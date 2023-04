Slotcall: weg dagwinst, VS inflatie zet AEX op verkeerde been

Jammer dat Martin Crum over de dollar praat zonder de milkshake theorie te benoemen. Er is tenslotte 80 triljoen dollar aan schuld in de wereld en moet allemaal worden afbetaald. Dat alleen al genereert vraag naar dollars. Zeker bij tekort aan liquiditeiten. In dat licht is de handel in Yuan klein bier. Daarnaast is de handel(netwerk) in yuan nog lang niet zo toegankelijk als de eurodollar.



Jammer dat bovenstaande niet wordt uitgediept in het artikel. Als premium lid moet ik deze info elders vergaren...