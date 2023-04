Slotcall: Beleggers maken gehakt van Flow Traders

De AEX (+0,1%) is vandaag niet vooruit te branden en dat is niet de eerste keer deze maand. De hoofdindex beweegt sinds begin april binnen een bandbreedte van slechts acht basispunten. In andere woorden: er gebeurt per saldo helemaal niets. Toch was er vandaag voldoende nieuws.

Vandaag waren Frankrijk en Duitsland aan de beurt met de inkoopmanagersindices en hier zien we een gemengd beeld: de krimp in de industrie neemt toe, maar de dienstensector groeit daarentegen verder door. ECB-voorzitter Christine Lagarde is vooral bezorgd over een verzwakkende productiesector, omdat de Europese aandelenmarkten veel meer industrieel en industrieel georiënteerd zijn.

ABN Amro onderuit

ABN Amro (-6,9%) gaat vandaag €0,67 ex-dividend, maar dat kan het volledige koersverlies niet verklaren. Gecorrigeerd voor het dividend zakt het aandeel 2,8%. Een duidelijke verklaring kunnen we niet vinden, maar wat opvalt, is dat vandaag alle financials achterblijven.

Het omgekeerde geldt voor Alfen (+2,9%). Deutsche Bank zet de energiespecialist op de kooplijst en hanteert een koersdoel van €100. Reden voor beleggers om wat stukken in te slaan. Unilever (+0,4%) doet het wat rustiger aan, zo profiteert het aandeel licht van de positieve cijferontvangst van Procter & Gamble.

Akzo Nobel (+1,8%) noteert in de bovenste regionen van de AEX. Meevallende cijfers van concurrent PPG (+0,6%) helpen een handje. Philips (+2,0%) ligt er de laatste weken ook goed bij. Het aandeel presenteert aanstaande maandag zijn eerstekwartaalcijfers.

Flow Traders

Het is een traditie dat beleggers zeer heftig reageren op de kwartaalcijfers van Flow Traders (-12,9%). Dit keer gaat de koers de verkeerde kant op. De winst per aandeel kwam in het eerste kwartaal uit op €0,79 en dat was beneden de consensus van analisten.

Dan hebben we het over de verwachtingen van onze forumleden nog niet gehad. We kwamen op het forum voorspellingen tegen van soms wel €3 per aandeel dus was de teleurstelling groot.

De belangrijkste tegenvaller is dat de obligatiehandel niet zoveel heeft opgeleverd als verwacht. De volatiliteitsindex voor obligaties noteerde in maart op een historisch hoog niveau dus was het de verwachting dat Flow Traders hier fors aan zou verdienen. Dit viel dus tegen.

Anderzijds ligt de market maker op schema om dit jaar een winst per aandeel van circa €2,50 te behalen. Dat is helemaal niet zo slecht. Hieronder leest u de analyse van onze analist Martin Crum. Hij is in ieder geval duidelijk: "de marktreactie is misplaatst".

Tesla

Het veelbesproken Tesla (+0,9%) schoot op diverse vlakken wat tekort met zijn eerstekwartaalcijfers, om maar direct met de deur in huis te vallen. De brutomarge zakte tot onder de 20% en ook de aangepaste Ebitda-marge kwam met 18,3% beduidend lager uit dan verwacht.

De serie prijsverlagingen die het concern de afgelopen maanden heeft doorgevoerd liet zo zijn sporen na. Tesla verkiest momenteel marktaandeel boven marge, en de jongste prijsverlagingen zijn nog niet eens in de cijfers verwerkt.

Reden voor beleggers om het aandeel in de uitverkoop te zetten. Of analist Martin Crum het hiermee eens is, leest u in het onderstaande artikel.

Wereldhave

Het gaat nog altijd goed met vastgoedfonds Wereldhave (+2,4%). De winkelomzetten en bezoekersaantallen blijven zich prima ontwikkelen en dat geeft Wereldhave ruimte de hoge inflatie in de huurprijzen door te berekenen.

CEO Matthijs Storm laat ons weten dat retailers de focus ook verleggen naar fysieke winkels nu online verkopen teruglopen en online veelal verlieslatend is. Wereldhave boekte over het eerste kwartaal een like-for-like stijging van 12% van de brutohuurinkomsten.

De nettohuurinkomsten stegen zelfs autonoom met 14,3%. Het concern benadrukt wel dat in Nederland sprake was van een flink bedrag aan eenmalige posten, waaronder een teruggave van WOZ-belasting van €500.000. De stijging van het directe resultaat per aandeel met 17,8% is dus wel behoorlijk geflatteerd.

Wereldhave noteert tegen 8,5 keer de verwachte winst over boekjaar 2023 en kent een dividendrendement van 8,3%. Of dit voldoende is om het aandeel in portefeuille te nemen, leest u in het onderstaande artikel.

Top 3 stijgers en dalers

CM.com (+4,4%) gaat in de rebound. Voor de aandeelhouders van Flow Traders (-12,9%) is het daarentegen een dag om snel te vergeten.

Rentes

De rentes gaan vandaag in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt vier basispunten aan tot 2,84%.

Nederland: +4 basispunten (2,84%)

Duitsland: +4 basispunten (2,49%)

Italië: +4 basispunten (4,35%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (3,79%)

Verenigde Staten: +2 basispunten (3,56%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,1%

AEX deze maand: +1,3%

AEX dit jaar: +10,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +11,2%

Kleine spul onderuit

De AEX (+0,1%) blijft nog redelijk dicht bij huis, maar het zijn vooral de kleine aandelen die deze week terrein prijsgeven. De AMX (-1,9%) en ASCX (-2,2%) zijn de slechtst presterende indices van Europa en year to date noteert de midcap index zelfs 0,5% in het rood. Wie overwegend belegt in middelgrote Nederlandse bedrijven heeft dit jaar dus een underperformance te pakken.

AEX

Het zijn de defensieve zwaargewichten die ervoor zorgen dat de AEX het hoofd boven water houdt. Voorbeelden zijn Relx (+3,2%), Ahold (+2,8%) en Unilever (+2,0%). DSM (+6,1%) klimt ook weer enigszins uit het dal. De chippers doen daarentegen een stap terug, maar feit blijft dat ASMI (-3,4%), ASML (-4,3%) en Besi (-1,0%) tot de best presterende aandelen behoren van 2023.

AMX

Het rijtjes stijgers is dun gezaaid. Alleen Inpost (+4,9%) zet een fatsoenlijke plus op het bord. Dat Just Eat Takeaway (+1,0%) valt er nog een kleine plus uit weet te persen, verrast ons positief. Voor ons gevoel ging de koers van de maaltijdbezorger zo'n beetje iedere dag omlaag. OCI (-13,3%) ging deze week ex-dividend, maar dat kan het volledige koersverlies niet verklaren.

ASCX

Het is alweer even geleden dat CM.com (+4,4%) het rijtje stijgers aanvoert. De eerstekwartaalcijfers werden door de markt positief ontvangen. In dit artikel legt Martin Crum uit waarom hij nog even langs de zijlijn blijft. Over Azerion (-15,8%) maken we maar even geen woorden vuil. Wat een draak van een aandeel is dat zeg. Dit jaar noteert de beursnieuweling circa 75% in het rood.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.