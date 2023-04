Drukke cijferweek, beleggers houden hun kruit nog even droog

Een interessante ontwikkeling: het al jaren door hyperinflatie geplaagde Zimbabwe heeft plannen bekend gemaakt om op korte termijn met een door goud gedekte digitale valuta te komen. Dit in een poging een einde te maken aan de extreme geldontwaarding waar het Afrikaanse land al zo lang mee kampt.

Zimbabwe will introduce a gold-backed digital currency to stabilize the local dollar from its slump, a state-run paper said https://t.co/3KmkK8OD6t via @markets — Martin Crum (@martinjancrum) April 23, 2023

Het land stopte in 2009 met zijn eigen valuta en verruilde dit voor hoofdzakelijk voor Amerikaanse dollars, maar in 2019 werd de eigen munt weer geherintroduceerd om de stagnerende economie weer van een impuls te voorzien.

Goud krijgt dus weer, in Zimbabwe althans een soort van monetaire functie. Een interessante test case dat mogelijk elders - bij gebleken succes - nog wel eens navolging zal kunnen vinden.

Dan nog even dit

Particuliere beleggers lijken zich niets aan te trekken van tal van bearish signalen in de markt, zo blijkt uit de meest recente ETF-data. Er stroomde deze maand in de VS zo'n $13 miljard in aandelen-ETF's terwijl het sentiment op Wall Street onder professionals uiterst negatief is.

Investors are pouring cash back into equity ETFs, unable to resist a stock rally that much of Wall Street is convinced is doomed https://t.co/9FORtyiA0I via @markets — Martin Crum (@martinjancrum) April 23, 2023

Verklaring volgens Bespoke Investment Group: het simpele feit dat de markten niet dalen, lokt beleggers al terug in de markt.

Damrak

Er heerste vandaag een wat landerige stemming op het Damrak, al trok het cijferende Philips wel de nodige aandacht. Beleggers zijn in afwachting van de bedrijfsresultaten en houden hun kruit nog even droog.

Philips schoot fors omhoog dankzij sterk meevallende Q1-cijfers, maar de rest van de AEX vertoonde weinig tekenen van leven, allicht met uitzondering van Prosus. De meeste fondsen bewogen vrij dicht bij de slotkoers van afgelopen vrijdag.

Eenzelfde beeld viel op te tekenen bij de AMX, al waren er wel enkele fondsen met wat meer prijsbewegingen zoals Aperam, Fugro, Corbion en het cijferende TKH. Binnen de AScX werden onder meer CM.com en Kendrion stevig opgewaardeerd en noteerde Vastned ex-dividend (€1,26 p/a).

De AEX eindigde vrijwel onveranderd op een slotstand van 762,49.

Top drie stijgers/dalers

Philips

Philips verraste vriend en vijand vanochtend met sterk meevallende eerstekwartaalcijfers. Het concern heeft een knappe turnaround gemaakt en er is een reële kans dat de outlook voor geheel 2023 later dit jaar wordt opgetrokken.

Wel moest Philips een voorziening melden van €575 miljoen met betrekking tot de economische schade gerelateerd aan de slaapapneu-apparaten. Een uitgebreide update is te vinden bij IEX Premium:

Knappe turnaround van Philips IEX Premium https://t.co/4PJRrParSR via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 24, 2023

Pharming

Beleggers in Pharming zagen hun koerswinst in het fonds al snel na de verkregen goedkeuring voor leniolisib als sneeuw voor de zon verdwijnen. De vraag is of dat terecht is, of dat de markt de extra omzetten en winsten uit het nieuwe medicijn onvoldoende inprijzen. Meer daarover leest u in een analyse van de Beleggersdesk:

Advies- en koersdoelwijziging Pharming IEX Premium https://t.co/Xz6tphgOUd via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 24, 2023

Dividendenstroom modelportefeuilles

De IEX Modelportefeuilles stromen momenteel vol met dividenden, met de Hoog Dividend Portefeuille uiteraard voorop. Een aantal in de modelportefeuille opgenomen fondsen keert echt forse dividenden uit, tot wel 7% van de bijbehorende beurskoers. Welk fonds dat is, en welke andere fondsen dividend yields kennen van 5 - 7,5%, leest u als u lid bent van IEX Premium:

Dividenden stromen binnen in de Modelportefeuilles IEX Premium https://t.co/hoPVKh2WaR via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 24, 2023

Toegang tot de IEX Modelportefeuilles, fundamentele analyses van circa 200 beursgenoteerde fondsen, tal van uitgebreide achtergrondartikelen en interviews met ceo's vergen een lidmaatschap. Nog geen Premium lid en wel op zoek naar uitgebreide fundamentele analyses en achtergrondinformatie? U kunt IEX Expert geheel vrijblijvend drie maanden voor slechts €24,95 uitproberen.



Dat is een eenmalige korting van 67%.





