Goudprijs flirt met all-time high rond $2.075

Goud staat in de belangstelling Het edelmetaal boekte dit jaar al een stijging van een ruim 10% en sinds begin oktober liep de koers zo´n 20% op.

Sommige analisten beweren dat er een grote kans is dat we in een recessie terechtkomen. Dan is goud één van de uitwijkhavens waar beleggers hun heil in zoeken.

Echter technisch bezien is een nieuwe opmars van goud geen gelopen race, want de goudprijs heeft het intraday all-time high rond $2.075,35 pal boven zich. Deze belangrijke horde moet eerst overwonnen worden.

Volgens Barron’s wordt de goudprijs onder andere bepaald door de dollar en de kapitaalmarktrente. In het artikel wordt aangegeven dat de goudprijs doorgaans stijgt wanneer de waarde van de dollar daalt. Verder geeft Barron’s aan dat dalende kapitaalmarktrente en obligatierendementen minder concurrentie voor het edelmetaal oplevert.

In deze column bekijk ik de technische plaatjes van goud, de dollar/euro en van de kapitaalmarktrentes. Vooralsnog wijzen deze nog niet op een opwaartse uitbraak van goud zoals in het artikel in Barron’s wordt betoogd.

De dollar heeft nog een belangrijke steun rond 0,91 (bodem van 3 februari) onder zich, die een daling opvangt

De kapitaalmarktrentes in Nederland en de VS bewegen niet in neerwaartse trends.

Goud heeft het intraday all-time high rond $2.075,35 nog te overwinnen, deze horde is slechts 3% verwijderd

Goud heeft de correctieve fase verlaten

Goud maakt zich op voor een aanval op de weerstand van $2.075,35. Hier ligt het intraday all-time high van 7 augustus 2020. Voor een technische verbetering en een nieuwe opmars is een doorbraak boven deze horde noodzakelijk.

Na een uitbraak boven de weerstand van $2.075,35 wordt $2.350,00 het volgende opwaartse koersdoel. Steun ligt rond $1.804,80 (de bodem van 3 maart).

De 200-dagenlijn van de goudprijs laat een opwaartse draai zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

Dollar test steun

Eerder al werd de opwaartse fase naar onderen gebroken. Ook wordt nu een mogelijke lagere top gevormd rond 0,95 (van 17 maart), hetgeen wijst op verkopers. Bij een slotstand onder steun 0,91 (de bodem van 3 februari) wordt de zwakte bevestigd. Daarna wordt 0,87 het volgende neerwaartse koersdoel.

De dalende tendens van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst op een negatieve technische conditie.





Nederlandse kapitaalmarktrente zet de gematigde uptrend voort

Op de grafiek is nog steeds een patroon zichtbaar met iets hogere bodems, maar erg krachtig ziet het technische plaatje er niet uit. We zijn slechts gematigd positief over Nederlandse rente.

Voorwaarde is wel dat de steun van 2,23% (de bodem van 20 januari) intact blijft. Het koersdoel handhaven we rond de weerstand van 3,68% (berekend koersdoel).

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst op een positieve technische conditie.

Amerikaanse kapitaalmarktrente test steun

In de recente terugval heeft de Amerikaanse 10-jaars rente hogere bodems achtergelaten, binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de top van medio 2022 weet te blijven Er ligt steun op 3,35% (de bodem van 20 januari). Weerstand ligt rond 4,25% (de top van 21 oktober 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde krult zijwaarts. Dit wijst op een neutrale technische conditie.