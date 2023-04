Waarom de AEX 's ochtends goedkoper is dan de S&P 500 en dat 's middags andersom is

Kijk, dat beleggen kunde, gogme en ervaring is en geen exacte wetenschap, daar zijn we het allemaal wel over eens.

Dat we daarom allemaal verschillend denken, andere meningen hebben en ons geld uiteenlopend alloceren is logisch. En daar kunnen we op een enkele schreeuwlelijk na (the end is near-types) prima mee leven. Anders wordt het als de feiten elkaar tegenspreken. Daar lijkt de beurs soms een handje van te hebben.

Want neem het Damrak: is dat nou (veel) duurder of goedkoper dan Wall Street? Zowel ja als nee is een goed antwoord... Uit onze morning call, daar zag u de waardering van beide markten op basis van de verwachtingen voor de komende twaalf maanden van de analisten. Dit is de S&P 500. En die is best prijzig.



FactSet hierover:



De Nasdaq 100, ofwel Big Tech en aanhang, is al helemaal aan de prijs, maar de (omzet)verwachtingen voor over een jaar lopen weer voorzichtig op.



Wilt u de AEX ook nog weten? Die is een stuk goedkoper dan de S&P 500. De index doet wel weer veertien keer de verwachte winst en dat is de hoogste stand in ruim een jaar. De Euro Stoxx 50 doet maar twaalf keer de winst.



Kortom, vanochtend was de AEX nog goedkoper dan de Big Board, maar het is middag geworden en u ziet: Beursplein 5 is intussen een stuk duurder geworden dan Wall Street! Is dit weer zo'n voorbeeld van verschillende feiten op de beurs? Ja en nee, want waarderingsmaatstaven zijn er in alle mogelijke soorten en maten.

Net als de winsten - waar ook hele reeksen variaties van zijn - zijn er ook legio koerswinstverhoudingen. De belangrijkste zijn de huidige, de (afgelopen twaalfmaands) trailing, de twaalfmaands verwachte en de CAPE: de Cyclically Adjusted Price Earnings van professor en Nobelprijswinnaar Robert Shiller.

Die CAPE is de gemiddelde koerswinstverhouding over de afgelopen tien jaar om te corrigeren voor de economische cyclus. Nadeel is dat eenmalige uitschieters de CAPE tien jaar lang blijven beïnvloeden. Zo zaten alle analisten najaar 2008 volledig scheef met hun verwachtingen, want ineens Lehman Brothers.

En nu is onze beurs tot zeker 2030 peperduur, omdat we in 2020 uit de bocht vlogen met het inprijzen van technologie? De AEX bestond in dat jaar en nu voor grofweg een derde uit technologie en dat leverde recordwaarderingen op voor ASML, ASMI, Besi, Adyen, Prosus en ene Just Eat Takeaway.

Uit You’re probably missing out on recent gains from non-U.S. stocks. Here’s why that needs to change van Mark Hulbert op WSJ MarketWatch. Zit u nog steeds met de vraag wat nu de beste waarderingsmaatstaf is. Objectief is hier geen uitsluitsel over te geven, waar u dus het beste mee uit de voeten kunt dus.

Nog een keer, want beleggen is kunde, gogme en ervaring en geen exacte wetenschap.



Hulbert duidt en maakt en passant een paar aardige opmerkingen over valutaspreiding. Zo beredeneerd moet wij EU-burgers voor 40% in EU en 60% in dollar aandelen zitten, of is dit andersom?