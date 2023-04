Welk nieuws is nou echt belangrijk voor beleggers?

De afgelopen weken was er veel nieuws op de financiële markten, terwijl de koersen per saldo maar beperkt hebben bewogen. Was het allemaal ruis, of kunnen we sommige ontwikkelingen maar beter serieus nemen?

De vraag die mij de laatste tijd bezig houdt is: welke informatie bepaalt nou echt de koersbeweging op de beurs.

Problematiek bij de banken

Halverwege maart gingen de koersen onderuit na de problematiek bij Silicon Valley Bank en later Credit Suisse. Door krachtig ingrijpen van de toezichthouders is het vertrouwen voorlopig teruggekeerd.

De overwegend goede cijfers van de grote Amerikaanse banken gaven extra vertrouwen. Spaarders hebben per saldo deposito’s weggehaald bij de kleinere banken en gestald bij de grotere. Zo hebben de grotere banken hun positie verder kunnen versterken en kunnen spaarders weer rustig gaan slapen.

IT-bedrijven zoeken nieuwe winstbronnen

Vanuit de bancaire sector is het een kleinere stap naar IT-bedrijven dan je zou verwachten. Apple kondigde namelijk een spaarproduct aan in samenwerking met Goldman Sachs. De aanvangsrente is met 4,15% vrij hoog en is bedoeld om spaarders te verleiden om over te stappen. Apple trekt klanten op die manier nog verder zijn ecosysteem in, dat tot nu toe voornamelijk bestond uit hardware en software(diensten). N

Netflix zoekt de verbetering voornamelijk in het tegengaan van het delen van wachtwoorden. Helaas is de uitrol van software die het delen moet tegengaan uitgesteld, waardoor ook de positieve resultaten langer op zich laten wachten.

AI is de nieuwe hype

De andere grote IT-bedrijven roeren zich op het vlak van Artificial intelligence (AI). De chatbot ChatGPT had slechts 2 maanden nodig om aan 100 miljoen gebruikers te komen. Microsoft kondigde aan nog meer in de technologie te investeren en claimde zo ook een deel van het succes. Beleggers beloonden de strategie met een flinke koersstijging.

Alphabet/Google verloor de eerste slag met een mislukte presentatie van de Bard-technologie, die wat te haastig leek opgezet. Elon Musk mengde zich in de discussie door te stellen dat OpenAI moest denken aan de oorspronkelijke opzet zonder winstoogmerk. Daarna kondigde hij de opstart van een nieuw AI-bedrijf aan.

In de toekomst zal de werkelijke waarde van de verschillende AI-initiatieven en -toepassingen blijken. Het doet mij in ieder geval erg denken aan de jaren 90 met de komst van het internet. Maar dan ‘on steroids’.

Wat is voor beleggers het belangrijke nieuws?

Op de hoofdvraag van dit artikel zoek ik zelf het antwoord in de invloed van een gebeurtenis op de concurrentiepositie van een bedrijf.

De problemen bij de kleine banken zijn volgens mij uiteindelijk goed voor de grote banken. Het toezicht op kleinere banken zal weer strenger worden, waardoor grotere banken in het voordeel zijn. Daarnaast komen de grotere banken sterker uit deze situatie omdat ze marktaandeel hebben gewonnen tijdens de onrustige periode. Grootbanken profiteren hier langdurig van en daarmee is dit nieuws relevant voor beleggers.

De aanscherping van toezicht kon wel eens een probleem vormen voor het succes van de spaarrekeningen van Apple. Apple biedt een hoge rente om zo in korte tijd veel klanten aan te trekken, maar tegelijkertijd gaat dat ten koste van de verdiensten. Daarnaast kunnen de toezichtkosten hoger uitvallen dan geprognosticeerd.

Op die manier is het aanbieden van het spaarproduct van Apple minder interessant voor beleggers dan het lijkt. Hetzelfde geldt voor de vertraging bij Netflix. Door de vertraging loopt het bedrijf eenmalig miljoenen mis, maar op de marktwaarde van 200 miljard is dat getal niet significant.

Voor de bedrijven die nu profiteren van de aandacht voor AI verwacht ik hetzelfde lot als in de dotcom-bubbel. Een klein aantal bedrijven zal profiteren, namelijk die bedrijven die hun product met de implementatie van AI waardevoller maken voor de klant en daarmee marktaandeel winnen en/of hogere marges maken. Dat is echter lang niet voor ieder bedrijf weggelegd.

AI zal bedrijven en hele sectoren veranderen zoals de komst van het internet dat ook gedaan heeft. Maar dat zal lang niet altijd positief uitpakken voor de aandeelhouder. Bij Microsoft lijkt het logisch dat de waarde van clouddienstverlening, de Office-kantoorsoftware en de zoekmachine toeneemt als de technologie van OpenAI/ChatGPT wordt geïntegreerd. Ook de consultancy-sector zal waarschijnlijk profiteren van de advisering die gevraagd wordt over het toepassen van AI. Maar voor andere sectoren moet ik het nog maar zien.