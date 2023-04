Waarom ik Tesla eigenlijk moet verkopen, maar het lekker niet doe

In 2020 moest ik al twee weken nadat ik in principe (toen nog Royal Dutch) Shell buy & hold had gekocht op €15 terug naar de tekentafel.

Die twee derde dividendverlaging toen zag ik niet aankomen - ik ging uit van maximaal halvering in mijn worst case scenario - en moest dus opnieuw mijn knopen tellen. Mijn vrouw en ik besloten ze te houden, want we vonden Shell nog steeds aantrekkelijk gezien onder meer het energievraagstuk en het resterende dividend.

Nu weer, een paar maanden geleden nog maar kocht ik Tesla in principe ook als buy & hold-belegging op $167. OK, het zijn veel te veel lijntjes in één plaatje, maar het moet gewoon even. Het Tesla-beeld zag er toen steeds mooier en vooral gestager uit en toen ze onder vijftig keer de verwachte winst zakten, wilde ik ze wel hebben.

Dat is veel te duur voor een autofabrikant, maar dit is Tesla en dat zie ik vooral als technologiebedrijf. De nadrukkelijke aanwezigheid van het genie Elon Musk bij het concern brengt ook een premie mee.



En ik had ze nog niet, of de mooie lijntjes begonnen in elkaar te kukelen. Zie hieronder. k heb het niet over de koers, want die interesseert me nog het minste. Dat was nog tot daar toe - it's the economic cycle, dummy! - maar toen kwamen de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en de zesde prijsverlaging voor de Tesla's zelf.

Dit alles opgeteld ziet u terug in die druipende marge- en winstlijntjes. En daar had ik dus echt niet op- en mee gerekend.



Wat daar bij komt, is dat bij Tesla nog altijd groei voor winst en marges gaan. Het concern benadrukte dit gisteren bij haar Q1 huil-update. Dat de beurs dat momenteel niet verdraagt getuigen talloze gedecimeerde techs en zie bij ons maar hoe zelfs Just Eat Takeaway en Adyen 'ja en amen' tegen aandeelhouders zeggen.

Die hebben de beursboodschap begrepen en daar gaan marges en winst even voor groei, net als CM.com gisteren. Contrair dus van Tesla om te willen blijven groeien. Het is vast omdat Musk daar de grote man is, anders kwam het bedrijf hier misschien helemaal niet mee weg, maar voor mij is het wel de druppel.

Tesla price cuts do not ‘come without pain,’ but the EV maker is thinking long term on customer value https://t.co/1yfQ0b3CTR — MarketWatch (@MarketWatch) April 20, 2023



Dit is eigenlijk wel weer een wijze les. Ik heb Tesla voor de gein, omdat ik het leuk en spannend vind om zeg maar in Musk te zijn belegd. Als doe-het-zelf-veel-te laat-begonnen-pensioenbelegger houd ik namelijk niet van volatiele boom & bust-aandelen, maar omdat ik ze heb word ik nu gedwongen over mijn scenario na denken.

En dan heb ik een hele simpele: als het scenario voor een aandeel verandert, of u bent even het noorden kwijt met een fonds, is er een simpele vuistregel in de markt:

Als u de aandelen niet had, zou u ze dan tegen de huidige koers en waardering willen hebben? Zo ja is buy of hold en zo nee is sell of niks doen.

En die vuistregel pas ik nu zelf toe. Bij mij is het antwoord nu 'nee' en als ik Tesla als serieuze of echte belegging had, zou ik ze nu verkopen (en niet meer omkijken). Er zijn zo te zien meer van u die hier wel eens mee worstelen - bijvoorbeeld de halve Just Eat Takeaway-, CM.com-, Pharming- en ook Galapagos-goegemeente.

Merk ook op dat Mr. Market weliswaar alle koersen kan mollen, maar nooit de beurshumor.



Dit is Rivian. Zeg het maar, zou u die nu willen hebben, of toch liever een Friese staartklok? Of Tesla.