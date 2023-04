ASML blijft outperformen

Bericht delen via:

ASML publiceert komende woensdag de kwartaalcijfers. Traditioneel kijk ik bij Nederlands bekendste chipper voorafgaand daaraan naar de technische plaatjes.

En ASML doet het meer dan goed, in de eerste drie maanden van dit jaar steeg de koers met met bijna 20%, twee keer zo hard als de AEX. Vanaf de bodem eind vorig jaar rond 375,75 is het aandeel ruim 60% opgelopen. Met deze prestaties doet de chipper het veel beter dan de rest van de markt.

Exportbeperkingen

Deze prestaties zijn opvallend, want het Veldhovense bedrijf met te maken met een ban op haar producten. Begin dit jaar is gebleken dat er exportbeperkingen gelden richting China. Die moet de ASML-chiptechnologie beschermen voor militaire toepassingen. Overigens heeft ASML gemeld dat deze exportbeperkingen waarschijnlijk weing impact zullen hebben op de cijfers.

Halfgeleidersector draagt beursherstel

Ik heb wel vaker betoogd dat de sector halfgeleiders cruciaal is voor de rest van de Nederlandse aandelenbeurs. Dat kan ook niet anders: chips zijn verweven in de gehele samenleving en zitten in nagenoeg elk denkbaar product.

Deze keer bespreek ik ASML, zowel op korte als op lange termijn.

Lange termijn: ASML blijft in uptrend

ASML vormt steeds hogere bodems. Na het dieptepunt rond 375,75 medio oktober vorig jaar, is er een hogere bodem gevormd rond €500,30 (van 29 december 2022), gevolgd door een tweede hogere bodem rond €551,50 (op 13 maart). Hierdoor oogt het technische plaatje positief.

Het eerste koersdoel ligt op €777,50 (all-time high van 19 november 2021). De enorme koerselasticiteit van ASML blijkt mede uit de enorme swings. Tussen eind 2020 en eind 2021 is de koers ruim verdubbeld, gevolgd door een halverig in 2022. En zoals hierboven aangegeven is er afgelopen 6 maanden weer 60% bijgekomen.

Cruciaal in het technische plaatje van ASML is dat 200-dagenlijn van ASML een stijgende trend weergeeft en de koersdalingen steeds opvangt.

Verder krult de B.O.B.-lijn mooi omhoog, wat illustreet dat ASML beter presteert dan de rest van de markt.

Korte termijn: ASML op weg naar de weerstand 642

ASML komt er beter bij te liggen. Thans maakt ASML een opwaartse draai. De correctieve fase wordt aan de bovenkant verlaten. Voor een solide verbetering is een doorbraak boven weerstand 642 (top van 29 maart 2022) noodzakelijk. Van belang is dat steun 500,30 (bodem van 29 december 2022) intact blijft.

De relatieve sterktelijn (glooiende blauwe lijn) trekt wat aan. Dit geeft aan dat ASML weer iets betere prestaties laat zien, vergeleken met de rest van de markt.

De sterk oplopende moneyflow (onderste helft van de grafiek) wijst er op dat er veel nieuw geld in de markt komt.