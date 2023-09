De beurs van 28 september 2023

De dag begon voor de AEX in de min, maar in de loop van de dag kropen de koersen omhoog. De grote winnaar van vandaag is de grote verliezer van gisteren: NN Group (+3,09%). Shell (+1,20%) zet zijn opmars voort, Philips doet hetzelfde maar dan in de andere richting (-2,44%).

Rentegeweld

Met rentes die naar boven gieren, zou je verwachten dat aandelen flink onder druk komen te staan. Niet alleen bieden obligaties tegenwoordig een steeds mooier renterendement, maar voor de economie, en daarmee ook voor de bedrijven, beginnen de rentes toch wel te bijten. Van een risicopremie voor aandelen is steeds minder sprake. Zo worden beleggers wel opgezadeld met de risico's maar ontvangen zij daarvoor niet de premie. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Echter beleggers in aandelen hielden hun hoofd vandaag koel en laten zich duidelijk niet gek maken door het rentegeweld. Het tijdperk van gratis geld is voorbij. We gaan weer naar normale rentetijden toe. Dat heeft ook zijn positieve kant: prudente gelduitgaven doen er weer toe. Het gesmijt met geld is passé.

Winnaars & verliezers Damrak

NN Group, dat gisteren 18,8% verloor na een vernietigende gerechtelijke uitspraak daalde vanochtend gewoon verder maar herstelde sterk na opmerkingen van ING-analist Jason Kalamboussis dat de woekerpolisschade waarschijnlijk minder in de papieren zal lopen dan beleggers in eerste instantie becijferden. IEX-analist Niels Koerts gaat hierin mee. ASR (+0,32%) en Aegon (+0,98%) liften mee met de opluchtingsrally van collega NN.

Hoewel de olieprijs vandaag iets terug moest (Brent: -0,22%), steeg Shell gewoon verder. Gestegen werd er vandaag niet door het aandeel Philips dat weer onder de €19 duikt. Het bedrijf zou jarenlang klachten van long- en apneupatiënten hebben verborgen voor de Amerikaanse toezichthouder. Zo wordt de recente instapactie van de beleggingsmaatschappij, die als positief werd beschouwd, toch weer overschaduwd door de slepende apneu-affaire.

Positief zijn ook de koersbewegingen van ArcelorMittal (+2,27%) en Aperam (+3,20%). ArcelorMittal tikte gisteren zijn laagste koers aan van het jaar. Aperam heeft beleggers dit jaar ook niet bijster veel vreugde gebracht.

IEX Premiumadviezen

1. Schade voor NN valt waarschijnlijk mee



Het advies voor NN Group, dat vandaag met twee stappen op Hold werd gezet, beleefde vandaag een verhoging met stip naar Strong Buy nadat analist Niels Koerts nog eens zijn rekenmachine erbij nam en het schadebedrag van de woekerpolisaffaire in het slechtste geval op maximaal €1,8 miljard inschat. Dat komt overeen met wat NN Group volgens hem in een jaar aan extra geld verdient. De verwachte schade is flink minder dan wat de verzekeraar gisteren op de beurs verspeelde.

Schadebedrag NN Group valt mogelijk minder hoog uit dan gevreesd IEX Premium https://t.co/bgwfR71AJ9 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 28, 2023

2. Micron wacht op betere tijden



De zwakke gang van zaken in de chipmarkt doet zich voelen bij de geheugenchipproducent Micron. 2023 is een verloren jaar. Mocht de chipmarkt weer opleven, dan is Micron volgens analist Ivo Breukink door zijn dominante positie in de geheugenchipmarkt goed gepositioneerd om hiervan te profiteren. De waardering is volgens hem stevig te noemen, maar de langetermijnvooruitzichten zijn goed genoeg om het Hold-advies te handhaven.

Nog geen herstel bij Micron IEX Premium https://t.co/iVt2sXzeg6 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 28, 2023

3. AI is geen hype maar een gamechanger



Siegfried Kok van fonds OBAM: "De technologie zal namelijk impact hebben op bijna alle industrietakken en uiteindelijk zal iedereen ermee te maken krijgen. Het zal een manier zijn om enerzijds kosten te besparen door productiviteitsverbeteringen, maar ook om nieuwe producten en diensten te creëren die we ons nu nog niet kunnen voorstellen." Lees het verhaal.

