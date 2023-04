Het is zinderend saai voorbeurs en de term 'relief' valt bij inflatie

De AEX-indicatie is +0,01% na een rommelig, edoch lager Wall Street gisteren dat - even van dik hout dan - met inflatie, Fed-notulen en zichzelf overhoop lag.

Zo alles daarover en er zijn cijfers van Fastned (met goed en slecht nieuws) en Fagron (consensus verslagen en outlook gehandhaafd). En toen gebeurde er helemaal niks, want de futures zijn zo vlak als de Carl Zeiss-spiegels in de ASML-machines.

Europese futures liggen vlak

De Amerikaanse liggen nog vlakker

In Azië staan de meeste markten een paar tienden lager en ik zie niet zo snel waarom Alibaba en TSMC vrij fors bewegen

Alibaba -2,8%

Tencent +0,2%

TSMC -1,9%

Samsung -0,6%

Alibaba -2,8% Tencent +0,2% TSMC -1,9% Samsung -0,6% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -1,0% op 19,1 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet -7,2% op 129,7

EUR/USD tikte vannacht even 1,10 aan, ofwel de dollar verzwakt

Goud stijg 0,2%, olie zakt 0,4% en zometeen meer over de Shanghai-update van ethereum

Zijn ze ziek ofzo? De rentes liggen ook al vlak! Voor vastrentende 2023-begrippen liggen ze zelfs gestrekt. Het is zo al met al zinderend van saaiheid vanochtend, vindt u ook niet?



Het nieuws van gisteravond: de Fed heeft inderdaad minder haast om te verhogen.

Fed policymakers scaled back their expectations for rate hikes this year, according to minutes of the March 21-22 Federal Open Market Committee gathering.@mckonomy reports https://t.co/0dal0KzK5C pic.twitter.com/Fr72luMvhl — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2023



De centrale bank heeft nog drie weken om de markt te masseren voor het volgende rentebesluit, want van consensus is nog geen sprake. Het tekent de onzekerheid en verwarring momenteel van alles en iedereen over bankencrisis, inflatie, economie, energie en noem alles maar op.



Dan nog even dit: al voor dag en dauw (06:30 uur) bevestigde het CBS onze inflatie over maart op 4,4% op jaarbasis. Dat is conform de eerste schatting.



Fagron heeft een riante trading update, of Q1-cijferrapportage. Dat kan kort, het is allemaal veel beter dan verwacht en het bedrijf handhaaft de outlook. Klik hier als u het wat langer wilt.



Fastned is er ook met een Q1-update en zeg maar wat het zwaarste weegt: de informatie in de kop of die onderste alinea? Het tekent wel de beurs: we willen boter bij de vis van bedrijven, terwijl die met de supply chain en van alles en nog wat hannesen.

Wat gaat zwaarder wegen bij Fastend: ebitda of uitstel stations? Onze analist Niels Koerts:

Uitstel stations en operationele ebitda loopt ook terug. Margedoelstelling voor 2025 wordt gehandhaafd, maar die acht ik onhaalbaar.



Dan dit nog: ethereum. Iets met een Shanghai upgrade. Citaat:

What is the Shanghai upgrade? Until September 2022, Ethereum relied on a costly, energy-intensive process known as proof-of-work to order transactions. That changed when a technical overhaul known as the “Merge” applied an alternative approach — proof-of-stake.

People who put up, or stake, Ether can become “validators” of transactions on the Ethereum blockchain and receive an income in return — much like deposits at a bank. Since 2020, users have been able to stake their Ether but couldn’t withdraw it. Shanghai will allow them to take those coins out.

About 16% of total Ether supply, worth around $37 billion, was stuck in the protocol for staking as of early April. It’s not clear how many users will want to cash out once their Ether is unlocked.

In just a few hours, the Ethereum network plans to undergo a technical revamp that will allow users to withdraw tens of billions of dollars of its native token, Ether https://t.co/ZimyHns8ja — Bloomberg Crypto (@crypto) April 12, 2023



Niets te zien in ieder geval:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Afname productie Britse industrie valt mee

08:08 Britse export daalt harder dan import

08:07 Fors meer inkomsten voor RoodMicrotec

08:05 Duitse inflatie daalt flink

08:05 Aandeelhouders Ahold Delhaize keuren alle agendapunten goed

08:04 Nipt lagere start AEX voorzien

07:50 Fastned ziet omzet verder groeien

07:44 FD: Philips in Italië op de vingers getikt om trage vervanging apneu-apparaten

07:16 Sterke omzetgroei voor Fagron

07:12 Europese beurzen openen waarschijnlijk vlak tot licht hoger

07:01 Inflatie in Nederland flink omlaag

06:57 Chinese export in maart onverwacht sterk gestegen

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

12 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

12 apr Wall Street lager gesloten

12 apr Olieprijs hoger gesloten

12 apr Fed-functionarissen bezorgd over impact bankencrisis op Amerikaanse economie - notulen

12 apr Wall Street koerst af op hoger slot

12 apr Europese beurzen hoger gesloten

12 apr LVMH boekt meer omzet

De AFM meldt deze shorts:



Besi:



De agenda met Duitse inflatie die net wordt bevestigd op 7,4% op jaarbasis.

07:00 Fagron - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Fastned - Cijfers eerste kwartaal

08:00 RoodMicrotec - Cijfers eerste kwartaal

00:00 ForFarmers - Jaarvergadering

00:00 Nedap - Jaarvergadering

00:00 SBM Offshore - Jaarvergadering



13:00 Delta Air Lines - Cijfers eerste kwartaal (VS)



04:00 Handelsbalans - Maart (Chi)

08:00 Inflatie - Maart def. (Dld)

08:00 Industriële productie - Februari (VK)

08:00 Handelsbalans - Februari (VK)

11:00 Industriële productie - Februari (eur)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Producentenprijzen - Maart (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

De grote verwarring:

The three major US stock indexes seesawed before closing in negative territory after minutes from the Federal Reserve’s March policy meeting showed some members had concerns about the regional bank crisis, and a report that indicated inflation was cooling https://t.co/y5abjPyG3z pic.twitter.com/ztLWfAQWsS — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2023



Relief, het staat er:

WATCH: Food prices were unchanged, the weakest reading since November 2020, with households getting relief on some products at the supermarket https://t.co/MgDZCsx3kH pic.twitter.com/Oh4WBFeWzP — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2023



Kost dat?

Biden looks to fast-track emissions cuts, EV ramp-up ahead of 2025 https://t.co/wBRAAvCiVM pic.twitter.com/QmJud0NnMn — Reuters Business (@ReutersBiz) April 12, 2023



Via Foxconn en Petragon:

EXCLUSIVE: Apple tripled its iPhone production in India last year, accelerating its move beyond China with the company now making almost 7% of its output in the country https://t.co/mjp18QDRzr pic.twitter.com/uG42qios6f — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2023



Bij dezen:

BlackRock CEO Larry Fink predicts inflation in the US will persist and likely won’t go below 4% anytime soon https://t.co/qAHsCGEClz — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2023



Een doorstart op kosten van...?

FTX may use money marked to repay customers to restart its failed crypto exchange https://t.co/nETlkE5iPW — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2023



Ach...

Tupperware is in danger of going bust after revealing it was seeking a funding lifeline, 77 years after the famous US company formed https://t.co/O0In4RxEiR — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2023



Veel plezier en succes vandaag.