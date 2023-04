"De komende twee kwartalen zullen we dalende winsten zien"

Moet je kijken wat de DAX, CAC, UK enz doet op dagbasis. Die vliegen als een raket omhoog en dan weten zogenaamde analisten weer te roepen dat de winsten dalen. Er zijn analisten die roepen dat al maanden achter elkaar en alles spuit omhoog. Analist zijn is geen beroep en ik snap werkelijk niet hoe zo een baan is ontstaan en dat een bedrijf ook nog eens zo iemand betaald. Heb je weleens de verhalen van AdNooten gelezen? die slaat iedere paar uur onzin uit en weet het ook niet meer. Het is toch een gokpaleis geworden dat hele beursgedoe. Vroeger had je geen algoritmes en dan had je nog het idee dat er sprake was van vraag en aanbod en was er een eerlijke speelveld maar dat is allang niet meer aan de orde helaas. Ik zou iedereen adviseren zijn geld vd beurs weg te halen gewoon als test wat er dan gebeurd. Sparen levert misschien niet zoveel op maar je hebt in ieder geval weinig kans dat je je geld verliest. Op de beurs verliest zeker 80% vd mensen hun geld ongeacht of je in aandelen of hefbomen zit. Deze producten zijn niet gemaakt om de consument van wat extra kapitaal te voorzien maar puur voor eigen winst.