Beleggers zijn voorzichtig nu het cijferseizoen losbarst

De discussie of er nu wel of geen recessie volgt dit jaar, woedt nog volop. Economen zien een 65% kans dat de VS nog dit jaar in een recessie geraakt en 49% kans dat ook Europa de economie een krimp zal vertonen binnen een jaar (bron: Bloomberg).

En dan is het doorlopend speuren naar signalen die een dergelijke visie onderschrijven, danwel juist tegenspreken. Een zogeheten 'leading indicator' is het verbruik van diesel. Logisch, diesel wordt (nog) veel gebruikt in tal van relevante economische sectoren als het transport en de bouw.

In de VS zal het dieselverbruik dit jaar naar verwachting van S&P Global met circa 2% krimpen, terwijl in Europa de premie op de dieselprijs ten opzichte van oliefutures compleet is verdwenen. Het instituut signaleert zelfs de slechtste economische marktomstandigheden sinds de pandemie en de kredietcrisis van 2008.

Dan nog even dit

Nog een signaal dat het economische klimaat wereldwijd afzwakt, is het verloop van de vervoerskosten voor containers. Die liggen inmiddels onder het pre-covid niveau van februari 2020:

Global Container Freight Rates (cost of 40′ Containers) are now lower than they were in February 2020...



Feb 7, 2020: $1,468 (pre-covid rate)

Sep 10, 2021: $11,109 (peak rate)

Apr 14, 2023: $1,406 (-87% from peak)



Simply incredible. pic.twitter.com/0EfEnVs7qZ — Charlie Bilello (@charliebilello) April 15, 2023

En let u vooral ook even op het absolute piekniveau van het tarief voor vervoer van een container van ruim $11.000, behaald in september 2021: over cyclisch gesproken.

Dan nog even dit II

Dat het ondanks bovenstaand bepaald geen ABC-tje is om een recessie te voorspellen, laat de ontwikkeling van de Duitse arbeidsmarkt zien. Werkgevers schreeuwen om - gekwalificeerde - werknemers:

Good Morning from #Germany, where the labor shortage is the greatest in Europe. More than 40% of manufacturing firms complain about a lack of qualified employees, twice as many comps as in France. Shortage of skilled workers is a drag on econ growth. pic.twitter.com/UJglYesI5M — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 16, 2023

Meer dan 40% van de productiebedrijven klaagt over een tekort aan geschoolde werknemers en dat past dan weer niet bij een economie in recessie. Hoewel, het tekrot aan arbeidskrachten trekt wel weer een wissel op de economische groei.

Damrak

Er heerste vandaag een toch wat matte stemming op het Damrak, vooruitlopend op de start van het cijferseizoen. De opening was nog licht positief, maar gaandeweg de handelsdag verloor de AEX stoom.

Los van enkele fondsen die vandaag ex-dividend noteerden (zie lager) waren met name chippers de gebeten hond, onder aanvoering van het later deze week cijferende ASML. Ook de financials lagen zwak - een beeld dat overigens bij alle financials in Europa te zien was - maar die hadden dan ook al een serie positieve handelsdagen achter de rug.

Wel nog interessant voor beleggers met een voorkeur voor smallcaps: er dreigen dit jaar een aantal kleinere fondsen van het Damrak te verdwijnen. Reden: er zijn nog maar zes accountants die een vergunning hebben beursgenoteerde fondsen te controleren en die blijken daar geen interesse voor te hebben. Verdere details over deze ongelukkige gang van zaken leest u hier.

De AEX eindigde de wat matte handelsdag 0,4% lager en sloot op een stand van 758,50 punten.

Top drie stijgers/dalers

BlackRock

's Werelds veruit grootste vermogensbeheerder, het Amerikaanse BlackRock, kwam afgelopen vrijdag al met zijn eerstekwartaalcijfers naar buiten. Die vielen op het eerste gezicht niet mee: de winst per aandeel daalde met een pittige 18%. Een nadere analyse wijst er echter op dat die daling tijdelijk van aard is:

BlackRock: kwaliteitsaandeel tegen een nette prijs IEX Premium https://t.co/BE5v0vVjfe via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 17, 2023

DSM

DSM verkreeg vorige week ook van de laatste toezichthouder groen licht om het Zwitserse Firmenich over te nemen. An sich een interessante overname, maar DSM betaalt wel de hoofdprijs én Firmenich is onderwerp van onderzoek naar verboden kartelafspraken. Een update van de Beleggersdesk:

Groen licht voor overname Firmenich maar IEX Premium https://t.co/VU0HKm83Zd via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 17, 2023

B&S Group

Het heeft even geduurd, maar inmiddels heeft B&S alsnog zijn uitgestelde jaarcijfers gepresenteerd en die vielen per saldo niet tegen, al was het dividendvoorstel wel aan de zuinige kant. Meer bij IEX Premium:

