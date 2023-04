Véél beter dan Nasdaq Composite en Nasdaq 100: beursbedrijf Nasdaq zélf

Het beste fonds in deze in zeg maar in-een-goldrush-moet-u-de-pikhouwelenverkopers-hebben-categorie aandelen is echter MSCI, ofwel Morgan Stanley Capital International (MSCI). Die van die wereld- en landenindices. Dat hoeft 's ochtends alleen de ramen open te zetten, zodat alle licentiegelden naar binnen kunnen waaien.

Er zijn trouwens meer beursbedrijven die goed presteren. Wat dacht u van Euronext? ICE is onder meer New York Stock Exchange.

Auteur: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes after hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

