Brede markt saaiwaartst weer voorbeurs, maar er is genoeg te beleven

De hele week al, AEX-indicatie is weer te verwaarlozen op dit vroege uur: -0,1% na een rood dagje Wall Street met een paar flinke uitschieters. Zo meer.

We doen het vandaag met cijfers Flow Traders, Wereldhave, Beter Bed, SAP en Procter & Gamble en in agenda springen de eerste verwachtingen inkoopmanagersindices april uit Duitsland en de VS er uit. ABN Amro gaat €0,67 ex-dividend en er is optie-expiratie.

Europese en Amerikaanse futures openen of staan allemaal net onder of boven nul

In Azië kleurt bijna alles rood en alle Chinese markten dalen ruim 1%:

Alibaba -3,5%

Tencent -2,0%

TSMC -0,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +4,3% op 17,2 en de BofA MOVE Index (obligaties) -2,8% op 120,6

De dollar stijgt 01,% naar 1,0960

Goud zakt 0,5%, olie daalt 0,2% en crypto doet niet veel, terwijl bitcoin met 28 begint

De rentes starten een tikje rommelig, maar het is niet opzienbarend:



De wekelijkse AEX waardering eerst maar even en de index doet 14,1 keer de verwachte winst. De omzet- en winstverwachtingen neigen nog altijd lager (vooral iets met de dalende dollar), maar veel stelt het niet voor. Misschien is het zo bezien niet zo raar dat de AEX en brede markt per saldo saaiwaartsen.



Saaiwaartsen? We zijn anders fratsen maken nog niet verleerd op de beurs. Gisteren debuteerde het bescheiden Chinese U Power (elektrische auto's en batterijen) aan de Nasdaq met +619,7% - het was nog veel meer! - en is nu op papier $2,27 miljard waard. Of niet, want nabeurs was het alweer -20,1%.

Bloomberg:

The startup surged as high as $75 before closing at $43.18 after pricing its initial public offering at $6. It capped the best debut among companies to list in the US this year after the 255% boom seen for shares of Multi Ways Holdings Ltd.

U Power was halted at least 22 times Thursday after listing on the Nasdaq Capital Market. The company’s gross proceeds are expected to be about $14.5 million, before deducting underwriting discounts and commissions, and other offering expenses.



Flow Traders heeft een Q1-update met plussen en minnen, de winst per aandeel van €0,79 zit verder onder de Refinitiv consensus van €0,93. Het handelshuis heeft zeg maar niet extra verdiend aan de volatiliteitsexplosie in obligaties.

Flow Traders zei dat er meer handel in aandelen was, maar minder in obligaties, valuta, crypto en grondstoffen.



Wereldhave worstelt met de markten getuige zijn Q1-cijfers, maar - je maintiendrai - handhaaft de outlook.



Beter Bed is er ook:



Tot slot, de eerste schattingen inkoopmanagersindices april komen en speciale aandacht is vereist voor Duitsland en de VS. Aan de consensus ziet u waarom: recessie of geen recessie? Merk ook op dat wereldwijd de dienstensectoren heel wat beter draaien dan productie.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met IMCD dat weer een kleine overname doet, Ease2Pay moet bijna helemaal een overname afschrijven van €25 miljoen en AkzoNobel concurrent PPG deed gisteravond +0,9% op meevallende cijfers.

08:14 Tesla verhoogt prijzen in VS - media

08:09 Britse detailhandelsverkopen omlaag

08:09 AEX vermoedelijk licht hoger van start

07:55 Fastned presenteert nieuwe commissaris

07:48 Minder winst voor Flow Traders

07:23 Wereldhave handhaaft outlook 2023

07:21 Kwartaalomzet Beter Bed omhoog

07:07 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

07:01 Japanse inflatie in maart licht omlaag

06:58 Japanse economie groeit iets minder hard

06:56 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

20 apr IMCD neemt ACM AB over

20 apr Ease2pay kondigt grote afboeking aan

20 apr PPG overtreft verwachtingen

20 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

20 apr Wall Street lager gesloten

20 apr Olieprijs lager gesloten

20 apr Wall Street koerst af op lager slot

20 apr IMCD neemt Zweeds bedrijf over

20 apr Sif aan de slag in Polen

20 apr Jaarvergadering Heineken keurt alle agendapunten goed

20 apr Europese beurzen lager gesloten

20 apr Jaarvergadering RELX keurt alle agendapunten goed

20 apr Slotcall: Chippers redden AEX, maar AMX diep in het rood

20 apr Buzzfeed snijdt stevig in personeelsbestand

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:00 Wereldhave - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:30 Beter Bed - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Flow Traders - Cijfers eerste kwartaal

09:00 ABN Amro - Ex-dividend

00:00 Acomo - Jaarvergadering

00:00 AkzoNobel - Jaarvergadering

00:00 RELX - Jaarvergadering



07:00 SAP - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers derde kwartaal (VS)



01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Maart (VK)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (VS)

En dan nog even dit

AT&T -10,4% en Tesla -9,8%:

Major US stock indexes ended lower after disappointing quarterly reports from companies including Tesla and AT&T. More here: https://t.co/FZ21C6GTEz pic.twitter.com/a1188LJfxh — Reuters Business (@ReutersBiz) April 21, 2023



Over Tesla gesproken, never a dull moment dan maar. Voer dan maar meteen real time tikkende prijzen in, moet u timen om uw nieuwe Tesla te kopen:

Tesla increased the US prices for both versions of its Model S and X electric vehicles, days after slashing prices for the sixth time this year. More here: https://t.co/0xdhMwvNAP pic.twitter.com/Q58ezaPtUa — Reuters Business (@ReutersBiz) April 21, 2023



Vind ik zelf ook, de beleggingspropositie is veranderd:

?? From @Breakingviews: Tesla has been running its own race, but the electric-car maker’s latest financial results suggest those days are over. @JMAGuilford explains. https://t.co/i2eKlSzqqr $TSLA pic.twitter.com/7j90EGnTl9 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 21, 2023



Toe maar:

LATEST: Rakuten Bank surges 33% in its debut in Tokyo on Friday following Japan’s largest initial public offering since 2018. https://t.co/4JrsVNgEYx pic.twitter.com/gAuXo4WHNE — Bloomberg Markets (@markets) April 21, 2023



+2,4% gisteren in New York en nu -0,2% in Taiwan:

Chipmaker TSMC, a major Apple supplier, expects a drop in sales in the second quarter as clients struggle to clear inventory. Read more https://t.co/FP844K3ptF pic.twitter.com/ljBaBvlHYW — Reuters Business (@ReutersBiz) April 21, 2023



Dat zat er in:

Credit Suisse bondholders sue Swiss regulator over $17 bln bond wipeout -FT https://t.co/LoH7r6pZBU pic.twitter.com/IQ4GnZ9ab8 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 21, 2023



Zouden ze in China wel eens van Rob Jetten hebben gehoord?

China’s massive coal imports last month included record purchases from Russia and Mongolia and a significant increase in cargoes from Australia, according to the latest Chinese customs data https://t.co/anM7ZymNKT — Bloomberg Markets (@markets) April 21, 2023



Always look on the bright side of life:

UK household confidence shot up to its highest level since the war in Ukraine sent living costs soaring after a “sudden flowering of optimism” over the health of the economy and personal finances https://t.co/P4N8dE6TSQ — Bloomberg Markets (@markets) April 21, 2023

Veel plezier en succes vandaag.