt de eerdere opwaartse uitbraak te neutraliseren.

We sluiten niet uit dat de steun van $1.350 (de bodem van 7 oktober 2022) wordt opgezocht. Een tussenliggende steun bevindt zich rond $1.405 (de bodem van 24 maart).

Weerstand ligt rond $1.555,50 (de top van 17 februari).







Graan zet de koersdaling voort

Opvallend genoeg staat de graanprijs momenteel op het laagste punt sinds medio 2021. De koers is technisch verzwakt nadat de voormalige steunzone rond $700-$720 werd gebroken. Eerder al werd de stijgende trend verlaten. De lagere top op 797,50 (van 17 februari) bevestigt de verkoopdruk.

Ook de lagere top van eind 2022 rond $949,75 gaf al verkoopdruk aan. We verwachten steun rond $ 609,50 (de bodem van 9 juli 2021).