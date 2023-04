Eén TSMC-zinnetje dat ASML en daarmee AEX nog een beetje redt

Redt dit ene zinnetje (enigszins) de meubelen vandaag voor ASML, ASMI en Besi en daarmee ook de AEX?

Want het Damrak ligt slecht. Maar TSMC had vanochtend relatief goed nieuws in zijn Q1-update, die ternauwernood aan de (eigen) verwachtingen voldeed. Het huidige kwartaal is volgens de belangrijkste chipper ter wereld de bodem van de cyclus én het concern zegt gewoon, volgens plan, door te investeren in capaciteit.

Tot zover de geruchten dat TSMC even niet meer met ASML belt om nieuwe machines te bestellen? Taiwan vandaag noch Veldhoven gisteren laat zich er specifiek over uit, maar dit ene zinnetje suggereert het

Taiwan Semiconductor Manufacturing forecast worse-than-anticipated revenue for the current quarter, reflecting a persistent slump in demand for everything from smartphones to server chips.

Apple’s most important chipmaker warned that demand from the mobile and PC industries would remain “soft” for now, though the market was bottoming out or stabilizing.

Nu komt het, want dit is dat ene zinnetje:

It’s sticking with earlier plans to spend as much as $36 billion upgrading and expanding capacity in 2023.

De bron:

TSMC’s profit beats expectations after its chip margins held up better than anticipated, assuaging concerns about fallout from a plunge in global electronics demand https://t.co/jsIb5ZSCyb — Bloomberg Markets (@markets) April 20, 2023



Help me even herinneren; werd dit niet al eerder ook over Q4 2022 gezegd?

“We are passing through the bottom of the cycle of TSMC’s business in the second quarter,” Chief Executive Officer C. C. Wei told analysts on a post-earnings conference call. But the PC and smartphone markets “continue to be soft at the present time”.

Q1 werd het 'm dus ook niet en nu maar hopen en bidden dat het huidige kwartaal de dip in de cyclus is:

TSMC expects sales of $15.2 billion to $16 billion this quarter, a shade below the $16.1 billion analysts projected on average. It’s projecting gross margins of 52% to 54%, generally in line with the 52.5% average estimate.



Cyclische chippers

De Amerikaanse banken houden rekening met een recessie in H2 of Q4 van dit jaar., en IBM leek dat gisteravond ook te doen bij zijn cijfers. Het is echter meer koffiedik kijken dan weten.

“We’re seeing some softening going into the end of the first half,” Chief Executive Officer Arvind Krishna said in an interview. “Then I do think that growth will get a bit better near the end of the year.”

Voor langetermijn-buy & hold-beleggers zijn chippers een no-brainer gezien de wereldwijde technologie-, nu ook AI- en zelfs wapenwedloop. Bent u meer een wat kortere en vooral op koerswinst gerichte belegger, dan staat u nu misschien voor de keuze:

Afwachten tot er daadwerkelijk bewijs is dat de cyclus is gedraaid en dan pas instappen. Wel zo veilig, maar de grote koerswinst is dan zeker weg, want het gaat altijd bliksemsnel

Anticiperen, alvast positie innemen en het risico voor lief nemen op eerst nog een dikke daling voor de rally weer toeslaat