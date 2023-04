Er is weinig beweging voorbeurs, maar er vallen veel namen

De AEX indicatie is 0,1% na een weekend met weinig nieuws met deze week veel cijfers, ex-dividenden en aandeelhoudersvergaderingen.

Europese en Amerikaansen futures openen of staan allemaal zo 0,1 à 0,2% hoger

In Azië kleuren bijna alle markten een paar tienden hoger en China en Hongkong stijgen met zowat 1%

Alibaba +0,2%

Tencent +0,1%

TSMC +0,6%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -4,1% op 17,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) zakt 0,8% naar 118,8

De dollar doet nu niks op 1,0993

Goud ligt goed met +0,4%, olie doet -0,1%, crypto verliest ruim een procent en bitcoin doet het u precies op $30K

Zelfs de rentes houden zich gedeisd:



Er is Q1-cijferseizoen deze week:

WOENSDAG 19 APRIL 2023

07:00 ASML - Cijfers eerste kwartaal

07:00 CM.com - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Heineken - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers eerste kwartaal

07:00 WDP - Cijfers eerste kwartaal



DONDERDAG 20 APRIL 2023

07:00 NSI - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers eerste kwartaal



07:00 Wereldhave - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:30 Beter Bed - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Flow Traders - Cijfers eerste kwartaal

En dat met de AEX op precies veertien keer de verwachte winst:



Het dollar-windje blies 2,2% tegen in Q1. Dat valt mee, de munt daalt vooral deze maand.



Aan de andere kant van de oceaan doet de S&P 500 18,1 keer de winst en de Nasdaq 100 liefst 15,7. Dat klinkt prijzig met mogelijk een (winst)recessie voor de deur.



Voor dit cijferseizoen wordt een winstdaling van 6,5% verwacht en een omzetstijging van 1,8%. Wat dat betreft zitten we nu aardig op schema.

$SPX is reporting a Y/Y earnings decline of -6.5% for Q1 2023, which is the largest decline since Q2 2020 (-31.6%). #earnings, #earningsinsight, https://t.co/qdqNsImMOo pic.twitter.com/GdPTdmssUO — FactSet (@FactSet) April 15, 2023



Grote blikvanger bij ons is deze week ASML met cijfers, of bent u meer gefocust op Just Eat Takeaway of CM.com? De waardering van ASML laat wellicht weinig room voor error.







De andere lijntjes bij ASML laten duidelijk zien dat ook de grootmacht uit Veldhoven issues heeft met supply chain, inflatie en capaciteit. Om van China maar te zwijgen, want welke machines en technologie mogen nou en wel en niet meer naar dat land? ASML weet het zelf niet eens, bleek uit het laatste persbericht.

Lees ook: Het geheim van ASML op de IEX Beleggersdag

Voor een uitgebreide vooruitblik op de cijfers deze week van ASML, Heineken, Just Eat Takeaway, Flow Traders, CM.com, Tesla en Netflix pakt u onze vooruitblik van gisteren er bij.



Vooruit, tipje van de sluier dan. Alle lijntjes gaan de verkeerde kant ut bij Just Eat Takeway op ééntje na. En die maakt het verschil?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met B&S.

08:18 Beursblik: Jefferies verkiest ING boven ABN AMRO

08:15 Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway

07:59 AEX start drukke cijferweek vermoedelijk in het groen

07:40 Beursblik: Berenberg zet koopadvies op NN maar Aegon blijft favoriet

07:21 B&S nomineert Peter van Mierlo als nieuwe CEO

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

16 apr Valuta: euro heeft wind in de rug

16 apr Drukke week in verschiet na goede aftrap cijferseizoen door Amerikaanse banken

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

00:00 Kendrion - Jaarvergadering

09:00 ForFarmers - €0,20 ex-dividend

09:00 Nedap - €3,00 ex-dividend

09:00 SBM Offshore - €1,10 ex-dividend



14:30 Empire State index New York - April (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - April (VS)

En dan nog even dit

Hoe zat het ook alweer?

Wall Street ended lower as a barrage of mixed economic data appeared to affirm another Federal Reserve interest rate hike, dampening investor enthusiasm after a series of big US bank earnings launched the first-quarter reporting season. Read more: https://t.co/y6PXQ2owLD pic.twitter.com/YhhMrue395 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 15, 2023



De grote banken blijven voorkeur voor Europa houden:

It’s getting harder to argue the bull case for Europe, yet that’s just what stalwarts at some of the world’s largest banks are doing https://t.co/vLksLoui4S — Bloomberg Markets (@markets) April 16, 2023



Wall Street staat er dus goed, maar wel duur voor:

US stocks have defied skeptics ahead of what’s expected to be the gloomiest stretch for corporate profits in years https://t.co/lmsiffuUWG — Bloomberg Markets (@markets) April 16, 2023

Wat nu weer?

Workers from Tesla's Shanghai factory are taking to social media to appeal to Elon Musk and the Chinese public after being informed over the weekend about planned cuts to their performance bonuses, according to online posts and workers. More here: https://t.co/8ZyROUmSgq pic.twitter.com/wMT5WihyXd — Reuters Business (@ReutersBiz) April 17, 2023



Hoeveel premie?! Fantasie in farmaland:

Merck will buy Prometheus Biosciences for $10.8 billion, a 75% premium to Friday’s close, in a bid to bolster its research pipeline https://t.co/wirXAHNS83 — Bloomberg Markets (@markets) April 16, 2023



Kijk aan:

Google is working to build a new search engine and add artificial intelligence features to its existing offerings, the New York Times reports https://t.co/IG72jW73Zs — Bloomberg Markets (@markets) April 16, 2023



Is het ook haalbaar? Anders weet u waar u geld kan verdienen.

G7 ministers agreed to accelerate the transition to wind and solar energy and move toward a quicker phase-out of fossil fuels https://t.co/WoDuunmGKM pic.twitter.com/leeo9gKgac — Reuters Business (@ReutersBiz) April 16, 2023



Morgen cijfers:

LATEST: Thousands of users reported issues on Netflix just as the platform was set to stream a reunion episode of dating reality show Love is Blind https://t.co/saBLUjvbtv — Bloomberg Markets (@markets) April 17, 2023



Er is alleen nooit aandeelhouders-return:

Billions of dollars are being spent on vintage cars. Classic cars have risen 185% in value over the past decade, outstripping luxury rivals such as wine, watches and art, ranking second only to rare whiskies https://t.co/YqTDVTUFg3 pic.twitter.com/IDYNjng9DM — Reuters Business (@ReutersBiz) April 16, 2023



Gelukkig maar?

The world is becoming awash with natural gas and pushing prices lower for both Europe and Asia https://t.co/5X8p7kMcKP — Bloomberg Markets (@markets) April 16, 2023

Veel plezier en succes vandaag.