Kan BS de bladzijde omslaan IEX Premium https://t.co/q3FU8fKoJX via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 17, 2023

Voer voor de bulls

Negatieve headlines alom, maar Wall Street wist dit jaar toch een stevig herstel te realiseren. We noemen een bankenechec, recessievrees, verwachte lagere bedrijfswinsten en een Fed die nog niet klaar is met zijn renteverhogingen. Toch lijkt er een plausibele verklaring voor de opmars:

Dieptepunt Amerikaanse economie al gepasseerd IEX Premium https://t.co/TDJUnOb9aA via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 17, 2023

Update IEX Modelportefeuilles

Toegang tot de IEX Modelportefeuilles, fundamentele analyses van circa 200 beursgenoteerde fondsen, tal van uitgebreide achtergrondartikelen en interviews met ceo's vergen een lidmaatschap.

Wall Street

Ook in de VS toonden beleggers zich wat terughoudend en waren de koersuitslagen veelal beperkt. Dat gold niet voor het cijferende State Street (- 12%) dat teleurstelde met zijn resultaten. Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq allen vrijwel onveranderd.

Rentes

Een relatief rustige dag bij de rentes die meestentijds met slechts enkele basispunten omhoog kropen.



Bron: Reuters

Brede markt

De brede markt oogde eveneens weinig dynamisch deze eerste handelsdag van de week. Wellicht nog het meest opvallend is dat goud het $2.000 niveau vooralsnog niet weet vast te houden en de euro/dollar weer afstand neemt van de 1,10. Bloomberg wist hier vanochtend al over te melden dat handelaren weer flink dollars long zijn gegaan.

Het Damrak

ASML (- 4,0%) had te lijden onder berichtgeving dat grote klant TSMC flink minder EUV's heeft besteld dan verwacht, althans volgens DigiTimes

(- 4,0%) had te lijden onder berichtgeving dat grote klant TSMC flink minder EUV's heeft besteld dan verwacht, althans volgens DigiTimes ASMI (- 3,2%) werd meegetrokken door het bericht van terughoudendheid in orders voor ASML door TSMC

(- 3,2%) werd meegetrokken door het bericht van terughoudendheid in orders voor ASML door TSMC Unilever (+ 1,2%) doet een hernieuwde poging tot boven de €50 te geraken, een niveau waar het fonds vaak zijn tanden op stuk beet

(+ 1,2%) doet een hernieuwde poging tot boven de €50 te geraken, een niveau waar het fonds vaak zijn tanden op stuk beet Allfunds (- 4,4%) moest inleveren vandaag, iets waar niet direct een aanleiding voor kon worden gevonden

(- 4,4%) moest inleveren vandaag, iets waar niet direct een aanleiding voor kon worden gevonden Just Eat Takeaway (+ 2,3%) zal later deze met cijfers komen en beleggers lijken er wel enig vertrouwen in te hebben

(+ 2,3%) zal later deze met cijfers komen en beleggers lijken er wel enig vertrouwen in te hebben SBM Offshore (- 5,0%) noteerde vandaag $1,10 p/a ex-dividend

(- 5,0%) noteerde vandaag $1,10 p/a ex-dividend B&S Group (+ 2,6%) heeft vandaag dan toch zijn jaarcijfers bekend gemaakt en die vielen niet tegen

(+ 2,6%) heeft vandaag dan toch zijn jaarcijfers bekend gemaakt en die vielen niet tegen Kendrion (+ 6,3%) is al enkele dagen in trek bij beleggers als gevolg van bijkopen van Kempen & Co (voor cliënten) tot inmiddels 15% en ruim 20% door Teslin

(+ 6,3%) is al enkele dagen in trek bij beleggers als gevolg van bijkopen van Kempen & Co (voor cliënten) tot inmiddels 15% en ruim 20% door Teslin Nedap (- 5,3%) noteerde eveneens ex-dividend, te weten €3 per aandeel

(- 5,3%) noteerde eveneens ex-dividend, te weten €3 per aandeel Op de lokale markt veerde Envipco (+ 5,3%) aardig op

Agenda 18 april

00:00 PostNL - AvA

04:00 Economische groei - Eerste kwartaal (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Maart (Chi)

04:00 Industriële productie - Maart (Chi)

08:00 Werkloosheid - Februari (VK)

11:00 Handelsbalans - Februari (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - April (Dld)

13:00 Bank of America - Q1-cijfers

13:00 Goldman Sachs - Q1-cijfers

13:00 Johnson & Johnson - Q1-cijfers

13:00 Lockheed Martin - Q1-cijfers

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Maart (VS)

22:00 Netflix - Q1-cijfers

22:00 United Airlines - Q1-cijfers