Slotcall: AEX schrikt van orderboek ASMl én aandeleninkoop Just Eat

Just Eat Takeaway koopt aandelen in, het is misschien wel de grootste verrassing van de beursdag met veel cijfers.

En wat de koers er allemaal wel niet op doet... De markt weet zich echt geen raad met de cijfers van Just Eat Takeway. Opening van ruim +5%, vervolgens zakte het aandeel tot -6% en u ziet de slotkoers. Zo meteen meer over de trading update van de maaltijdbezorger, want daar valt zeker het een en ander over te zeggen.

De AEX valt in Europa uit de toon vandaag met een daling en daarvoor hoeven we alleen maar naar Veldhoven te kijken. De Q1-cijfers (of juist het orderboek) van ASML worden slecht ontvangen en dit fonds vormt ongeveer 15% van de AEX waarde. Wall Street daalt nipt, de rentes stijgen en de dollar levert wat in.

ASML

ASML mag de eigen verwachtingen én die van analisten wel overtroffen hebben, tóch werd het fonds afgerekend op de beurs... op het sterk terug gelopen orderboek? Aandelenanalist Niels Koerts voelt de kwartaalcijfers aan de tand voor de IEX BeleggerDesk en vertelt u meer:

Het orderintake kwam uit op €3,75 miljard en dat is wel een duidelijke tegenvaller. ASML zegt hierover niets concreets, maar wij vermoeden dat TSMC een deel van zijn orders heeft ingetrokken. Hierover kwamen afgelopen maandag al geruchten naar buiten.

Dit is niet onbelangrijk, omdat TSMC met afstand de grootste klant is van ASML. Morgen presenteert TSMC zijn eerstekwartaalcijfers en dan komt hierover naar verwachting meer duidelijkheid. CEO Peter Wennink meldt dat het gemengde signalen ziet vanuit de diverse eindmarkten.

Het aantal orders wordt negatief beïnvloed door het feit dat bedrijven hun voorraden afbouwen. Feit is wel dat de vraag nog altijd hoger is dan de productiecapaciteit van ASML, zo bedraagt de backlog €38,9 miljard.

De chipmachinefabrikant uit Veldhoven kon (wederom) een ijzersterke outlook afgeven voor het komende jaar. De grote vraag voor de IEXBeleggersDesk: is dit genoeg om het koersdoel aan te passen? Dat leest u in de volgende analyse:

IJzersterke cijferset van ASML IEX Premium https://t.co/9dYWaX6d8M via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 19, 2023



Kijk, zo presenteert CNBC het ASML verhaal. De onwennigheid met een niet-Amerikaans aandeel straalt er weer van af?

$ASML, a key supplier to chipmakers, beat Q1 estimates, but noted signs of caution. @KristinaParts has a read on the health of the chip sector: pic.twitter.com/ta2FBvF7s7 — Squawk Box (@SquawkCNBC) April 19, 2023



Waar ASML is, zijn ASMI en Besi en Patrick Beijersbergen kijkt naar de laatste voor een optieconstructie:

Nog meer verdienen aan Besi IEX Premium https://t.co/wJq2UHnwnN via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 19, 2023



Dan deze nog, klinkt veel, maar als u nagaat dat alleen het orderboek van ASML €38,9 miljard is...

Europe approves its $47 billion answer to Biden’s CHIPS Act — here’s everything that’s in it https://t.co/4LsscqjNNc — CNBC (@CNBC) April 19, 2023



Just Eat Takeaway

De magische woordjes aandeleninkoop en hogere ebitda-verwachtingen doen het vandaag toch niet spetterend bij beleggers, nu Just Eat Takeaway de trading-update presenteert voor het eerste kwartaal. Martin Crum neemt de update voor de IEX BeleggersDesk onder de loep:

In een bull market-fase ligt de focus van beleggers op de positieve kanten, in een bear market-fase wordt meer de nadruk gelegd op de mindere zaken. Toch kan Just Eat Takeaway weinig meer doen dan dat het nu al doet.

Het aangekondigde aandeleninkoopprogramma van €150 miljoen kwam als een aangename verrassing, evenals de verhoging van de verwachte aangepaste Ebitda voor dit jaar tot €275 miljoen.

Belangrijk is verder nog om op te merken dat het management een GTV verwacht tussen de - 4% en + 2% voor dit jaar. en dat is relevanter dan de zichtbare krimp yoy van het eerste kwartaal gezien de impact van de coronamaatregelen die begin 2022 nog van kracht waren.

Is Just Eat Takeaway weer een buy? Dat leest u hier in de premiumanalyse op de trading-update:

Maaltijdbezorger verhoogt outlook voor 2023 IEX Premium https://t.co/Ntt4OJpHlL via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 19, 2023



Tja, wat moeten we er verder van zeggen?



CM.com

Het leek vandaag heel even alsof CM.com boven weer boven de €9,- uit zou komen, nadat het concern vanochtend voorbeurs de cijfers presenteerde. De euforie is in de loop van de dag echter gaan liggen. Het grote pijnpunt voor het bedrijf is volgens onze analist het gebrek aan onderscheidend vermogen:

CM.com stelde bij de presentatie van de Q1-cijfers door te gaan op het pad naar winstgevendheid. Inmiddels is ook bij CM.com het kwartje gevallen dat beleggers de focus hebben verlegd van groei naar winstgevendheid.

Het concern heeft die boodschap goed begrepen. Daarom is de focus verlegd naar kostenbeheersing en efficiencyverbeteringen. Daarin is CM.com het afgelopen kwartaal getuige het herstel van de brutomarge deels in geslaagd.