AI: hype of game changer IEX Premium https://t.co/i3etsfJZqA via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 28, 2023

4. Impact hogere bankenbelasting voor ABN Amro is beperkt

Martin Crum verhoogt het advies voor de 'gewezen' staatsbank ABN AMRO tot een Buy. Een Strong Buy is niet aan de orde, gelet op de economische omstandigheden. Of zoals de analist schrijft: "ABN Amro is dankzij de samenstelling van de leningenportefeuille - hoofdzakelijk hypotheken - wel tamelijk weerbaar, maar zeker niet ongevoelig voor de conjunctuur. Tot op heden zijn grote voorzieningen slechte leningen achterwege gebleven: wij houden wel degelijk rekening met wat meer tegenwind op dat vlak de komende periode."

Voorgestelde hogere bankenbelasting negatief voor ABN Amro IEX Premium https://t.co/jgXSw7pBbK via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 28, 2023

5. Discount bij Prosus blijft groot

Twee grote veranderingen bij Prosus (wijziging kapitaalstructuur en vertrek CEO), maar de koers komt er amper door in beweging. Omdat de discount van Prosus nog altijd groot is, is een Buy-advies volgens Hildo Laman, hoofd IEX Beleggersdesk, op zijn plaats.

Vernieuwing bij Prosus moet discount verkleinen IEX Premium https://t.co/q9ACkTGo6q via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 28, 2023

Wall Street

De beurzen in New York staan na een uur handelen mooi in de plus. De techbeurs Nasdaq (+0,77%) doet het beter dan de andere twee: S&P 500 (+0,67%) en Dow (+0,47%)

Rentevuurwerk

Hevige bewegingen dus vandaag in de obligatiemarkt. De Nederlandse tienjaars noteerde dit jaar niet eerder zo hoog. We moeten teruggaan naar 2011 om dezelfde rente tegen te komen. Waar gaat het naartoe?

Nederlandse tienjaars: 3,32% (+4,52%)

Duitse tienjaars: 2,99% (+4,87%)

Italiaanse tienjaars: 4,93% (+3,09%)

Britse tienjaars: 4,59% (+5,28%)

Amerikaanse tienjaars: 4,65% (+0,43%)

Japanse tienjaars: 0,76% (-0,07%)

Peilmoment: 16.55 uur

The yield on the US 10-year government bond continues to go higher, now flirting with 4.70%, despite weaker data on economic activity.#economy #markets #EconTwitter pic.twitter.com/ZrurUhYwEf — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) September 28, 2023

Brede markt

Afgezien van de rentes (genoeg daarover) valt vandaag de sterke stijging van de euro (+0,62%) op tegenover de dollar. De nieuwe populariteit van de euro kan worden verklaard doordat de Europese rentes vandaag meer stegen dan de Amerikaanse. Dat trekt kapitaal. De zwakkere dollar trekt ook de goudprijs, genoteerd in US dollar, omlaag (-0,62%). Bitcoin wint 2,72% en stijgt naar $26.977.

Bankadviezen

Hoge koersdoelen voor onder meer SBM Offshore, ASR, NN Group en Akzo Nobel.

Agenda 29 september 2023

Oude tijden dreigen te herleven bij Ajax

Men is gesprek met bestuurders van weleer. Het fanaandeel Ajax (koers: €10,20) reageert er totaal niet op. Eerst moet er op het veld worden gescoord, al dan niet bij een leeg F-vak.

BREAKING: erevoorzitter @MichaelvanPraag keert terug bij #Ajax. Net als voormalig rvc-voorzitter Leo van Wijk.https://t.co/zF0CZHnu8U — Mike Verweij (@MikeVerweij) September 28, 2023

Amerikaanse consument houdt hand op de knip

Voor een economie die voor 70% afhankelijk is van consumentenbestedingen is dat natuurlijk slecht nieuws.

Big downward revision for consumption within 2Q23 GDP … final adjustment took growth rate from +1.7% (q/q ann.) to +0.8% (weakest since pandemic decline) pic.twitter.com/KSIjozdsPK — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) September 28, 2023

Olieprijs gaat zijn eigen gang

Zolang OPEC+ de gelederen gesloten houdt en de VS de productiebeperkingen van het kartel niet kan matchen, zit een daling van de olieprijs er niet in. Of de zachte economische landing moet alsnog een harde worden.

Waarde x groei: niets nieuws onder de zon

Value Stocks are trading near the cheapest levels of the past 30 years pic.twitter.com/IAHOMSS8RV — Barchart (@Barchart) September 27, 2023

Positief energienieuws van het bitcoinfront

Huizentekort leidt niet tot bouwwoede