"De komende twee kwartalen gaan we dalende winsten zien"

Net thuis gekomen, en de titel gezien : " De 2 komende kwartalen gaan we dalende winsten zien"

Wouw, Ziet er dan inderdaad niet goed uit.

Gevolg hiervan : Dan moet je ook geen haast hebben om te kopen / bij te kopen.



Maar, als je vb. naar individuele bedrijven ziet - AMG - en nu al reeds 2 x de video beluisterd / herbekeken van de beleggersdag , dacht 30 maart in Frankfurt ( te zien op hun site ) - ( Heel veel optimisme aldaar te beluisteren)



2022 : EBIDTA van 343,5 miljoen $, ( eerder afgekondigd : meer dan 320 miljoen ) , voor dit jaar : meer dan 400 miljoen ( Bevestigt op de Investors day) ; Daar ook gezegt dat hun lange termijn outlook van 500 miljoen (of meer) bereikt zal worden in 2027, of eerder - Ja, wordt al in 2024 bereikt.

Op de jaarvergadering in mei komen ze met hun nieuwe outlook. Bestuur straalde optimisme uit. Zal hoger zijn.

Kun je nu verklaren waarom dan precies dergelijke bedrijven niet stijgen / niet kunnen stijgen , naar omlaag gezet worden ? - Ja door wie ? - Kan het alleen maar vermoeden.

- " Komende 2 kwartalen gaan we dalende winsten zien " - Gaat in elk geval niet op voor, ja noem maar iets vb. AMG -

Zelf zou ik me er wel veilig in voelen, zeker als ik kon instappen op deze koers.