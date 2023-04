Slotcall: weg dagwinst, VS inflatie zet AEX op verkeerde been

Kijkt u even op CNBC zelf of worstelt u de Twitter timeline van het station door. Want het is weer heel veel en heel actueel.

CNBC's Becky Quick mag Warren Buffett weer interviewen (twee keer per jaar toch?) en Il Maestro strooit weer met quotes en voorspelt weer nul koersen. Dit is misschien voor nu de opvallendste: Buffett voorspelt toch een keertje en wil er om wedden, want hij denkt niet dat ook maar iemand spaargeld kwijt raakt.

Warren Buffett bets $1M that no depositor in the U.S. will lose money in the next year against anyone who will call in and take the opposite position.



"Shareholders will lose money but depositors won't," he says. "If anybody has called in with $1M, I'm still good for that." pic.twitter.com/7SzVYcvFdy — Squawk Box (@SquawkCNBC) April 12, 2023



Over zijn laatste opvallende aankopen, Japanse handelshuizen, want die maken 14% per jaar:

"I thought these were big companies, companies that I generally understood what they did...some were [trading] at a ridiculous price so I started buying all five" says Warren Buffett on why he's raising his stake in Japanese trading houses. pic.twitter.com/Xcr6BZr155 — Squawk Box (@SquawkCNBC) April 12, 2023



VS inflatie zet AEX op verkeerde been

Om 20:00 uur kunnen de Fed notulen van het laatste rentebesluit nog alles bederven, of juist voor een extra trigger zorgen, maar vandaag doen we het met een bescheiden meevaller. De Amerikaanse consumentenprijzen (CPI) over maart zijn net beter dan dan verwacht. En dat had grote gevolgen.



Daar ging de AEX vanaf 14:30 uur, maar de index leverde de winst helaas voor de stieren weer net zo snel in, om daarna al verder weg te glijden. Wat een sof.



En zo kunnen we onze hersenen weer pijnigen met de vraag of de index toch op weg is naar een nieuw topje, of dat we weer over onze schouder moeten gaan kijken voor een lagere.



Meer nog dan aandelen bewogen valuta en rentes op die CPI. EUR/USD flirt openljk en ndarukkelijk met 1,10 (die nét niet op het bord kwam), want de dollar ging onderuit op die CPI.



Dat was ook zo met de Amerikaanse (tienjaars) rente, maar die trok ook weer bij. Ergo, de markt doet per saldo eigenlijk niets op die inflatiemeevaller. Dat heurt niet zo: lagere inflatie betekent op papier minder rente, daarmee een minder sterke munt en zodoende is weer meer ruimte voor aandelen.



Om het rijtje af te toeteren, de inflatieverwachtingen voor euro en dollar blijven maar moeizaam.



Het Fed rentebesluit over drie weken wordt vandaag niet anders ingeprijsd:



Over de dollar gesproken...

Onze analist Martin Crum heeft trouwens een heel betoog over de verzwakkende dollar. Op korte termijn speelt hier inderdaad het Fed-, inflatie- en economieverhaal, maar op langere termijn is er mogelijk heel wat meer aan de hand. Citaat:

Maar er speelt meer: de rol van de dollar als wereldreservemunt staat serieus ter discussie. De 'petro dollar' is geen automatisme meer sinds het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne en in het verlengde daarvan de sancties van de westerse wereld tegen Russisch olie en gas.



Olie wordt standaard afgerekend in Amerikaanse dollars. Inmiddels zijn er diverse initiatieven die daar een einde aan willen maken. Zo wil China olie afnemen en betalen in yuan. Olieproducerende landen als Rusland, India, Brazilië en Iran staan hier naar verluidt voor open, evenals Venezuela.



Dit zal de positie van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt flink aantasten en impliceert een trendbreuk met het verleden. En wat voor olie geldt, geldt bijvoorbeeld ook voor commodities die vrijwel altijd ook worden betaald in Amerikaanse dollars.

