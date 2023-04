Kil en druilerig voorbeurs, maar de cijfers vallen mee

Bed Bath & Beyond stevent af op faillissement



Wonen = 6 januari, 2023



Bed Bath & Beyond vraagt waarschijnlijk over enkele weken het faillissement aan. De Amerikaanse retailer heeft de opkomst van e-commerceconcurrenten nooit kunnen verteren.

Kan niet verder



Ooit was Bed Bath & Beyond een echte ‘category killer’ voor beddengoed en kleine interieurartikelen, maar vandaag is de retailreus nog maar een schim van zichzelf. In augustus maakte de keten al bekend een vijfde van het personeel te zullen ontslaan, een 150-tal winkels te sluiten en te snoeien in het huismerkassortiment.



Die interventie kwam echter te laat, want de omzet is in het kwartaal tot eind november met liefst 33% gekelderd. Het bedrijf verwacht een verliesgroei van 40% tot van 385,5 miljoen dollar (zowat 360 miljoen euro). Tot overmaat van ramp moet Bed Bath & Beyond op 1 februari nog eens anderhalf miljard dollar aan obligatierentes uit te betalen. Die middelen zijn er niet, dus overweegt de retailer uitstel van betaling aan te vragen.



Er is “aanzienlijke twijfel over het vermogen van het bedrijf om verder te gaan”, geeft de keten nu zelf toe. De interieurformule weegt officieel zijn opties – van een schuldherstructurering tot de verkoop van onderdelen – maar achter de schermen zou het bedrijf zich voorbereiden om binnen enkele weken het faillissement aan te vragen, meldt CNN.

Structurele problemen



Als er dat faillissement komt, zal het waarschijnlijk worden aangewend voor een gerechtelijke herstructurering. De directie zegt immers wel een duidelijke visie te hebben voor de toekomst en dat het transformeren van een organisatie van die omvang tijd vraagt. Bed Bath & Beyond heeft bijna duizend winkels en 32.000 werknemers in de Verenigde Staten. Het bedrijf is ook eigenaar van de kinderwinkelketen buybuy Baby, die het wel goed doet.



De problemen van Bed Bath & Beyond dateren al van de eerste digitaliseringsgolf. Als echte ‘big box’-retailer, die bekendstaat om zijn grote winkels en papieren coupons, was de formule niet opgewassen tegen de komst van sterke onlinespelers als Amazon en de verandering van het winkellandschap. CEO’s en grote plannen volgden elkaar de voorbije jaren in hoog tempo op. Tijdens de pandemie verloor de niet-essentiële retailer nog eens 17% (in 2020) en 14% (in 2021) omzet.