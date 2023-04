Slotcall 20 april 2023: AEX eindigt nipt hoger

De AEX-index was vandaag de witte raaf op de Europese beurzen. Terwijl elders de indexen in het rood eindigden, wist de AEX de voeten nét droog te houden. Dat was vooral te danken aan de chippers.

Het aantal stijgers en dalers in de hoofdindex was redelijk met elkaar in evenwicht. ASML wist zich lichtelijk te revancheren van het verlies van gisteren. Dat lijkt vooral te danken aan de mededeling van TSMC dat de geplande investeringen dit jaar gewoon doorgaan, waar eerder werd gevreesd dat de hand op de knip zou gaan.

Exor, dat met belangen in Ferrari, Stellantis en CNH Industrial vuistdiep in de auto-industrie zit, sluit de rij, met een koersverlies van 4%. Ook elders in Europa en de VS stonden autofabrikanten onder druk, na de cijfers van Tesla.

De Midkap maakte wél een flinke duikeling (van 1,3%). Hier hebben slechts vijf fondsen de dag zonder kleerscheuren doorstaan: Corbion, Aperam, Arcadis, Flow Traders en InPost.

TSMC haalt eigen outlook nét, maar blijft wel investeren

Vandaag waren de ogen vooral gericht op TSMC: de belangrijkste klant van ASML. De chipmachinefabrikant kampte met een zwakke vraag en zag de omzet met 4,8% dalen naar $16,7 miljard: nét binnen de vooraf afgegeven bandbreedte. Gemeten in Taiwanese dollars steeg de omzet nog wel, met 3,6%. De winst dikte met 2,1% aan en dat is de laagste groei in bijna vier jaar.

Maar beleggers kijken vooral vooruit en zij zagen enkele lichtpuntjes. In een toelichting op de cijfers liet CEO Wei zich ontvallen dat de bodem van de cyclus in zicht is. Ook meldde persbureau Bloomberg dat TSMC dit jaar gewoon, volgens plan, tot $36 miljard zal investeren. Kan ASML hiermee opgelucht ademhalen? Beleggers in chipfondsen deden dat in ieder geval wel. ASML won 1,1%, ASMI zelfs 2% en Besi 0,8%.

Sligro overtuigt niet

Ook enkele Nederlandse bedrijven kwamen met cijfers. Sligro kreeg de handen niet op elkaar voor de omzetcijfers over Q1 (winstcijfers werden niet prijsgegeven). De omzet steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 35,5% naar €634 miljoen.



Die groei was vooral autonoom: alleen in België was een deel van de omzetstijging te danken aan een overname (van vestigingen van Metro). Maar hierbij moet wel worden aangetekend dat de vergelijkingsbasis nogal scheef is: vorig jaar kampte het groothandelsbedrijf nog enige tijd met een lockdown.

Sligro waagde zich niet aan een voorspelling voor het tweede kwartaal, vanwege de onzekere economische omstandigheden. Dat zou volgens analist Peter Schutte de koersdaling van 2,3% kunnen verklaren. Beleggers moeten voor meer duidelijkheid immers geduld hebben tot 20 juli, als Sligro met de halfjaarcijfers komt.

Komend weekend verschijnt wel in IEX Expert een interview met topman Koen Slippens, waarin hij nader ingaat op de hectiek van de afgelopen jaren en zijn plannen voor de toekomst.

NSI sombert, beleggers somberen mee

'NSI schetst guur marktbeeld', schrijft analist Peter Schutte over de cijferrapportage. Het kantorenfonds zag in het eerste kwartaal van 2023 de resultaten onder druk staan, ziet de komende periode veel beren op de weg en is ondertussen druk bezig om de negatieve gevolgen van de naderende afschaffing van het fbi-regime te beperken. Dat laatste is niet geheel onbelangrijk, want omdat NSI volledig actief is in Nederland zal de afschaffing van het fbi-regime het kantorenfonds midschaaps raken.

Beleggers lijken er niet gerust op, gelet op de koersdaling van ruim 3%.

Allfunds groeit weer

Ook het bij veel beleggers wat minder bekende Allfunds, dat sinds kort in de Midkap zit, kwam met cijfers. Veel moeite om wat bekender te worden bij beleggers deed het Spaanse fintechbedrijf niet: het concern presenteerde geen volledige cijferset, maar volstond met een summiere trading update.

Allfunds is er in Q1 in geslaagd wat nieuwe klanten aan zich te binden en zag het geadministreerd vermogen iets toenemen. Beleggers reageerden lauw (de koers daalde met 0,3%). Of dat volgens analist Martin Crum terecht is, leest u in de onderstaande analyse.

