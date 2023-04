"De koers van Just Eat Takeaway doet pijn aan mijn ogen"

Het cijferseizoen is met de kwartaalresultaten van ASML en Just Eat Takeaway echt van start gegaan. Het zal u niet verbazen dat deze twee bedrijven in deze IEX-BeleggersPodcast uitgebreid aan bod komen.

Hoewel de focus ligt op het cijferseizoen, bespreken we ook het marktsentiment en de inkoopmanagersindices. Deze inkoopmanagersindices geven immers een beeld van hoe het met de Europese economie is gesteld.

Wat vooral opvalt, is dat de PMI's voor de dienstensector er goed bij liggen, maar dat er in de industrie sprake is van een stevige terugval. In deze podcast bespreken we waarom de markt vooral kijkt naar de inkoopmanagersindices voor de industrie en niet naar die voor de dienstensector - terwijl de dienstensector een groter onderdeel vormt van onze economie.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Flow Traders verdient minder geld met de obligatiehandel dan verwacht







Waarom de magere orderintake van Flow Traders ons geen zorgen baart







Aandeleninkoopprogramma Just Eat Takeaway komt op het verkeerde moment







Exor







Einde coronapandemie leidt tot omzetstagnatie bij CM.com







Beleggingscasus Tesla niet meer intact







Netflix







Het uitroken van aandeelhouders







Goud en zilver







Korte update Beter Bed



Kiek op de grafiek: Unilever