Martin Crum neemt u mee of CM.com daarmee ook eindelijk koopwaardig is:

Margeherstel voor CMcom maar groei valt stil IEX Premium https://t.co/fBbYdP3F1y via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 19, 2023



Warehouses De Pauw

Warehouses De Pauw is na het presenteren van de eerstekwartaalcijfers de pineut op het Damrak. Onze BeleggersDesk vermoedt dat de afstraffing op de beurs in de afwaarderingen zit.

WDP kan een kleine afwaardering prima dragen, want de loan-to-value bedraagt nog altijd een zeer gezonde 36,2%. De eerdere emissies gebruikt voor overnames en balansversterking hadden ook zeker ten doel om mogelijke toekomstige afwaarderingen op te kunnen vangen.

Wat dat betreft heeft WDP het zeer goed gedaan en is er ook financiële ruimte voor eventuele overnames. Het concern benadrukt dat het ook goed bestand is tegen verdere renteschommelingen met schulden die volledig zijn ingedekt.

Dat laatste is gunstig uiteraard, maar kan afwaarderingen niet voorkomen. Of de aanhoudende vraag naar logistiek vastgoed en de sterke bedrijfsstructuur genoeg zijn voor Peter Schutte om een positief advies te geven leest u hier:

Beleggers terughoudender met WDP IEX Premium https://t.co/ZTQuCtEy6k via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 19, 2023



Vanavond is er nog Tesla met cijfers dat vandaag de verkoopprijzen voor Model 3 en Model Y weer verlaagt. Voor de zesde keer dit jaar. Even geen pricing power dus, wat een tegenvaller.

Tesla slashed the starting price of its top-selling vehicle by almost a third in just over three months, making discounts that had already divided analysts all the more unprecedented https://t.co/kew9xXZ2w3 — Bloomberg Markets (@markets) April 19, 2023



Sign of the times II, Tesla is niet enige Big tech fonds dat deze jaren ondervindt dat niet alle lijntjes eeuwig met double digits van linksonder naar rechtsboven door de grafieken knallen:

Meta has started its latest round of layoffs, focusing on technical employeeshttps://t.co/VX7ganVyQy — CNBC (@CNBC) April 19, 2023



Sign of the times III, het hardnekkige R-woord valt weer - en dit is niet de eerste de beste anonieme twitteraar met nul volgers - en zo bezien is het misschien niet zo raar dat het allemaal wat minder is bij cyclicals ASML (orderboek dan),Tesla, Meta en ja, wie uiteindelijk niet?

Bank of America CEO Brian Moynihan says that he sees a recession coming, but not a harsh one. https://t.co/1ZcJ8tEfuC pic.twitter.com/AgpBLPUpkc — CNBC (@CNBC) April 19, 2023



Brede markt

Heineken steelt natuurlijk de show met de koersreactie op haar cijfers. Het concern verkocht minder bier, maar wel tegen hogere prijzen, zodat de omzet toch groeide. Pricing power dus. Excuus, maar een analyse houdt u tegoed. Het is al met al geen bijzondere beursdag, aandelen blijven dicht bij huis en alleen bitcoin springt er uit.

Olie staat ook flink lager en goud klopt niet, dat staat -0,6%.



Niet onbelangrijk, de volatiliteit staat op de laagste stand sinds letterlijk 3 januari 2022, volgens de CBOE VIX Index.



Voor risicobereidheid kunt u ook naar crypto kijken en bitcoin heeft een weigering vandaag.

De rentes geven 'm weer van Jetje of Christine vandaag en de Britse rente giert zelfs omhoog op gierend uit de bocht vliegende gierinflatie: 10% YoY.



Dit zijn de Duitse tienjaars rente (oranje), die een jaar geleden net boven nul uit kwam en de Amerikaanse. Die twee kruipen meer en meer naar elkaar toe. De markt denkt dat in de loop van dit jaar de ECB rente op 4,75% piekt en de Fed rente op 5,25%.

Vandaag kwamen de Britse consumentenprijzen over maart door op een whopping 10% YoY en vandaar even deze blik op de rentes. En de inflatieverwachtingen. Die arme Britten... Letterlijk zelfs. De prijzen in de supermarkt dus en als er iets slecht is voor het (consumenten)vertrouwen...



Beursplein 5

De analistenadviezen van vandaag, verhogingen zijn er voor:

AMG en Heineken



Verlagingen:

Ahold Delhaize en Basic-Fit

De rest is een herhaling en klikt u op het plaatje voor details.



Verder nog iets? Marktbreed zijn het overwegend financials en defensief die de meubelen redden en cyclisch en tech die inleveren. Vastgoed ligt slecht, maar dat is niet meteen aan WDP toe te schrijven, want hele andere bedrijven en business. Rentes? Precies daarom liggen financials wellicht weer goed.

Sign of the times IV? Hypercyclicals ArcelorMittal en Randstad liggen net zo beroerd al tech

Alfen stijgt, maar daalde eerst, zette weer een nieuwe intradag low neer en de grafiek is duidelijk: neergaande trend

De VIX mag dan per saldo dalen, Flow Traders beweegt per saldo weer zijwaarts

TKH lag goed, maar zakt wellicht ook op de Amsterdamse technologiemalaise en moet nu niet uit de felle opgaande trend vallen

CM.com, Azerion, Accsys, Majorel, Fastned, Vivoryon en Ebusco staan vrijwel altijd óf bovenaan het linker-, óf stijf onderaan het rechterrijtje. Ongeacht nieuws en sitautie op de brede markt. Vandaag weer. Er is alleen geen gebruiksaanwijzing op welke dag, welk aandeel wat doet, helaas.

Excuses, DSM-Firnmenich komt u niet in de AEX tegen - datafoutje - maar dat stijgt een mooie +1,4%.