Euforie rond Heineken ebt wat weg

Heineken kreeg gisteren beleggers op de banken voor de kwartaalcijfers. Wat heet: de koers schoot met 4% omhoog, waardoor het all-time high van februari 2020 in beeld kwam. De brouwer meldde een organische omzetgroei van 8,9%. Deze was echter volledig het gevolg van prijsverhogingen, want de volumes pakten lager uit dan verwacht. Vooral in Azië kwam Heineken met een tegenvaller op de proppen.

Vandaag deed de koers een stapje (1,1%) terug. Of dat terecht is, kunt u lezen in de analyse van de IEX Beleggersdesk.

ECB-notulen bevestigen focus op inflatie

Tot slot verwerkten beleggers de notulen van de laatste ECB-vergadering, waarbij de rente met vijftig basispunten werd opgetrokken. Deze vergadering vond plaats middenin de turbulentie rond banken, waaronder Credit Suisse.

Uit de stukken valt op te maken dat de bestuurders niet zo bang waren voor een systeemcrisis in de Amerikaanse of Europese bankensector. Ook benadrukten ze dat het hoofddoel nog steeds prijsstabiliteit is en dat het pad van renteverhogingen nog niet volledig is afgelegd.

De inflatiecijfers bevestigden dat laatste. De inflatie in de eurozone was in maart gedaald naar 6,9%, tegen 8,5% een maand eerder. Maar dat ligt nog steeds ver af van de inflatiedoelstelling van 2% van de ECB.

Wall Street start in mineur

Wall Street is de dag slecht begonnen, na een reeks teleurstellende macro-economische cijfers. Vooral een onverwacht sterke daling van de Philly Fed-index hakte erin. De index daalde van -23,2 in maart naar -31,3 punten, terwijl economen juist hadden verwacht dat deze graadmeter voor de industrie in de regio Philadelphia juist wat aantrekken, naar -19,9. Dit cijfer duidt op pessimisme onder fabrikanten.

Overigens zorgde een vergelijkbaar cijfer voor de regio New York (de Empire State-index) maandag juist voor een positieve verrassing: dit cijfer belandde zelfs in de plus. Een duidelijke trend is dus nog niet te ontdekken.

Een andere tegenvaller was een onverwachte toename van het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, vorige week, terwijl op een stabilisatie was gerekend. Verder bleek dat de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie in maart opnieuw zijn gedaald, al is dat een cijfer waar doorgaans wat minder op wordt gelet.

Tesla zet autosector onder druk

Verder is ook Wall Street in de ban van kwartaalcijfers. De meeste aandacht gaat uit naar Tesla, dat gisteren na sluiting van Wall Street een daling van meer dan 20% in zowel de omzet als de nettowinst over Q1 rapporteerde. Voorafgaand hieraan kondigde de autofabrikant een nieuwe prijsverlaging voor enkele modellen aan. Topman Elon Musk stelde in een toelichting volume boven marge te stellen, wat bij menig analist tot opgetrokken wenkbrauwen leidde. Blijkbaar ook bij beleggers, getuige de koersdaling van 7%.

Ook de koersen van Ford, General Motors en Europese autofabrikanten (en ook Exor) staan vandaag stevig onder druk.

De rest van de cijfers zijn een mixed bag. Alcoa dook in de rode cijfers, maar weet toch met ruim 1% te stijgen. IBM (+0,3%) overtrof de winstverwachtingen, maar de omzet stelde wel iets teleur.

American Express (-3%) zag de omzet flink stijgen, maar de winst per aandeel pakte lager uit dan verwacht. Manpower haalde met de hakken over de sloot de eigen prognose, maar de outlook voor het tweede kwartaal stelde teleur en dat zet het aandeel flink (-5%) onder druk.

Na sluiting van Wall Street is AkzoNobel's concurrent PPG aan de beurt om de boeken te openen.

Rentes dalen

De laatste dagen lieten de kapitaalmarktrentes een nogal kabbelend verloop zien. De ene keer kwamen er een of twee basispuntjes bij, de andere dag gingen er weer een of twee vanaf, omdat nog niet duidelijk is of die gevreesde recessie er nu wel of niet komt (of slechts in milde vorm).

Vandaag zijn wat heftiger bewegingen te zien, waarschijnlijk onder invloed van de signalen van een afkoelende Amerikaanse economie. De Amerikaanse tienjaarsrente zet een daling in van circa 6 basispunten. De daling bij de tweejaarsrente is nog groter (meer dan 9 basispunten), omdat deze gevoeliger is voor het rentebeleid van de Fed.

De Nederlandse en Amerikaanse tienjaarsrentes blijven nog wel keurig binnen de bandbreedtes waarbinnen ze al maanden bewegen, van respectievelijk 2,40% tot 3% (Nederlandse rente) en 3,40% tot 4% (US Treasury). 'De uptrends van vorig jaar zijn volledig stilgevallen', schreef technisch analist Royce Tostrams hierover vanmorgen.

