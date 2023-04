De AEX bouwt krachten op

Just Eat Takeaway verhoogt outlook 2023

Maaltijdbezorger start aandeleninkoop van 150 miljoen euro.



(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft de outlook voor 2023 verhoogd, maar sprak in de trading update over het eerste kwartaal wel over een significante afname van de brutotransactiewaarde op jaarbasis. Bovendien gaat het bedrijf eigen aandelen inkopen. Dit bleek woensdag uit een tussentijdse update van de maaltijdbezorger.



Just Eat Takeaway.com acht inmiddels een positieve aangepaste EBITDA van ongeveer 275 miljoen euro in 2023 haalbaar, omdat de inspanningen om de winstgevendheid te verbeteren voor op schema liggen met een versnelling richting het einde van het jaar, omdat de orders in tweede jaarhelft van 2022 lager lagen dan in de eerste helft.



Bij de jaarcijfers lag het streven voor 2023 nog op 225 miljoen euro.



Verder denkt het bedrijf naar een positieve kasstroom te kunnen koersen rond half 2024.



Daarnaast voorziet Just Eat voor dit jaar een bruto transactiewaarde die 4 procent daalt tot 2 procent stijgt.



De aangekondigde aandeleninkoop omvat maximaal 150 miljoen euro en is volgens Just Eat mogelijk dankzij de sterke balans van de onderneming. De inkoop begint op 19 april en wordt naar verwachting niet later voltooid dan in december 2023.



Over het eerste kwartaal kwam de brutotransactiewaarde op jaarbasis 8 procent lager uit, maar maart liet op jaarbasis een daling van 5 procent zien.



De totale orders liepen over het eerste kwartaal terug van 263,5 miljoen een jaar eerder naar 227,8 miljoen afgelopen kwartaal.



De brutotransactiewaarde kwam uit op 6,67 miljard euro tegen 7,22 miljard euro een jaar eerder.



Analisten van Jefferies verwachtten dat Just Eat in het afgelopen kwartaal 233,5 miljoen orders verwerkte. De consensus van Visible Alpha mikte op 246,1 miljoen en Deutsche Bank verwachtte dat de orders zelfs terugliepen tot 224 miljoen.