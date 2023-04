Het duizelt van de cijfers voorbeurs met een paar flinke verrassingen

De AEX indicatie is -0,2% na een nikserig Wall Street gisteren en we doen het voorbeurs en vandaag met cijfers, heel veel cijfers van onder meer ASML en Tesla.

Nabeurs Wall Street deed Netflix -0,2% na een -10% opening op Q1-cijfers met teleurstellende omzet en abonneegroei. Western Alliance Bancorp, dat is één van die regionale banken die zeg maar wat krapjes bij kas zit, deed weer +17,0% op haar cijfers.

Europese en Amerikaanse futures staan allemaal 01,% à 0,3% lager

In Azië dalen bijna alle markten nipt met dezelfde percentages. Alleen Korea houdt het net droog

Alibaba -1,3%

Tencent -1,8%

TSMC -1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -0,7% op 18,6 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +0,1% op 122,8

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0961

Goud daalt 0,1%, maar staat nog boven $2000, olie zakt 0,4% en crypto moet ook een paar tien terug, maar bitcoin fluctueert nog boven $30.000

Zo zeg, de rentes komen ook even lomp binnen op de vroege ochtend. Vijf basispunten bij de ochtendkoffie, dat is echt veel.



De AEX (oranje) is nog niet erg onder de indruk van het cijferseizoen? Het blijft maar saaiwaartsen. Intussen neigen aandelen en obligaties (u ziet in paars onze tienjaars) samen op te trekken, na ruim een jaar bijna perfect tegen elkaar te hebben in gehandeld. We zitten ook in een andere marktfase. Wie heeft het nog over inflatie?

U ziet het ook aan de cijfers en zeker ook vandaag, want bedrijven ligt de nadruk veel meer op marges en aandeelhouders-return dan groei.



ASML verslaat met haar Q1's ruim de (omzet)verwachtingen, de marge loopt op, de outlook voor Q2 is beter dan verwacht en de lange voorutzichten worden gehandhaafd, maar het orderboek stelt teleur (TSMC..?). Geen woord over China in het persbericht. Citaat CEO:

Our first-quarter net sales came in at €6.7 billion with a gross margin of 50.6% – both above our guidance due to higher than expected EUV and DUV revenue from faster installation and earlier acceptance of systems in the quarter.



We continue to see mixed signals on demand from the different end-market segments as the industry works to bring inventory to more healthy levels. Some major customers are making further adjustments to demand timing while we also see other customers absorbing this demand change, particularly in DUV at more mature nodes."

The overall demand still exceeds our capacity for this year and we currently have a backlog of over €38.9 billion. Our focus continues to be on maximizing system output.



We expect second-quarter net sales between €6.5 billion and €7.0 billion with a gross margin between 50% and 51%. ASML expects continued strong growth with a net sales increase of over 25% and a slight improvement in gross margin, relative to 2022.

Moelijk persbericht om te copypasten, er zijn er meer vandaag en dan maar zo.



Heineken rolt nu pas net om 08:00 uur door met haar Q1's met zwakke bierverkopen zie ik dan nog net.



Just Eat Takeaway gaat aandelen inkopen?! Dat is misschien wel de grootste verrassing in de Q1-cijfers, want dat hoort niet echt bij de cultuur van groeiaandelen, zeg maar. Het concern verhoogt ook de outlook, maar de Q1-cijfers zijn zelf niet geweldig gelet op orders en bruto transactiewaarde.



CM.com meldt in haar Q1's amper omzetgroei, maar handhaaft outlook en verwachtingen. Dat is misschien al heel wat. Het Belgische WDP is er ook nog met cijfers en bevestigt haar eigen bingokaart. Er is weinig omkijken naar dit aandeel. Tot slot meldt het bescheiden Vivoryon meer verlies.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

En dan nog even dit

Wall Street sloot met een nul voor en achter de komma en zowel rood als groen:

Morgen cijfers TSMC:

U weet de Chinese merken, Nio, Xpeng, BYD et ectera:

Donald Duck met de chainsaw:

Inderdaad, beste beurs, waar wil je momenteel naar toe en wat is je verhaal?

Veel plezier en succes vandaag.