Alleen de Zwitserse rente gedraagt zich de afgelopen weken als een stuiterbal. Sinds de bankencrisis begin maart aan het rollen kwam, is de tienjaars met 50 basispunten omlaag gegleden; vandaag met nog eens vijf basispunten. Maar dat ging niet in een rechte lijn.









De brede markt

De AEX (+0,1%) was vandaag een witte raaf. De Midkap verloor 1,3%. De Bel20 moest 0,4% prijsgeven, de CAC40 eindigde nipt (-0,1%) in het rood en de DAX40 verloor zelfs 0,6%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zit in de lift, maar is nog steeds aan de lage kant: 16,99 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,5%), Dow 30 (-0,2%) en de Nasdaq (-0,4%).

De euro stijgt met 0,1% en noteert nu 1,097 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De goudprijs stijgt met 0,6% naar $2.003,69.

De olieprijzen dalen fors: voor een vat Brent en WTI wordt 2,2% minder betaald dan gisteren.

Bitcoin daalt fors: met 1,9% naar $28.584.

Verder op het Damrak

Schrik niet van de koersdaling van OCI: dit aandeel ging vandaag ex-dividend.

OCI zakt 13,3%, maar gecorrigeerd voor het dividend van €3,50 resteert er een verlies van 1,9%.



zakt 13,3%, maar gecorrigeerd voor het dividend van €3,50 resteert er een verlies van 1,9%. RELX eindigt 1,6% hoger na de cijferrapportage waaruit bleek dat de onderliggende omzet bij alle vier de onderdelen is opgelopen en de outlook werd bevestigd. Concrete getallen bleven overigens achterwege.

eindigt 1,6% hoger na de cijferrapportage waaruit bleek dat de onderliggende omzet bij alle vier de onderdelen is opgelopen en de outlook werd bevestigd. Concrete getallen bleven overigens achterwege. Galapagos is door Citi op de kooplijst gezet, maar moet desondanks 1,5% prijsgeven.



is door Citi op de kooplijst gezet, maar moet desondanks 1,5% prijsgeven. Shell (-0,5%) en SBM Offshore (-1,2%) lijken last te hebben van de lagere olieprijzen.

(-0,5%) en (-1,2%) lijken last te hebben van de lagere olieprijzen. MotorK groeit als kool, zo blijkt uit de trading update, maar op de beurs bleef de koerswinst beperkt tot 0,5%.

groeit als kool, zo blijkt uit de trading update, maar op de beurs bleef de koerswinst beperkt tot 0,5%. Vivoryon zat gisteren nog in de lift na cijfers, maar neemt nu plaats in de top 3 van sterkste dalers.

zat gisteren nog in de lift na cijfers, maar neemt nu plaats in de top 3 van sterkste dalers. Randstad (-2,2%) stond onder druk na tegenvallers van Manpower.

Adviezen

De laatste adviezen en koersdoelen voor ASML druppelen binnen. Analisten zijn redelijk unaniem. Volgens Guruwatch worden er 22 koopadviezen voor dit aandeel gegeven en slechts één houdadvies. Het gemiddelde koersdoel bedraagt € 735,26 (met wel grote uitschieters, dus dit geeft een wat vertekend beeld). Dat komt neer op een opwaarts potentieel van 28%.

Aperam: naar € 47 van € 48 en kopen - Morgan Stanley

Shell: naar 2.950 penny van 3.000 penny en kopen - JP Morgan

Galapagos: advies omhoog van houden naar kopen, bij koersdoel € 51 - Citi

ASML: naar € 690 van € 780 en kopen - JP Morgan

ASML: naar € 650 van € 674 en kopen - Deutsche Bank

Allfunds Group: Jefferies gaat het aandeel volgen met een koopadvies en koersdoel van € 13

ABN Amro: naar € 22 van € 20 en kopen - Deutsche Bank

Heineken: naar € 130 van € 122 en kopen - Bank of America

Arcadis wordt nu ook gevolgd door Bank of America, met een koopadvies en een koersdoel van € 48

Agenda vrijdag 21 april: cijfers Flow Traders, Beter Bed en Wereldhave

Morgen openen Flow Traders, Beter Bed en Wereldhave hun boeken. In Duitsland is SAP aan de beurt en in de VS Procter & Gamble. Het aandeel ABN Amro gaat ex-dividend. Acomo, AkzoNobel en NSI beleggen hun jaarvergadering.

Verder staat de dag in het teken van de samengestelde inkoopmanagersindexen uit Japan, Europa en de VS.