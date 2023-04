Dat ASML daalt is één, maar waarom TSMC, Apple en de rest niet?

Het gekke (?) is, waar ASML van haar eigen koersenbord druipt, sloot TSMC +0,8% in Taiwan en staat het aandeel nu +1,1% pre-market in New York.

Daar doet grootste klant Apple +0,2% en het ook niet onbelangrijke Nvidia zakt 0,7%. Vooral ASML en Apple dus, maar wie zijn de klanten en toeleveranciers van TSMC? Gewoon ge-copypaste van Wiki:

Most of the leading fabless semiconductor companies such as AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek, Qualcomm and Nvidia, are customers of TSMC, as are emerging companies such as Allwinner Technology, HiSilicon, Spectra7 and UNISOC.

Programmable logic device companies Xilinx and previously Altera also make or made use of TSMC's foundry services. Integrated device manufacturers that have their own fabrication facilities, such as Intel, NXP, STMicroelectronics and Texas Instruments, outsource some of their production to TSMC.

Vanwaar deze mededeling? In tweevoud, want waar zit het probleem van TSMC dat ze haar investeringen terugschroeft, volgens de Taiwanese pers?



ASML dus:



Inderdaad, al die relaties van TSMC vormen zowat de halve SOX, ofwel Philadelphia Semiconductor Index. Er is geselecteerd voor marktwaarde.



Daarmee drijven de Grote Drie boven deze tak van sport uit en toevallig komt de nummer drie woensdag met cijfers en de nummer twee is een dag later. De nummer één heeft net weer een enorme rit gemaakt op AI-fantasie. Nvidia zegt bij iedere gelegenheid dat ze daar in de toekomst veel aan gaat verdienen, vandaar.

Eerst TSMC zelf, waar inderdaad de analisten zuinig zijn met omzet- en winstverwachtingen. Donderdag horen we van het bedrijf hoe cyclus en conjunctuur er voor staan. Die in de pers genoemde, maar niet bevestigde investeringsbeperking kan er op duiden dat die haperen en dat ook de outlook er niet goed uit ziet.

Daar staat weer tegenover dat ondanks de recente rit en opgelopen waardering, die er nog altijd niet gek uit ziet tegen zo rond 13 keer de verwachte winst.



Aan de verwachte omzetten en winsten voor ASML te zien, houden de analisten inderdaad - tot in ieder geval vandaag dan - geen rekening met een 40% investeringsbeperking van TSMC bij ASML, waar de Taiwanezen de grootste klant zijn.



Bij Nvidia is het helemaal bal, dat doet zowat al weer zestig keer de verwachte winst dankzij dat AI-ritje en weer oplopende verwachtingen.



Of kunnen we beter bij Apple kijken? Kort door de bocht maakt ASML de machines waarmee TSMC de door Apple ontworpen chips maakt. Hier lopen inderdaad de verwachtingen terug. Misschien is het verhaal niet veel moeilijker dan dat de verkoop van electronica even minder is, wat nu de gehele keten raakt.

Maar waarom dalen vooralsnog alleen onze chippers dan zo hard? Dan moeten er toch meer last hebben en hé, dan zou toch eigenlijk de hele beurs terug moeten...? Ja, zo ging het misschien vroeger, maar nu even niet, zoals u vandaag ook al op IEX leest.