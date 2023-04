Slotcall: "Olieprijs gaat mogelijk nog verder omhoog"

De AEX (+0,1%) is vandaag niet vooruit te branden. Het valt de laatste weken sowieso op dat de volatiliteit op de financiële markten terugloopt. De angst omtrent een aanstaande bankencrisis geraakt wat op de achtergrond, waardoor de focus uitgaat naar het komende cijferseizoen.

De verwachtingen zijn bepaald niet hooggespannen. De analisten van Factset verwachten bijvoorbeeld dat de winsten zowel in het eerste als tweede kwartaal dalen. Er wordt zelfs gesproken over de snelste winstdaling sinds Q2 2020. U weet dit was het beroerde coronakwartaal.

Desondanks liggen de markten er goed bij. Wat meespeelt, is dat de rentes in de VS sterk zijn gedaald. Dit komt de aandelenwaarderingen ten goede. Als het dan blijft bij een milde recessie is het verklaarbaar dat de beurzen goed stand houden.

FactSet's Senior Earnings Analyst John Butters was quoted in this article "The earnings recession is about to begin" posted to @YahooFinance today: https://t.co/yoD8h6TwMn — FactSet (@FactSet) April 12, 2023

Amerikaanse banken in de lift

Hoe lager de verwachtingen hoe gemakkelijker het voor bedrijven is om met meevallende cijfers langs te komen. JPMorgan Chase (+7,6%) is zo'n voorbeeld. Toch lijkt het er bij de Amerikaanse bank vooral op dat beleggers positief reageren op het bericht dat de deposito's van de bank ten opzichte van het vierde kwartaal aantrokken.

JPMorgan profiteert met name van instroom van klanten van de kleinere banken. Ook Citigroup (+3,0%) en in mindere mate Wells Fargo (+0,3%) winnen op Wall Street. Het goede sentimenten omtrent de Amerikaanse banken helpen ook ABN Amro (+3,9%) en ING (+3,8%) omhoog.

Beide grootbanken zijn binnen de AEX de sterkste stijgers. KPN (-3,2%) en Ahold (-2,3%) blijven vandaag achter, maar dit is vrijwel volledig het gevolg van het feit dat ze ex-dividend gaan. Dit laatste geldt ook voor BAM (-4,1%). Gecorrigeerd voor het dividend van €0,15 resteert er zelfs een plus van 3%. Verder zijn de bewegingen op de beurs relatief beperkt.

Spanningen op de oliemarkt

Vrij recent besloot de Opec+ tot een onverwachte productieverlaging, naar verluidt getriggerd om short zittende partijen de voet flink dwars te zitten. Nu werd er tot voor kort door veel marktpartijen inderdaad ingezet op een lagere olieprijs, gevoed door de verwachting dat de vraag onder invloed van een recessie stevig zou afnemen.

Het tegendeel is het geval. De olieprijs is sinds de bodem in maart met bijna 25% gestegen. Volgens de IEX-Beleggersdesk kan de prijs van het zwarte goud nog verder omhoog. In het onderstaande artikel leest u onze argumenten.

Een tekort aan olie dreigt IEX Premium https://t.co/nhEQ9ElWs7 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 14, 2023

TomTom

TomTom (+7,8%) heeft in het eerste kwartaal de omzet meer weten op te voeren dan gedacht. De totale omzet steeg met 10% tot €140,7 miljoen. De markt had op een toename van slechts circa 3% ingezet. Het is wederom de Automotive-tak die stevig doorgroeit. De omzet steeg hier met een fraaie 34% tot €81,1 miljoen.

Ook qua winstgevendheid is er sprake van een meevaller. Tegen de verwachtingen in heeft TomTom zwarte cijfers geschreven. Het Ebit is uitgekomen op €2,6 miljoen, tegen nog een operationeel verlies van €19,8 miljoen in Q1 2022. Onderaan de streep prijkt een nettowinst van €3,0 miljoen, gelijk aan €0,02 per aandeel.

De grootste verbetering zit hem hier in een efficiëntere organisatie en dan vooral van de R&D voor de geografische data. Dit is het gevolg van een verdere automatisering in het kaartenmaakproces. Daar gingen vorig jaar ook 500 banen bij verloren, goed voor 10% van het personeelsbestand. Dat zal nu verder doortikken.

Of beleggers er verstandig aan doen om in te stappen, leest u in het onderstaande artikel.

TomTom groeit harder dan gedacht IEX Premium https://t.co/OTmsejwWyp via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 14, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Kendrion (+7,6%) verslaat TomTom (+7,3%) in de dying seconds.

Rentes

De rentes gaan vandaag in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt vier basispunten aan tot 2,78%.

Nederland: +4 basispunten (2,78%)

Duitsland: +3 basispunten (2,40%)

Italië: -1 basispunt (4,22%)

Verenigd Koninkrijk: +8 basispunten (3,65%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (3,49%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,1%

AEX deze maand: +1,3%

AEX dit jaar: +10,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +11,1%

Tegenvallende week voor AEX

De AEX (+0,1%) perst er weliswaar een kleine plus uit, maar per saldo blijven we daarmee ver achter ten opzichte van de overige Europese indices. De CAC (+2,6%) en DAX (+1,3%) stijgen aanmerkelijk sneller. De oorzaak is dat zwaargewichten als ASML (-0,1%), Unilever (-0,8%) en Prosus (-3,4%) teleurstellen.

AEX

Cyclische aandelen liggen er deze week goed bij. Voorbeelden zijn Randstad (+5,0%), ArcelorMittal (+4,8%) en Besi (+3,5%). ASR (+4,0%) profiteert van koopadviezen van Citigroup en UBS. Laatstgenoemde verhoogde het koersdoel voor de verzekeraar met €7,50 tot €48. Ahold (-4,5%) en KPN (-3,9%) gingen deze week ex-dividend, al kan dit het koersverlies niet volledig verklaren.

AMX

Fagron (+9,8%) verraste positief met zijn omzetcijfers over het eerste kwartaal. Fugro (+7,8%) profiteert van een koersdoelverhoging van ABN Amro. De Nederlandse grootbank hanteert een target price van €20. Dit impliceert een opwaarts potentieel van bijna 60%. Air France-KLM (-6,2%) maakt daarentegen een kleine duikvlucht. De gestegen olieprijs speelt hier vermoedelijk een rol.

ASCX

TomTom (+9,7%) wordt zoals eerder benoemd beloond voor zijn eerstekwartaalcijfers. Ordina (-5,9%) ging ex-dividend. Pharming (-7,9%) blijft koerstechnisch een drama. Nog een paar procent te gaan en het aandeel is een pennystock. Wie had dat gedacht na de goedkeuring van Leniolisib door de Amerikaanse toezichthouder FDA?

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.