Gisteren al van Martin's hand:

Mooie steun voor Europese bull market IEX Premium https://t.co/r7kNeY932w via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 11, 2023



Ook van gisteren van Martin, intussen blijft zo ongeveer voor het eerst deze eeuw de Big Board flink achter op het oude continent:

FlatexDeGiro

Over naar de aandelen, onze analist Niels Koerts kan niet wachten op de cijfers van FlatexdeGiro op 26 april:

De winst per aandeel ramen we op €0,76 en bij een beurskoers van €8,28 impliceert dit een K/W van 10,9. Gegeven de gunstige groeivooruitzichten voor het bedrijf is deze waardering aantrekkelijk.



Hoewel we onze omzettaxaties licht neerwaarts hebben bijgesteld, blijft onze beleggingscase ten aanzien van FlatexDegiro intact. De broker is marktleider, opereert in een zeer aantrekkelijke groeimarkt en is ook nog eens laag gewaardeerd - een beproefd recept voor een goede belegging.



Tegenover deze kansen staan echter ook een paar belangrijke risico's. Met name de problemen rondom de governance en het cyclische businessmodel rechtvaardigen een stevige discount. Desalniettemin blijven we van mening dat de kansen ruimschoots opwegen tegen de risico's.

Gisteren had Niels als een stuk over HAL:

HAL is een ijzersterk langetermijnaandeel dat noteert tegen een stevige korting IEX Premium https://t.co/oK4XnFKFyQ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 11, 2023



Deutsche Telekom

Deutsche Telekom kan op IEX op flink meer interesse en fantasie rekenen dan ons eigen KPN en onze analist Peter Schutte laat daar geen gras over groeien:

Het is juist de fusie tussen T-Mobile US en Sprint die voor significante synergievoordelen zorgt en waardoor wij - en menig bankanalist - zo enthousiast zijn over de aandelen DT.

Zo zullen dit jaar de synergievoordelen naar verwachting met nog eens 20% stijgen tot $7,2-$7,5 miljard, met name vanwege lagere integratiekosten die geraamd worden op minder dan $1 miljard.



Deze synergievoordelen vormen dé katalysator voor de onstuimige groei van de vrije kasstroom van DT. Deze zal volgens de Duitsers dit jaar met 40% stijgen tot ruim €16 miljard.

Deze hoge vrije kasstroom is nodig om de veel te hoge nettoschuld van €142,4 miljard terug te brengen. Dat gaf per ultimo 2022 een verhouding NetDebt/adjusted Ebitda AL van ruim 3. Doel blijft deze ratio vanaf 2025 richting de 2,25-2,75 te laten zakken.

Brede markt

Geklokt op de Amsterdamse slotveiling, de AEX heeft betere dagen gekend, maar al met al is dit vooral een wispelturige, maar per saldo toch rustige beursdag. Olie ligt goed, goud ook en crypto blijft goed liggen, ondanks...



... ondanks inderdaad deze meneer.

"#Bitcoin is a gambling token and it doesn't have any intrinsic value. But that doesn't stop people from wanting to play the roulette wheel," says Warren Buffett on #crypto. pic.twitter.com/6MQAiyrS5J — Squawk Box (@SquawkCNBC) April 12, 2023



De rentes dan en... wat een verschil tussen de VS en EU rentes. Iets met de Fed die met een kwartje extra wel klaar is en de ECB nog (lang) niet? Ja, het is vandaag door dat inflatiecijfer meer een rente- en valutadag op de beurzen dan een aandelendag.



Beursplein 5

De bankenadviezen van vandaag met verlagingen voor Aegon, Randstad en OCI. Geen paniek, JPMorgan herhaalt alleen haar hold op Just Eat Takeaway. Klik op het plaatje voor details.



Verder nog iets? Er is geen grote gemene marktdeler vandaag, of het moet zijn dat vastgoed goed en financials slecht liggen. Cyclicals, tech en waarde-aandelen bewegen echter vrolijk door elkaar heen.