Wall Street

In de VS komen deze week tal van big techs met hun resultaten, waaronder Microsoft, Meta, Amazon en Alphabet. Beleggers keken bij de start van de week de kat uit de boom. Elders in de VS heeft Bed, Bath & Beyond (- 20%) faillissement aangevraagd omdat het onvoldoende nieuw kapitaal kon ophalen. Verder was Tesla (- 3,5%) nog steeds uit de gratie bij beleggers.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones vlak, de S&P 500 verloor 0,25% en de Nasdaq leverde tussentijds 0,7% in.

Rentes

De obligatiemarkten vertoonden opvallend weinig activiteit vandaag, althans gekeken naar het renteverloop, met uitzondering van de Zwitserse en Amerikaanse obligaties.



Bron: Reuters

Brede markt

De bredere markt vertoonde ook geen noemenswaardige koersuitslagen. De olieprijs kroop wat omhoog, evenals die van bitcoin. Interessant is nog wel dat de euro/dollar opnieuw een poging waagt boven de 1,10. Verder neemt de goudprijs weer wat meer afstand van de magische grens van $2.000 en vertoont de VIX weinig signalen van enige stress.

Het Damrak

AkzoNobel (- 0,1%) kreeg vorige week een lift van meevallende resultaten van PPG en presenteert morgen zelf de Q1-cijfers

(- 0,1%) kreeg vorige week een lift van meevallende resultaten van PPG en presenteert morgen zelf de Q1-cijfers DSM-Firmenich (+ 0,7%) kreeg een echt forse koersdoelverlaging van €180 naar €130 van een grote Amerikaanse zakenbank voor zijn kiezen

(+ 0,7%) kreeg een echt forse koersdoelverlaging van €180 naar €130 van een grote Amerikaanse zakenbank voor zijn kiezen Philips (+ 13,8%) stal vandaag de show met veel beter dan verwachte eerstekwartaalresultaten

(+ 13,8%) stal vandaag de show met veel beter dan verwachte eerstekwartaalresultaten Basic Fit (+ 1,0%) kwam met een overtuigende set cijfers naar buiten vandaag, meer hierover leest u bij IEX Premium

(+ 1,0%) kwam met een overtuigende set cijfers naar buiten vandaag, meer hierover leest u bij Corbion (+ 3,0%) komt later deze week met zijn resultaten naar buiten en gezien de vorige cijferreeks is het te hopen dat het concern zich heeft herpakt

(+ 3,0%) komt later deze week met zijn resultaten naar buiten en gezien de vorige cijferreeks is het te hopen dat het concern zich heeft herpakt TKH (+ 1,9%) kreeg de handen op elkaar van beleggers voor een prima set cijfers: de analyse van de Beleggersdesk is hier te vinden

(+ 1,9%) kreeg de handen op elkaar van beleggers voor een prima set cijfers: de analyse van de Beleggersdesk is CM.com (+ 5,6%) kwam vorige week met cijfers die de markt toch enig vertrouwen lijken te geven in de toekomst van het concern.

(+ 5,6%) kwam vorige week met cijfers die de markt toch enig vertrouwen lijken te geven in de toekomst van het concern. Kendrion (+ 5,5%) blijft populair bij professionele beleggers: ook Invesco heeft recent zijn belang in het concern uitgebreid. Wat de Belegegrsdesk van het aandeel vindt, leest u hier .

(+ 5,5%) blijft populair bij professionele beleggers: ook Invesco heeft recent zijn belang in het concern uitgebreid. Wat de Belegegrsdesk van het aandeel vindt, . Pharming (+ 1,6%) is sinds het melden van goedkeuring van leniolisib diep teruggevallen en heeft inmiddels weer de pennystock status. Terecht of niet: bij IEX Premium leest u daar vandaag alles over .

(+ 1,6%) is sinds het melden van goedkeuring van leniolisib diep teruggevallen en heeft inmiddels weer de pennystock status. Terecht of niet: bij IEX Premium . Op de lokale markt zakt Ease2pay (- 9,3%) steeds verder weg: iets kopen voor €27,6 miljoen en dat afwaarderen nadien tot slechts €2,0 miljoen valt niet in de smaak bij beleggers

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 25 april

00:00 CTP - Jaarvergadering

00:00 TKH Group - Jaarvergadering

07:00 Nestle - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 UBS - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 AkzoNobel - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Corbion - Cijfers eerste kwartaal

07:15 Heijmans - Cijfers eerste kwartaal

07:15 Randstad - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Ordina - Cijfers eerste kwartaal

09:00 Acomo - Ex-dividend

09:00 AkzoNobel - Ex-dividend

18:00 ASMI - Cijfers eerste kwartaal

13:00 3M - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 PepsiCo - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers eerste kwartaal (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Februari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - April (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Maart (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers tweede kwartaal (VS)